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 24hod.sk    Kultúra    Pohoda festival

08. júla 2026

Dnes sa začína Pohoda 2026. Festival otvorí The Cure, jednodňové vstupenky na dnes sú ešte dostupné



Na trenčianskom letisku sa dnes začína jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda.



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Dnes sa začína Pohoda 2026. Festival otvorí The Cure, jednodňové vstupenky na dnes sú ešte dostupné

Organizátori ho tento rok otvárajú výnimočným THE CURE Extra Day, počas ktorého sa na Slovensku po prvý raz predstaví legendárna britská kapela The Cure.

Hlavný koncert The Cure je naplánovaný na stredu večer. Ešte pred ním sa na hlavnom pódiu predstavia írska kapela Just Mustard, škótski The Twilight Sad a slovenský hudobník Denis Bango s projektom Denis Bango hrá Fvck_Kvlta. Po skončení koncertu bude program pokračovať afterparty na viacerých scénach festivalového areálu.

Hoci sú klasické trojdňové aj štvordňové permanentky na Pohodu 2026 už vypredané, organizátori potvrdili, že samostatné jednodňové vstupenky na THE CURE Extra Day sú stále v predaji. K dispozícii sú vstupenky pre dospelých, juniorov, deti aj držiteľov preukazov ZŤP.

Festivalový areál je pre návštevníkov otvorený od dnešného poludnia. Okrem koncertov budú počas extra dňa sprístupnené všetky gastro zóny, bary, partnerské stánky, kempingy aj ďalšie festivalové služby.

Tohtoročná Pohoda sa uskutoční od 8. do 11. júla a jubilejný 30. ročník odštartuje historicky prvým samostatným festivalovým dňom venovaným jednej z najvýznamnejších svetových rockových kapiel.

Na koncert sú dostupné jednodňové lístky, ktoré nájdete tu 

PROGRAM – STREDA 8. JÚLA:

18:00-18:30 Just Mustard / ESET Stage
19:00-19:45 The Twilight Sad / ESET Stage
20:15-21:00 Denis Bango hrá Fvck_Kvlta / ESET Stage
21:30-23:45 THE CURE / ESET Stage
00:00-02:00 Hiroko Yamamura / Aréna Slovenskej sporiteľne
00:00-02:00 Jimmy Pé / Curious City 18+
00:15-01:00 BAZZOOKAS


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