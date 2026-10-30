Londýnsky Arsenal neuspel s odvolaním proti červenej karte pre talentovaného mladíka
Stále iba 16-ročný Maxa Dowman bol vylúčený v utorkovom súboji anglického Ligového pohára, v ktorom Arsenal šokujúco vypadol so štvrtoligovým Fleetwoodom. Odpyká si dištanc na tri ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Stále iba 16-ročný Maxa Dowman bol vylúčený v utorkovom súboji anglického Ligového pohára, v ktorom Arsenal šokujúco vypadol so štvrtoligovým Fleetwoodom. Odpyká si dištanc na tri stretnutia.
Londýnsky futbalový klub FC Arsenal neuspel s odvolaním proti červenej karte pre Maxa Dowmana, ktorú inkasoval v utorok pri prekvapujúcej prehre "kanonierov" v anglickom Ligovom pohári so štvrtoligovým Fleetwoodom. Nezávislá komisia potvrdila vylúčenie mladého talentu po incidente v 85. minúte, Dowman bol vylúčený za kopnutie protihráča Harrisona Neala.
"Nezávislá komisia zamietla tvrdenia o nesprávnom vylúčení a nadmernom treste pre Dowmana," uviedol predstaviteľ anglickej Futbalovej asociácie. Stále iba 16-ročný hráč si odpyká trojzápasový dištanc za násilné správanie. Vzťahovať sa bude už na nedeľňajší zápas Premier League proti FC Liverpool.
Pod vedením trénera Mikela Artetu sú "The Gunners“, ktorí majú rovnaký počet bodov ako líder ligovej tabuľky Manchester City, pod tlakom. Čaká ich náročná návšteva štadióna Anfield a pokus o návrat po obrovskom prekvapení, keď ich v pohári vyradil tím z nižšej súťaže.
Spomenutý utorkový výsledok predstavuje jedno z najväčších pohárových prekvapení, keďže outsider v súboji o postup medzi najlepších osem tímov súťaže vyradil obhajcu ligového titulu.
Zdroj: SITA.sk - Londýnsky Arsenal neuspel s odvolaním proti červenej karte pre talentovaného mladíka © SITA Všetky práva vyhradené.
Londýnsky futbalový klub FC Arsenal neuspel s odvolaním proti červenej karte pre Maxa Dowmana, ktorú inkasoval v utorok pri prekvapujúcej prehre "kanonierov" v anglickom Ligovom pohári so štvrtoligovým Fleetwoodom. Nezávislá komisia potvrdila vylúčenie mladého talentu po incidente v 85. minúte, Dowman bol vylúčený za kopnutie protihráča Harrisona Neala.
"Nezávislá komisia zamietla tvrdenia o nesprávnom vylúčení a nadmernom treste pre Dowmana," uviedol predstaviteľ anglickej Futbalovej asociácie. Stále iba 16-ročný hráč si odpyká trojzápasový dištanc za násilné správanie. Vzťahovať sa bude už na nedeľňajší zápas Premier League proti FC Liverpool.
Pod vedením trénera Mikela Artetu sú "The Gunners“, ktorí majú rovnaký počet bodov ako líder ligovej tabuľky Manchester City, pod tlakom. Čaká ich náročná návšteva štadióna Anfield a pokus o návrat po obrovskom prekvapení, keď ich v pohári vyradil tím z nižšej súťaže.
Spomenutý utorkový výsledok predstavuje jedno z najväčších pohárových prekvapení, keďže outsider v súboji o postup medzi najlepších osem tímov súťaže vyradil obhajcu ligového titulu.
Zdroj: SITA.sk - Londýnsky Arsenal neuspel s odvolaním proti červenej karte pre talentovaného mladíka © SITA Všetky práva vyhradené.
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