Pellegrini rokoval s predstaviteľmi mládežníckych organizácií, budú tvoriť jeho nový poradný orgán – VIDEO
Pellegrini tiež vyzdvihol, že títo mladí ľudia nechcú len kritizovať, ale naozaj chcú pomôcť zmeniť aktuálnu situáciu a prispieť k lepšiemu životu na Slovensku. Prezident
17.11.2026 (SITA.sk) - Pellegrini tiež vyzdvihol, že títo mladí ľudia nechcú len kritizovať, ale naozaj chcú pomôcť zmeniť aktuálnu situáciu a prispieť k lepšiemu životu na Slovensku.
Prezident Peter Pellegrini bude mať nový poradný orgán pre problémy mladých ľudí, tvoriť ho budú zástupcovia mládežníckych organizácií. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta (KP) SR. Ako uviedli, vznik nového orgánu oznámila hlava štátu po prijatí predstaviteľov Asociácie slovenských mládežníckych organizácií pri príležitosti štátneho sviatku 17. novembra.
Pellegrini pripomenul, že to boli práve mladí ľudia, ktorí zohrali kľúčovú rolu v novembrových udalostiach. Ocenil preto, že utorkové stretnutie sa uskutočnilo z vlastnej iniciatívy mladých, vyzdvihol ich angažovanosť pri riešení problémov mladých ľudí aj v rámci diania na Slovensku.
„Títo mladí ľudia nerezignovali aj napriek atmosfére v spoločnosti na veci verejné. Že aj napriek extrémnej polarizácii v spoločnosti a sociálnym sieťam a algoritmom, ktoré trestajú častokrát iný názor, než je ten, ktorý algoritmy viac podporujú a presadzujú, napriek tomu nerezignovali a chcú hovoriť o budúcnosti našej krajiny,“ uviedol.
Pellegrini tiež vyzdvihol, že títo mladí ľudia nechcú len kritizovať, ale naozaj chcú pomôcť zmeniť aktuálnu situáciu a prispieť k lepšiemu životu na Slovensku. „Hovoriť so svojimi rovesníkmi, presviedčať ich o tom, že na Slovensku majú svoju budúcnosť a nemusia opúšťať našu krajinu. Ale hlavne, že títo mladí ľudia, napriek tomu, že mnohí z nich určite majú rôzne politické názory, pretože sú to už ľudia, ktorí vnímajú politickú realitu, vedia tieto politické názory dať bokom, za jedným stolom sa vedia rešpektovať a vedia sa zjednotiť, keď hovoria o problémoch, ktoré trápia mladých ľudí na celom Slovensku bez ohľadu možnú politickú preferenciu alebo politické tričko. A to treba oceniť,“ zdôraznila hlava štátu.
Označil ich tiež za príklad pre všetkých, aby sme si napriek napätej situácii či problémom na Slovensku, v Európe či vo svete dokázali sadnúť za jeden stôl, keď ide o vyššie dobro.
Prezident priblížil, že na spoločnom rokovaní sa s mladými ľuďmi venovali aktuálnemu rozdeleniu slovenskej spoločnosti i tomu, ako môžu mladí ľudia prispieť k zmenšovaniu napätia a deradikalizácii. Dotkli sa tiež problematiky nastolenia spoločenského zmieru. Pellegrini prevzal i záštitu nad ich aktivitami, ktoré budú organizovať po celom Slovensku, a ktoré vyvrcholia celoslovenským stretnutím mládežníckych organizácií. Ocenil tiež, že ich aktivity a podujatia sa nezameriavajú len na mladých ľudí, ale všetky generácie, vrátane seniorov.
„O to viac si cením, že dnes, 17. novembra, môžeme týchto mladých ľudí ukázať ako príklad toho, že sa to dá. A že keď aj tá stredná a staršia generácia je často rozvadená, mladí ľudia nám ukazujú, že to môžeme urobiť aj inak a ja im za to veľmi pekne ďakujem,“ dodal prezident SR.
Na predmetnom rokovaní sa so zástupcami Asociácie slovenských mládežníckych organizácií dohodol aj na vytvorení spomínaného poradného orgánu prezidenta SR pre problémy mladých ľudí. „Tak, ako intenzívne spolupracujeme s Úradom komisára pre deti, aby sme hovorili o problémoch tých najmenších, tak odteraz budú poradným orgánom prezidenta Slovenskej republiky pre problémy našich študentov na stredných aj vysokých školách práve zástupcovia Asociácie slovenských mládežníckych organizácií,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini rokoval s predstaviteľmi mládežníckych organizácií, budú tvoriť jeho nový poradný orgán – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini bude mať nový poradný orgán pre problémy mladých ľudí, tvoriť ho budú zástupcovia mládežníckych organizácií. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta (KP) SR. Ako uviedli, vznik nového orgánu oznámila hlava štátu po prijatí predstaviteľov Asociácie slovenských mládežníckych organizácií pri príležitosti štátneho sviatku 17. novembra.
Stretnutie iniciovali mladí
Pellegrini pripomenul, že to boli práve mladí ľudia, ktorí zohrali kľúčovú rolu v novembrových udalostiach. Ocenil preto, že utorkové stretnutie sa uskutočnilo z vlastnej iniciatívy mladých, vyzdvihol ich angažovanosť pri riešení problémov mladých ľudí aj v rámci diania na Slovensku.
„Títo mladí ľudia nerezignovali aj napriek atmosfére v spoločnosti na veci verejné. Že aj napriek extrémnej polarizácii v spoločnosti a sociálnym sieťam a algoritmom, ktoré trestajú častokrát iný názor, než je ten, ktorý algoritmy viac podporujú a presadzujú, napriek tomu nerezignovali a chcú hovoriť o budúcnosti našej krajiny,“ uviedol.
Pellegrini tiež vyzdvihol, že títo mladí ľudia nechcú len kritizovať, ale naozaj chcú pomôcť zmeniť aktuálnu situáciu a prispieť k lepšiemu životu na Slovensku. „Hovoriť so svojimi rovesníkmi, presviedčať ich o tom, že na Slovensku majú svoju budúcnosť a nemusia opúšťať našu krajinu. Ale hlavne, že títo mladí ľudia, napriek tomu, že mnohí z nich určite majú rôzne politické názory, pretože sú to už ľudia, ktorí vnímajú politickú realitu, vedia tieto politické názory dať bokom, za jedným stolom sa vedia rešpektovať a vedia sa zjednotiť, keď hovoria o problémoch, ktoré trápia mladých ľudí na celom Slovensku bez ohľadu možnú politickú preferenciu alebo politické tričko. A to treba oceniť,“ zdôraznila hlava štátu.
Označil ich tiež za príklad pre všetkých, aby sme si napriek napätej situácii či problémom na Slovensku, v Európe či vo svete dokázali sadnúť za jeden stôl, keď ide o vyššie dobro.
Rozdelenie slovenskej spoločnosti
Prezident priblížil, že na spoločnom rokovaní sa s mladými ľuďmi venovali aktuálnemu rozdeleniu slovenskej spoločnosti i tomu, ako môžu mladí ľudia prispieť k zmenšovaniu napätia a deradikalizácii. Dotkli sa tiež problematiky nastolenia spoločenského zmieru. Pellegrini prevzal i záštitu nad ich aktivitami, ktoré budú organizovať po celom Slovensku, a ktoré vyvrcholia celoslovenským stretnutím mládežníckych organizácií. Ocenil tiež, že ich aktivity a podujatia sa nezameriavajú len na mladých ľudí, ale všetky generácie, vrátane seniorov.
„O to viac si cením, že dnes, 17. novembra, môžeme týchto mladých ľudí ukázať ako príklad toho, že sa to dá. A že keď aj tá stredná a staršia generácia je často rozvadená, mladí ľudia nám ukazujú, že to môžeme urobiť aj inak a ja im za to veľmi pekne ďakujem,“ dodal prezident SR.
Na predmetnom rokovaní sa so zástupcami Asociácie slovenských mládežníckych organizácií dohodol aj na vytvorení spomínaného poradného orgánu prezidenta SR pre problémy mladých ľudí. „Tak, ako intenzívne spolupracujeme s Úradom komisára pre deti, aby sme hovorili o problémoch tých najmenších, tak odteraz budú poradným orgánom prezidenta Slovenskej republiky pre problémy našich študentov na stredných aj vysokých školách práve zástupcovia Asociácie slovenských mládežníckych organizácií,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini rokoval s predstaviteľmi mládežníckych organizácií, budú tvoriť jeho nový poradný orgán – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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