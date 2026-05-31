Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
31. mája 2026
MS v hokeji 2026: FÍNI SÚ MAJSTRI SVETA! Švajčiarsko - Fínsko 0:1 po predĺžení
Hokejisti Fínska získali po víťazstve nad Švajčiarmi 1:0 po predĺžení svoj piaty titul majstrov sveta.
Rozhodujúci gól strelil v 71. minúte 20-ročný Konsta Helenius a Švajčiarsko tak neuspelo v treťom finále za sebou. Bronz majú Nóri.
Do začiatku zápasu vstúpili aktívnejšie Fíni, no strelecká prevaha z úvodných minút im gól nepriniesla. Puk do brány napokon dostali tesne po konci svojej prvej presilovky, no presný zásah Lundella nakoniec kvôli hre vysokou hokejkou neplatil. Domáci tím ubránil aj ďalšiu početnú nevýhodu a po prvej tretine tak udržali bezgólový stav napriek tomu, že ich Fíni prestrieľali 15:5.
Druhú tretinu začalo Švajčiarsko presilovkou 5 proti 3 po vylúčeniach Fínov zo záveru prvej tretiny. Domáci si ale napriek tomu žiadnu vážnu príležitosť nevypracovali a skóre sa už do prestávky aj napriek zvýšenej aktivite Švajčiarov nezmenilo.
Švajčiari ukazovali ofenzívnu snahu aj na začiatku tretej tretiny a do jej konca mali viackrát blízko ku gólu aj Fíni. Jednu z najväčších šancí rozhodnúť v základnej hracej dobe mal Mikael Granlund, ale jeho strela z medzikružia trafila len hokejku protihráča. Už druhý rok po sebe sme tak vo finále videli tri bezgólové tretiny.
Na začiatku predĺženia mohol rozhodnúť Jesse Puljujärvi, ale jeho strela švihom trafila tyčku. Najbližších pár minút už nikto podobnú šancu nemal, až potom Riat trafil tyčku aj na druhej strane. Až v 71. minúte sa po individuálnom prieniku v útočnom pásme uvoľnil Konsta Helenius a strelou k tyčke prekonal Genoniho.
MS v hokeji 2026 - o zlato (Zürich):
Švajčiarsko - Fínsko 0:1 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)
Gól: 71. Helenius (Lundell, Lehtonen). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Bjork – Nyqvist (obaja Švéd.), Birkhoff (Kan.), vylúčení: 5:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 10.000 divákov.
Švajčiarsko: Genoni - Josi, Egli, Marti, Kukan, Berni, Moser, Jung – Biasca, Hischier, Meier – Niederreiter, Suter, Bertschy – Andrighetto, Malgin, Thürkauf – Knak, Jäger, Riat – Rochette
Fínsko: Annunen - Heinola, Vaakanainen, Lehtonen, Jokiharju, Määttä, Matinpalo, Saarijärvi – Granlund, Barkov, Helenius – Puistola, Lundell, Hämeenaho – Manninen, Aatu Räty, Puljujärvi – Mäenalanen, Björninen, Merelä – Kuokkanen
konečné poradie 89. MS v hokeji:
1. Fínsko, 2. Švajčiarsko, 3. Nórsko, 4. Kanada, 5. Česko, 6. Lotyšsko, 7. Švédsko, 8. USA, 9. SLOVENSKO, 10. Nemecko, 11. Rakúsko, 12. Dánsko, 13. Slovinsko, 14. Maďarsko, 15. Taliansko*, 16. Veľká Británia*
* - zostup do A-skupiny I. divízie, v roku 2026 ich nahradia Kazachstan a Ukrajina
Zapletalová vstúpila do sezóny ako kométa. Nový slovenský rekord má hodnotu 52,82 s.