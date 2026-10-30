Organizátori ligy pre deti žiadali políciu, aby vyviedla len 3-ročného futbalistu. Údajne bol až príliš dobrý
Rodičia tvrdia, že ich syna vyradili z ligy, pretože bol na ihrisku príliš dobrý. Polícia vo floridskom meste Winter Park počas ostatného víkendu zasahovala na futbalový zápas detí, aby z lokality ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Rodičia tvrdia, že ich syna vyradili z ligy, pretože bol na ihrisku príliš dobrý.
Polícia vo floridskom meste Winter Park počas ostatného víkendu zasahovala na futbalový zápas detí, aby z lokality vyviedla rodinu 3-ročného chlapca, ktorého organizátor ligy obvinil z útlaku ostatných hráčov. Zverejnené záznamy z telových kamier policajtov však naznačujú, že rodičia dieťaťa informovali príslušníkov, že ich syna vyradili z ligy, pretože bol v porovnaní s ďalšími príliš dobrý.
Rodičia malého futbalistu, Martasia Griffinová a Don Pierre, zverejnili na sociálnych sieťach video, na ktorom ich syn Nevada hrá futbal proti deťom pred policajnou intervenciou. Na virálnom videu je vidieť, ako dieťa obchádza iných hráčov a strieľa niekoľko gólov, pričom potom sleduje s prekvapeným výrazom, ako ho polícia žiada, aby s rodičmi opustil verejný park. Rodičia uviedli, že ich štartovné v lige stálo takmer 300 dolárov.
Organizátor súťaže spoločnosť i9 Sports, ktorá pôsobí po celej krajine, povedal policajtom, že chlapcovi rodičia spôsobili rozruch v parku. "Dieťa je dobré. Je skvelé. Naozaj dobré. Chlapec je veľmi pokročilý v porovnaní s ostatnými, dáva veľa gólov. Ale utláča ostatné deti... Snažili sme sa mu povedať, aby ich na ihrisku neutláčal, veď chceme hrať bez nátlaku, však?" povedal zástupca organizátorov.
Video nevykazuje žiadny fyzický kontakt medzi mladíkom a ostatnými hráčmi. Zástupcovia i9 Sports nereagovali na dopyt zo strany ESPN, aby dokladovali svoje vyjadrenia.
Organizátori policajtom vysvetlili, že rodičia sa hádali, keď ich syn musel ísť na lavičku. "Chcem, aby odišli. Okamžite. Len mi dajte ich mená, aby som im mohol vrátiť peniaze," povedal organizátor.
Policajti oslovili matku dieťaťa, ktorá povedala, že rodičia sú nahnevaní, pretože Nevada je pre ligu príliš pokročilý hráč. "Hnevajú sa na môjho syna, pretože naozaj hrá futbal. Doslova ho vyhadzujú odtiaľto, lebo je dobrý vo futbale. Najprv povedali, že loptu neprihráva, ale keď tak robí, tak ju nikto z nich nezachytí," uviedla.
Policajti rodinu neodsúdili za zasahovanie ani ich nevyhnali z parku, pretože podľa nich nemali právomoc takéto rozhodnutie vykonať. V tlačovej správe policajného okrsku sa uvádza, že liga ponúkla rodičom vrátenie peňazí. "Rodina uviedla, že zápas sa skončil a už odchádzajú. Rodina s policajtmi spolupracovala. Nikto nebol zatknutý, vyhodený ani nebol nútený opustiť park," napísalo oddelenie.
Na záver policajnej interakcie jeden z dôstojníkov povedal druhému: "Chcel by som ho vidieť hrať. Stavím sa, že je dobrý."
Zdroj: SITA.sk - Organizátori ligy pre deti žiadali políciu, aby vyviedla len 3-ročného futbalistu. Údajne bol až príliš dobrý © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia vo floridskom meste Winter Park počas ostatného víkendu zasahovala na futbalový zápas detí, aby z lokality vyviedla rodinu 3-ročného chlapca, ktorého organizátor ligy obvinil z útlaku ostatných hráčov. Zverejnené záznamy z telových kamier policajtov však naznačujú, že rodičia dieťaťa informovali príslušníkov, že ich syna vyradili z ligy, pretože bol v porovnaní s ďalšími príliš dobrý.
Rodičia malého futbalistu, Martasia Griffinová a Don Pierre, zverejnili na sociálnych sieťach video, na ktorom ich syn Nevada hrá futbal proti deťom pred policajnou intervenciou. Na virálnom videu je vidieť, ako dieťa obchádza iných hráčov a strieľa niekoľko gólov, pričom potom sleduje s prekvapeným výrazom, ako ho polícia žiada, aby s rodičmi opustil verejný park. Rodičia uviedli, že ich štartovné v lige stálo takmer 300 dolárov.
Organizátor súťaže spoločnosť i9 Sports, ktorá pôsobí po celej krajine, povedal policajtom, že chlapcovi rodičia spôsobili rozruch v parku. "Dieťa je dobré. Je skvelé. Naozaj dobré. Chlapec je veľmi pokročilý v porovnaní s ostatnými, dáva veľa gólov. Ale utláča ostatné deti... Snažili sme sa mu povedať, aby ich na ihrisku neutláčal, veď chceme hrať bez nátlaku, však?" povedal zástupca organizátorov.
Video nevykazuje žiadny fyzický kontakt medzi mladíkom a ostatnými hráčmi. Zástupcovia i9 Sports nereagovali na dopyt zo strany ESPN, aby dokladovali svoje vyjadrenia.
Organizátori policajtom vysvetlili, že rodičia sa hádali, keď ich syn musel ísť na lavičku. "Chcem, aby odišli. Okamžite. Len mi dajte ich mená, aby som im mohol vrátiť peniaze," povedal organizátor.
Policajti oslovili matku dieťaťa, ktorá povedala, že rodičia sú nahnevaní, pretože Nevada je pre ligu príliš pokročilý hráč. "Hnevajú sa na môjho syna, pretože naozaj hrá futbal. Doslova ho vyhadzujú odtiaľto, lebo je dobrý vo futbale. Najprv povedali, že loptu neprihráva, ale keď tak robí, tak ju nikto z nich nezachytí," uviedla.
Policajti rodinu neodsúdili za zasahovanie ani ich nevyhnali z parku, pretože podľa nich nemali právomoc takéto rozhodnutie vykonať. V tlačovej správe policajného okrsku sa uvádza, že liga ponúkla rodičom vrátenie peňazí. "Rodina uviedla, že zápas sa skončil a už odchádzajú. Rodina s policajtmi spolupracovala. Nikto nebol zatknutý, vyhodený ani nebol nútený opustiť park," napísalo oddelenie.
Na záver policajnej interakcie jeden z dôstojníkov povedal druhému: "Chcel by som ho vidieť hrať. Stavím sa, že je dobrý."
Zdroj: SITA.sk - Organizátori ligy pre deti žiadali políciu, aby vyviedla len 3-ročného futbalistu. Údajne bol až príliš dobrý © SITA Všetky práva vyhradené.
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