Slovensko a Česko splnili eurofondový záväzok v predstihu, cezhraničné projekty získali takmer 33 miliónov eur
Za týmito číslami je 95 zazmluvnených projektov prepájajúcich samosprávy, univerzity, školy a ďalších partnerov z oboch krajín. Slovensko a Česko dosiahli významný úspech v
10.11.2026 (SITA.sk) - Za týmito číslami je 95 zazmluvnených projektov prepájajúcich samosprávy, univerzity, školy a ďalších partnerov z oboch krajín.
Slovensko a Česko dosiahli významný úspech v cezhraničnej spolupráci, keď splnili finančný záväzok programu Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027 ešte pred stanoveným termínom v roku 2027. Tento program prináša do prihraničných regiónov konkrétne projekty a investície, ktoré majú priamy dopad na životy ľudí.
Podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa je dôležité, aby za úspechom eurofondov neboli len čísla, ale skutočné výstupy, ktoré vnímajú obyvatelia regiónov. „Teší ma, že slovensko-česká spolupráca prináša konkrétne výstupy a záväzok voči Európskej komisii na rok 2027 sme dokázali splniť ešte pred termínom. Je to výsledok zodpovedného riadenia a dobrej spolupráce všetkých partnerov,“ uviedol.
Program Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027 splnil finančný záväzok Európskej komisie v rámci pravidla N+3 na rok 2027 v predstihu. Kým stanovený cieľ predstavoval 32,49 milióna eur z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), prijímateľom už bolo uhradených 32,98 milióna eur, čo predstavuje 101,51 % stanoveného cieľa. K 1. novembru 2026 bolo na projekty zazmluvnených 77,83 milióna eur, teda 97,61 % celkovej projektovej alokácie. Za týmito číslami je 95 zazmluvnených projektov prepájajúcich samosprávy, univerzity, školy a ďalších partnerov z oboch krajín.
Projekty pokrývajú široké spektrum oblastí, od kultúrnej obnovy po ochranu prírody. Príkladom je projekt Juraj a Ondráš – zbojnícke legendy, ktorý prepája Žilinský a Moravskoslezský kraj. Prináša obnovou hradov Likava a Hukvaldy, a spoločný turistický produkt, ktorý návštevníkom predstaví príbehy Juraja Jánošíka a zbojníka Ondráša prostredníctvom virtuálneho chodníka, geolokačnej hry či podcastov. Ďalším zaujímavým projektom je Cesta k mieru, ktorý spája mestá Holíč a Slavkov u Brna, zameraný je na obnovu historických areálov a posilnenie kultúrneho cestovného ruchu.
Spolupráca sa prejavuje aj v oblasti ochrany prírody, napríklad prostredníctvom projektu Kočka divoká – vlajkový druh ochrany biodiverzity. Prepája slovenských a českých odborníkov pri monitorovaní a ochrane mačky divej. Spoločný postup umožňuje efektívnejšie sledovať jej výskyt a vymieňať si dôležité údaje bez ohľadu na štátne hranice.
Ministerka pre miestny rozvoj ČR Zuzana Mrázová zdôraznila, že prihraničné regióny predstavujú prirodzené miesto kontaktu a príležitosti, ktoré treba využiť. „Program Interreg je pre nás kľúčovým nástrojom, ako tieto príležitosti premeniť na konkrétne výsledky – či už ide o obnovu pamiatok, rozvoj cestovného ruchu alebo ochranu prírody. Naša spoločná hranica so Slovenskom nepredstavuje bariéru, ale priestor na vytváranie partnerstiev, z ktorých majú úžitok obyvatelia aj obce na oboch stranách,“ vysvetlila.
Úspechy aktuálneho programového obdobia pripravujú cestu pre ďalšie obdobie 2028 – 2034. Slovensko a Česká republika už pripravujú nový program prostredníctvom spoločnej programovacej skupiny, ktorá stanovuje priority pre pokračovanie cezhraničnej spolupráce.
„Výsledky programu Interreg dokazujú, že keď Slovensko a Česká republika spolupracujú, dokážu posúvať celé regióny dopredu. Nejde len o využitie európskych zdrojov, ale o investíciu do ľudí, komunít a budúcnosti našich regiónov. Chceme na tieto výsledky nadviazať aj po roku 2027, pretože hranica nemá byť prekážkou rozvoja, ale priestorom pre spoločné príležitosti," uviedol minister Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Česko splnili eurofondový záväzok v predstihu, cezhraničné projekty získali takmer 33 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Česko dosiahli významný úspech v cezhraničnej spolupráci, keď splnili finančný záväzok programu Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027 ešte pred stanoveným termínom v roku 2027. Tento program prináša do prihraničných regiónov konkrétne projekty a investície, ktoré majú priamy dopad na životy ľudí.
Podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa je dôležité, aby za úspechom eurofondov neboli len čísla, ale skutočné výstupy, ktoré vnímajú obyvatelia regiónov. „Teší ma, že slovensko-česká spolupráca prináša konkrétne výstupy a záväzok voči Európskej komisii na rok 2027 sme dokázali splniť ešte pred termínom. Je to výsledok zodpovedného riadenia a dobrej spolupráce všetkých partnerov,“ uviedol.
Finančný cieľ splnený
Program Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027 splnil finančný záväzok Európskej komisie v rámci pravidla N+3 na rok 2027 v predstihu. Kým stanovený cieľ predstavoval 32,49 milióna eur z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), prijímateľom už bolo uhradených 32,98 milióna eur, čo predstavuje 101,51 % stanoveného cieľa. K 1. novembru 2026 bolo na projekty zazmluvnených 77,83 milióna eur, teda 97,61 % celkovej projektovej alokácie. Za týmito číslami je 95 zazmluvnených projektov prepájajúcich samosprávy, univerzity, školy a ďalších partnerov z oboch krajín.
Projekty pokrývajú široké spektrum oblastí, od kultúrnej obnovy po ochranu prírody. Príkladom je projekt Juraj a Ondráš – zbojnícke legendy, ktorý prepája Žilinský a Moravskoslezský kraj. Prináša obnovou hradov Likava a Hukvaldy, a spoločný turistický produkt, ktorý návštevníkom predstaví príbehy Juraja Jánošíka a zbojníka Ondráša prostredníctvom virtuálneho chodníka, geolokačnej hry či podcastov. Ďalším zaujímavým projektom je Cesta k mieru, ktorý spája mestá Holíč a Slavkov u Brna, zameraný je na obnovu historických areálov a posilnenie kultúrneho cestovného ruchu.
Spoločná ochrana prírody
Spolupráca sa prejavuje aj v oblasti ochrany prírody, napríklad prostredníctvom projektu Kočka divoká – vlajkový druh ochrany biodiverzity. Prepája slovenských a českých odborníkov pri monitorovaní a ochrane mačky divej. Spoločný postup umožňuje efektívnejšie sledovať jej výskyt a vymieňať si dôležité údaje bez ohľadu na štátne hranice.
Ministerka pre miestny rozvoj ČR Zuzana Mrázová zdôraznila, že prihraničné regióny predstavujú prirodzené miesto kontaktu a príležitosti, ktoré treba využiť. „Program Interreg je pre nás kľúčovým nástrojom, ako tieto príležitosti premeniť na konkrétne výsledky – či už ide o obnovu pamiatok, rozvoj cestovného ruchu alebo ochranu prírody. Naša spoločná hranica so Slovenskom nepredstavuje bariéru, ale priestor na vytváranie partnerstiev, z ktorých majú úžitok obyvatelia aj obce na oboch stranách,“ vysvetlila.
Spolupráca pokračuje
Úspechy aktuálneho programového obdobia pripravujú cestu pre ďalšie obdobie 2028 – 2034. Slovensko a Česká republika už pripravujú nový program prostredníctvom spoločnej programovacej skupiny, ktorá stanovuje priority pre pokračovanie cezhraničnej spolupráce.
„Výsledky programu Interreg dokazujú, že keď Slovensko a Česká republika spolupracujú, dokážu posúvať celé regióny dopredu. Nejde len o využitie európskych zdrojov, ale o investíciu do ľudí, komunít a budúcnosti našich regiónov. Chceme na tieto výsledky nadviazať aj po roku 2027, pretože hranica nemá byť prekážkou rozvoja, ale priestorom pre spoločné príležitosti," uviedol minister Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Česko splnili eurofondový záväzok v predstihu, cezhraničné projekty získali takmer 33 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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