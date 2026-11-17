Wlachovský: Koniec Orbánovej vlády otvoril cestu k oživeniu Vyšehradskej štvorky – VIDEO
Podľa bývalého šéfa slovenskej diplomacie môže V4 opäť získať silnejší hlas v EÚ. Spoločné záujmy krajín sú najmä v ekonomike a energetike. Odchod
17.11.2026 (SITA.sk) - Podľa bývalého šéfa slovenskej diplomacie môže V4 opäť získať silnejší hlas v EÚ. Spoločné záujmy krajín sú najmä v ekonomike a energetike.
Problémy sa, ako hovorí, prejavovali predovšetkým medzi premiérmi a prezidentmi, pričom najvýraznejší konflikt existoval medzi poľským premiérom Donaldom Tuskom a Orbánom.
„V4 je pre Slovensko výhodný formát. My ako Slovensko vytvárame ten svorník medzi ostatnými. Zároveň sme najmenší, preto by nám malo záležať na tom, aby V4 fungovala,“ zdôraznil Wlachovský v podcaste Konzervatívna kaviareň.
Víťazstvo Pétera Magyara v aprílových voľbách podľa neho odstránilo významnú politickú prekážku spolupráce. Oživenie V4 však nie je iba dôsledkom personálnych zmien.
Stredoeurópske štáty majú spoločné ekonomické záujmy, najmä pri rokovaniach o budúcom viacročnom rozpočte Európskej únie (EÚ), energetickej transformácii a priemyselnej politike. „Ak V4 hlasuje ako blok, má šancu prečísliť aj významné zakladateľské štáty Európskej únie,“ pripomenul bývalý minister.
Upozornil však, že Poľsko sa v posledných rokoch výraznejšie orientuje na severské a pobaltské štáty. Vyšehradská spolupráca je preto pre Varšavu iba jedným z viacerých zahraničnopolitických nástrojov. Slovensko by podľa Wlachovského malo súčasné predsedníctvo vo V4 využiť na posilnenie spoločného postupu v Bruseli.
Zdroj: SITA.sk - Wlachovský: Koniec Orbánovej vlády otvoril cestu k oživeniu Vyšehradskej štvorky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Odchod Viktora Orbána z čela maďarskej vlády vytvoril predpoklady na obnovenie politickej spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktorú v posledných rokoch ochromovali rozdielne postoje k ruskej agresii proti Ukrajine, povedal v podcaste Konzervatívna kaviareň bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský. Podľa neho V4 nikdy úplne neprestala fungovať, pretože spolupráca pokračovala na odbornej a pracovnej úrovni.
Výborný formát
Problémy sa, ako hovorí, prejavovali predovšetkým medzi premiérmi a prezidentmi, pričom najvýraznejší konflikt existoval medzi poľským premiérom Donaldom Tuskom a Orbánom.
„V4 je pre Slovensko výhodný formát. My ako Slovensko vytvárame ten svorník medzi ostatnými. Zároveň sme najmenší, preto by nám malo záležať na tom, aby V4 fungovala,“ zdôraznil Wlachovský v podcaste Konzervatívna kaviareň.
Víťazstvo Pétera Magyara v aprílových voľbách podľa neho odstránilo významnú politickú prekážku spolupráce. Oživenie V4 však nie je iba dôsledkom personálnych zmien.
Poľsko ide iným smerom
Stredoeurópske štáty majú spoločné ekonomické záujmy, najmä pri rokovaniach o budúcom viacročnom rozpočte Európskej únie (EÚ), energetickej transformácii a priemyselnej politike. „Ak V4 hlasuje ako blok, má šancu prečísliť aj významné zakladateľské štáty Európskej únie,“ pripomenul bývalý minister.
Upozornil však, že Poľsko sa v posledných rokoch výraznejšie orientuje na severské a pobaltské štáty. Vyšehradská spolupráca je preto pre Varšavu iba jedným z viacerých zahraničnopolitických nástrojov. Slovensko by podľa Wlachovského malo súčasné predsedníctvo vo V4 využiť na posilnenie spoločného postupu v Bruseli.
>>> Celá debata SITA v podcaste Konzervatívna kaviareň s Miroslavom Wlachovským
Zdroj: SITA.sk - Wlachovský: Koniec Orbánovej vlády otvoril cestu k oživeniu Vyšehradskej štvorky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Novinka Šampionát príbehov odhaľuje zákulisie MS vo futbale 2026
- Aj keby Rusko obsadilo celú krajinu, digitálny štát má fungovať ďalej. Tallinn pripravuje služby v exile
- Úhlavní rivali dali šport bokom a spojili sily. Slovan Bratislava a Spartak Trnava urobili krásne gesto
- Rusko označilo prítomnosť francúzskych vojakov na Ukrajine za priamu účasť na vojne
- Nemecko a Nórsko budú financovať vojenskú pomoc pre Ukrajinu