Európskym výrobcom rakiev zvoní umieračik, likviduje ich čínsky dovoz. Pomôcť môže Brusel
Za päť rokov zanikla štvrtina európskych výrobcov rakiev. Čínska konkurencia ponúka výrazne nižšie ceny a údajne využíva aj colné medzery. Európski výrobcovia rakiev ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Za päť rokov zanikla štvrtina európskych výrobcov rakiev. Čínska konkurencia ponúka výrazne nižšie ceny a údajne využíva aj colné medzery.
Odvetvie, ktoré sa doteraz mohlo spoľahnúť na jeden z najpredvídateľnejších trhov – smrť –, čelí existenčným problémom. Výrobcovia preto spustili spoločnú iniciatívu a pripravujú antidumpingovú sťažnosť na čínsku konkurenciu.
Za posledných päť rokov zanikla približne štvrtina európskych výrobcov rakiev. Ich počet klesol zo 120 na 90, uviedol konzultant Folco Ciulli, ktorý pomáha koordinovať pripravovanú sťažnosť.
„Menšie spoločnosti nedokázali odolať konkurencii dovozcov z krajín mimo Európy,“ vysvetlil. Podniky, ktoré prežili, pritom dokázali prevziať iba polovicu produkcie zaniknutých konkurentov.
Problémom sú predovšetkým ceny. Podľa odhadov výrobcov stojí zhotovenie rakvy v Číne približne tretinu toho, čo v Taliansku, dokonca aj pri použití rovnakého dreva. Európski výrobcovia poukazujú na štátne dotácie, lacnejšiu pracovnú silu, daňové výhody a dostupnejšie suroviny.
Výrobcovia však skúmajú aj možné obchádzanie colných predpisov. Matematik Emiliano Inguscio pri analýze talianskeho trhu odhalil nevysvetlený rozdiel zodpovedajúci približne 30-tisíc rakvám ročne.
„Teoreticky by počet rakiev dostupných na spotrebu mal približne zodpovedať domácej výrobe a dovozu po odpočítaní vývozu a zohľadnení zmien zásob,“ vysvetlil.
Jedným z podozrení je takzvaná medzera IKEA. Čínske rakvy údajne prichádzajú do Európy rozložené na jednotlivé diely, ktoré sa colne deklarujú ako drevené súčiastky.
Až po prekročení hraníc sa z nich stávajú hotové pohrebné výrobky. Ďalšou hypotézou je ich dovoz pod označením obalový materiál. Tieto praktiky však zatiaľ nie sú preukázané.
Európska komisia (EK) upozornila, že aj rozložený výrobok môže byť podľa colných pravidiel považovaný za hotový tovar.
Samotná nízka cena navyše nestačí na preukázanie dumpingu. Výrobcovia musia doložiť nekalé ceny, vzniknuté škody aj priamu súvislosť medzi nimi.
„EÚ prijíma dôrazné opatrenia na ochranu svojho priemyslu pred nekalým dovozom a v súčasnosti uplatňuje viac ako 200 opatrení,“ uviedol hovorca Komisie.
Výrobcovia rakiev pritom nie sú prví, ktorí hľadajú záchranu v Bruseli. Únia už v januári zaviedla antidumpingové clá vo výške 56 až 60 percent na čínske sviečky.
Po elektromobiloch, oceli a ďalších výrobkoch tak obchodný spor s Čínou prenikol aj do pohrebného priemyslu. Európski výrobcovia dúfajú, že Brusel zasiahne skôr, než ich čínska konkurencia definitívne uloží na večný odpočinok.
Zdroj: SITA.sk - Európskym výrobcom rakiev zvoní umieračik, likviduje ich čínsky dovoz. Pomôcť môže Brusel © SITA Všetky práva vyhradené.
Európski výrobcovia rakiev bijú na poplach a žiadajú Európsku úniu (EÚ) o ochranu pred lacným dovozom z Číny, informoval portál Politico.
Umierajúci biznis
Za posledných päť rokov zanikla približne štvrtina európskych výrobcov rakiev. Ich počet klesol zo 120 na 90, uviedol konzultant Folco Ciulli, ktorý pomáha koordinovať pripravovanú sťažnosť.
„Menšie spoločnosti nedokázali odolať konkurencii dovozcov z krajín mimo Európy,“ vysvetlil. Podniky, ktoré prežili, pritom dokázali prevziať iba polovicu produkcie zaniknutých konkurentov.
Problémom sú predovšetkým ceny. Podľa odhadov výrobcov stojí zhotovenie rakvy v Číne približne tretinu toho, čo v Taliansku, dokonca aj pri použití rovnakého dreva. Európski výrobcovia poukazujú na štátne dotácie, lacnejšiu pracovnú silu, daňové výhody a dostupnejšie suroviny.
Obchádzanie predpisov
Výrobcovia však skúmajú aj možné obchádzanie colných predpisov. Matematik Emiliano Inguscio pri analýze talianskeho trhu odhalil nevysvetlený rozdiel zodpovedajúci približne 30-tisíc rakvám ročne.
„Teoreticky by počet rakiev dostupných na spotrebu mal približne zodpovedať domácej výrobe a dovozu po odpočítaní vývozu a zohľadnení zmien zásob,“ vysvetlil.
Rakvy ako skladačka
Jedným z podozrení je takzvaná medzera IKEA. Čínske rakvy údajne prichádzajú do Európy rozložené na jednotlivé diely, ktoré sa colne deklarujú ako drevené súčiastky.
Až po prekročení hraníc sa z nich stávajú hotové pohrebné výrobky. Ďalšou hypotézou je ich dovoz pod označením obalový materiál. Tieto praktiky však zatiaľ nie sú preukázané.
Európska komisia (EK) upozornila, že aj rozložený výrobok môže byť podľa colných pravidiel považovaný za hotový tovar.
Únia chce chrániť
Samotná nízka cena navyše nestačí na preukázanie dumpingu. Výrobcovia musia doložiť nekalé ceny, vzniknuté škody aj priamu súvislosť medzi nimi.
„EÚ prijíma dôrazné opatrenia na ochranu svojho priemyslu pred nekalým dovozom a v súčasnosti uplatňuje viac ako 200 opatrení,“ uviedol hovorca Komisie.
Boja sa večného odpočinku
Výrobcovia rakiev pritom nie sú prví, ktorí hľadajú záchranu v Bruseli. Únia už v januári zaviedla antidumpingové clá vo výške 56 až 60 percent na čínske sviečky.
Po elektromobiloch, oceli a ďalších výrobkoch tak obchodný spor s Čínou prenikol aj do pohrebného priemyslu. Európski výrobcovia dúfajú, že Brusel zasiahne skôr, než ich čínska konkurencia definitívne uloží na večný odpočinok.
Zdroj: SITA.sk - Európskym výrobcom rakiev zvoní umieračik, likviduje ich čínsky dovoz. Pomôcť môže Brusel © SITA Všetky práva vyhradené.
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