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 24hod.sk    Kultúra    Pohoda festival

10. júla 2026

Pohoda 2026: Festival pokračuje tretím dňom, prinesie vystúpenie Lykke Li



Návštevníci taktiež môžu navštíviť rôzne sprievodné podujatia, ako diskusie či divadlo.



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Pohoda 2026: Festival pokračuje tretím dňom, prinesie vystúpenie Lykke Li

Tretí deň festivalu Pohoda na letisku v Trenčíne prinesie vystúpenie švédskej speváčky Lykke Li. Ide o jednu z najvýraznejších osobností súčasnej indie a popovej scény. Slovenskému publiku sa predstaví prvýkrát. Na Pohode odohrá svoj debutový koncert. V piatok zaznejú ikonické skladby I Follow Rivers, Little Bit či No Rest for the Wicked a tiež čerstvé novinky, ktoré plánuje vydať budúci rok.


„Medzinárodne uznávaná Lykke Li dokáže vytvárať výnimočné spojenie s publikom vďaka svojim emotívnym textom a umeleckému výrazu. Jej jedinečný hudobný rukopis z nej urobil ikonickú osobnosť súčasnej modernej popovej hudby,“ uviedli organizátori.

V piatok sa na hlavnom stagei uskutoční tiež koncert Komorného orchestra mesta Trenčín. Na koncerte zaznejú nové úpravy slovenskej a európskej hymny od Petra Breinera, svetová premiéra prvej časti Suity Pohoda od Slava Solovica a ako špeciálny hosť vystúpi violončelista Jozef Lupták.

Zo slovenskej scény sa na Pohode prestavia Meowlau, Hex, Dušan Vlk, Štefan Štec a zatancuje aj Lúčnica.

Návštevníci taktiež môžu navštíviť rôzne sprievodné podujatia, ako diskusie či divadlo.


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