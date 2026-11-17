Viacnásobný majster sveta zažil nepríjemné chvíle v USA. Zadržali ho, hoci na to vraj nemali dôvod
Právnici zastupujúci bojovníka potvrdili Linaresovo zadržanie, pričom uviedli, že boxer bol v Spojených štátoch amerických legálne. Bývalého trojnásobného majstra sveta v boxe Jorgeho ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Právnici zastupujúci bojovníka potvrdili Linaresovo zadržanie, pričom uviedli, že boxer bol v Spojených štátoch amerických legálne.
Bývalého trojnásobného majstra sveta v boxe Jorgeho Linaresa zadržali americké imigračné úrady v Texase. Potvrdili to bojovník a jeho právnici.
Aktuálne 41-ročný venezuelský bývalý šampión, ktorý v roku 2023 skončil so športom, na sociálnej sieti zverejnil, že ho zadržala Americká imigračná a colná správa (ICE). "ICE ma má na hraničnom priechode v Texase. To je šialené," napísal Linares vo vyhlásení a odvtedy nič nezverejnil.
Právnici zastupujúci bojovníka potvrdili Linaresovo zadržanie, pričom uviedli, že boxer bol v Spojených štátoch amerických legálne.
"Pán Linares je legálne prítomný v USA, plne spolupracuje s úradmi a my zase s ICE a Ministerstvom vnútornej bezpečnosti, aby sme túto záležitosť čo najrýchlejšie vyriešili. Sme presvedčení o práve na strane Linaresa a očakávame, že táto záležitosť bude vyriešená po ukončení procesu. Zatiaľ prosíme jeho priaznivcov, tlač a verejnosť o trpezlivosť," uviedla právnická firma Wilner & O'Reilly.
Prezident Svetovej boxerskej asociácie (WBA) Gilberto Mendoza tiež potvrdil, že bojovník bol vo väzbe ICE.
"Potvrdzujem, že môj priateľ Jorge Linares, bývalý majster sveta WBA, bol vo väzbe ICE. Jeho prípad majú v rukách imigrační právnici, s jeho rodinou som v neustálom kontakte. Ako prezident WBA budem vždy podporovať našich šampiónov v ringu aj mimo neho. Zostaň silný, Jorge," napísal na sociálnej sieti.
Linares, všeobecne považovaný za jedného z najšikovnejších bojovníkov svojej generácie, vyhral počas 21-ročnej kariéry svetové tituly v troch hmotnostných divíziách – perová, super perová a ľahká.
Venezuelčan prezývaný "The Golden Boy" získal svoj prvý titul majstra sveta v roku 2007. Neskôr bol držiteľom titulu WBA v super perovej váhe v rokoch 2008 až 2009 a titulov WBA a WBC v ľahkej váhe v rokoch 2014 až 2018.
V roku 2023 ukončil kariéru po prehre s Britom Jackom Catterallom v Liverpoole a ukončil ju s bilanciou 47 víťazstiev, z toho 29 knockoutom, a deviatich prehier.
Zdroj: SITA.sk - Viacnásobný majster sveta zažil nepríjemné chvíle v USA. Zadržali ho, hoci na to vraj nemali dôvod © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalého trojnásobného majstra sveta v boxe Jorgeho Linaresa zadržali americké imigračné úrady v Texase. Potvrdili to bojovník a jeho právnici.
Aktuálne 41-ročný venezuelský bývalý šampión, ktorý v roku 2023 skončil so športom, na sociálnej sieti zverejnil, že ho zadržala Americká imigračná a colná správa (ICE). "ICE ma má na hraničnom priechode v Texase. To je šialené," napísal Linares vo vyhlásení a odvtedy nič nezverejnil.
Právnici zastupujúci bojovníka potvrdili Linaresovo zadržanie, pričom uviedli, že boxer bol v Spojených štátoch amerických legálne.
"Pán Linares je legálne prítomný v USA, plne spolupracuje s úradmi a my zase s ICE a Ministerstvom vnútornej bezpečnosti, aby sme túto záležitosť čo najrýchlejšie vyriešili. Sme presvedčení o práve na strane Linaresa a očakávame, že táto záležitosť bude vyriešená po ukončení procesu. Zatiaľ prosíme jeho priaznivcov, tlač a verejnosť o trpezlivosť," uviedla právnická firma Wilner & O'Reilly.
Prezident Svetovej boxerskej asociácie (WBA) Gilberto Mendoza tiež potvrdil, že bojovník bol vo väzbe ICE.
"Potvrdzujem, že môj priateľ Jorge Linares, bývalý majster sveta WBA, bol vo väzbe ICE. Jeho prípad majú v rukách imigrační právnici, s jeho rodinou som v neustálom kontakte. Ako prezident WBA budem vždy podporovať našich šampiónov v ringu aj mimo neho. Zostaň silný, Jorge," napísal na sociálnej sieti.
Množstvo titulov
Linares, všeobecne považovaný za jedného z najšikovnejších bojovníkov svojej generácie, vyhral počas 21-ročnej kariéry svetové tituly v troch hmotnostných divíziách – perová, super perová a ľahká.
Venezuelčan prezývaný "The Golden Boy" získal svoj prvý titul majstra sveta v roku 2007. Neskôr bol držiteľom titulu WBA v super perovej váhe v rokoch 2008 až 2009 a titulov WBA a WBC v ľahkej váhe v rokoch 2014 až 2018.
V roku 2023 ukončil kariéru po prehre s Britom Jackom Catterallom v Liverpoole a ukončil ju s bilanciou 47 víťazstiev, z toho 29 knockoutom, a deviatich prehier.
Zdroj: SITA.sk - Viacnásobný majster sveta zažil nepríjemné chvíle v USA. Zadržali ho, hoci na to vraj nemali dôvod © SITA Všetky práva vyhradené.
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