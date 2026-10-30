Najbližšiu edíciu Rely Dakar budú hostiť Portugalsko a Maroko. Saudskú Arábiu vyradila z hry bezpečnostná situácia v regióne
Rely Dakar hostí Saudská Arábia od roku 2020. V roku 2027 sa tam mali prestížne preteky konať od 1. do 15. januára. Najbližšia edícia motoristickej Rely Dakar sa namiesto Saudskej Arábie uskutoční v ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Rely Dakar hostí Saudská Arábia od roku 2020. V roku 2027 sa tam mali prestížne preteky konať od 1. do 15. januára.
Najbližšia edícia motoristickej Rely Dakar sa namiesto Saudskej Arábie uskutoční v Portugalsku a Maroku. Organizátori ako dôvod uviedli "nedávny riskantný vývoj v regióne a rozhodnutie označili za mimoriadne a bezprecedentné". V ostatnom období totiž kráľovstvo ohrozujú útoky jemenských Húsíov.
Rely Dakar sa koná v Saudskej Arábii od roku 2020. Budúci rok sa tam mali prestížne preteky konať od 1. do 15. januára. Organizátori oznámili, že sa do Saudskej Arábie Rely Dakar vráti v roku 2028 pri príležitosti 50. výročia podujatia.
Pretekári v kategóriách áut, motocyklov a kamiónov absolvujú prológ a prvú špeciálnu etapu v Portugalsku, potom príde na rad 11 náročných etáp v Maroku. Absolvujú takmer 8000 kilometrov, z nich bude 4341 kilometrov meraných úsekov.
"Aj keď bola rely presunutá, tento 49. ročník Dakaru bude stále spĺňať športové štandardy, ktoré ju vždy robili najnáročnejšou vytrvalostnou rely. Napriek krátkemu času sme zostavili skutočný Dakar. Súťažiaci spoznajú celé Maroko z jednej strany na druhú a objavia všetky jedinečné črty krajiny na trase, akú sme doposiaľ nevideli," uviedol riaditeľ pretekov David Castera.
Rely Dakar sa premiérovo od roku 2007 vráti do Afriky. Pôvodne trasa pretekov viedla z Paríža do Dakaru - hlavného mesta Senegalu. Avšak bezpečnostné hrozby v severnej Afrike od roku 2009 presunuli preteky do Južnej Ameriky a od roku 2020 sa konajú v Saudskej Arábii.
Región ovplyvnených konfliktom na Blízkom východe vstúpil do organizácia množstva vrcholných podujatí. Situácia ovplyvnila tenisové turnaje, preteky F1 aj motoristický seriál MS v rely.
Organizátori Rely Dakar uvažovali nad tým, že trať najbližšej edície povedie severom Saudskej Arábie, ale posledné útoky, vrátane jedného na letisko v Rijáde, ktorý si vyžiadal 13 obetí a stovky zranených, to znemožnili.
Zdroj: SITA.sk - Najbližšiu edíciu Rely Dakar budú hostiť Portugalsko a Maroko. Saudskú Arábiu vyradila z hry bezpečnostná situácia v regióne © SITA Všetky práva vyhradené.
Najbližšia edícia motoristickej Rely Dakar sa namiesto Saudskej Arábie uskutoční v Portugalsku a Maroku. Organizátori ako dôvod uviedli "nedávny riskantný vývoj v regióne a rozhodnutie označili za mimoriadne a bezprecedentné". V ostatnom období totiž kráľovstvo ohrozujú útoky jemenských Húsíov.
Rely Dakar sa koná v Saudskej Arábii od roku 2020. Budúci rok sa tam mali prestížne preteky konať od 1. do 15. januára. Organizátori oznámili, že sa do Saudskej Arábie Rely Dakar vráti v roku 2028 pri príležitosti 50. výročia podujatia.
Pretekári v kategóriách áut, motocyklov a kamiónov absolvujú prológ a prvú špeciálnu etapu v Portugalsku, potom príde na rad 11 náročných etáp v Maroku. Absolvujú takmer 8000 kilometrov, z nich bude 4341 kilometrov meraných úsekov.
"Aj keď bola rely presunutá, tento 49. ročník Dakaru bude stále spĺňať športové štandardy, ktoré ju vždy robili najnáročnejšou vytrvalostnou rely. Napriek krátkemu času sme zostavili skutočný Dakar. Súťažiaci spoznajú celé Maroko z jednej strany na druhú a objavia všetky jedinečné črty krajiny na trase, akú sme doposiaľ nevideli," uviedol riaditeľ pretekov David Castera.
Rely Dakar sa premiérovo od roku 2007 vráti do Afriky. Pôvodne trasa pretekov viedla z Paríža do Dakaru - hlavného mesta Senegalu. Avšak bezpečnostné hrozby v severnej Afrike od roku 2009 presunuli preteky do Južnej Ameriky a od roku 2020 sa konajú v Saudskej Arábii.
Región ovplyvnených konfliktom na Blízkom východe vstúpil do organizácia množstva vrcholných podujatí. Situácia ovplyvnila tenisové turnaje, preteky F1 aj motoristický seriál MS v rely.
Organizátori Rely Dakar uvažovali nad tým, že trať najbližšej edície povedie severom Saudskej Arábie, ale posledné útoky, vrátane jedného na letisko v Rijáde, ktorý si vyžiadal 13 obetí a stovky zranených, to znemožnili.
Zdroj: SITA.sk - Najbližšiu edíciu Rely Dakar budú hostiť Portugalsko a Maroko. Saudskú Arábiu vyradila z hry bezpečnostná situácia v regióne © SITA Všetky práva vyhradené.
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