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24hod.sk Kultúra Pohoda festival
10. júla 2026
Pohoda 2026: Gorillaz vystúpili na Pohode s 20-člennou zostavou
Medzi hudobnými hosťami bola aj skupina Idles, ktorá taktiež vystúpila na festivale.
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Kultová kapela Gorillaz vystúpila prvýkrát na Slovensku. Na festivale Pohoda sa vo štvrtok na pódiu predstavila s približne 20-člennou zostavou. Medzi hudobnými hosťami bola aj skupina Idles, ktorá taktiež vystúpila na festivale a s ktorou Gorillaz spolupracovali na skladbe The God of Lying.
Gorillaz je jednou z najvplyvnejších a najinovatívnejších skupín súčasnosti. Jeden a polhodinový koncert odštartovalo zoskupenie introm z najnovšieho albumu z tohto roka. Fanúšikovia si mohli na koncerte vypočuť kombináciu legendárnych hitov ako Clint Eastwood, Feel Good Inc., Dirty Harry či Rhinestone Eyes. Spolu zaznelo 13 pesničiek. Organizátori už skôr ich audiovizuálnu show označili za jednu z najväčších hudobných momentov 30. ročníka Pohody.
Za virtuálnym projektom Gorillaz stoja Damon Albarn, líder britskej skupiny Blur, a výtvarník Jamie Hewlett, autor legendárneho komiksu Tank Girl. Spolu vytvorili unikátny svet animovaných postáv – speváka 2D, basgitaristu Murdoca Niccalsa, bubeníka Russela Hobbsa a japonskú gitarovú virtuózku Noodle. „Vďaka tejto originálnej koncepcii, neustálym hudobným experimentom a pôsobivej vizuálnej estetike sa Gorillaz stali globálnym fenoménom, ktorý zásadne ovplyvnil smer modernej hudby,“ priblížili organizátori.
Ich tvorba spája rôzne žánre, od alternatívneho rocku cez hip-hop, elektroniku až po world music. Gorillaz sú známi svojimi spoluprácami, na ich albumoch vystupujú hviezdy, ako Elton John, Bad Bunny, Snoop Dog, Beck či Metronomy.
Gorillaz majú na konte deväť štúdiových albumov, z toho posledný The Mountain vyšiel tento rok. Kapela tiež získala za svoju kariéru množstvo prestížnych ocenení, vrátane Grammy Award a BRIT Award.
Organizátori pripomenuli, že Damon Albarn sa na Pohodu vrátil presne po roku, a to po úspechu s projektom Africa Express, ktorého vystúpenie na Pohode 2025 patrilo medzi vrcholy festivalu.
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