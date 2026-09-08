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08. septembra 2026

Smart hodinky Huawei Watch GT 7 Pro: Keď sa outdoorová estetika spojí s moderným dizajnom


Tagy: Huawei Watch GT 7 Pro

Spoločnosť Huawei predstavuje novú generáciu smart hodiniek Huawei Watch GT 7. Špičkový model série je navrhnutý pre všetkých, ktorí hľadajú dokonalú rovnováhu medzi luxusným štýlom a odolnosťou v prírode.



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Smart hodinky Huawei Watch GT 7 Pro

Tieto hodinky bez problémov zvládnu najnáročnejšie športové expedície, pričom zároveň dokonale doplnia váš outfit pri formálnych príležitostiach. Nová séria prináša inovatívne športové funkcie, pokročilé sledovanie zdravia a výnimočnú výdrž batérie.

 

Dizajn inšpirovaný prírodou

Huawei Watch GT 7 Pro prinášajú na vaše zápästie kúsok divokej horskej prírody. Ich dominantou je osemuholníkový tvar ciferníka s ostrými hranami a čistými líniami, ktorý nadväzuje na generáciu modelov GT Pro. Tento prepracovaný dizajn v sebe nesie veľkú dávku športovej energie, no zároveň nestráca modernú textúru a eleganciu vhodnú na každodenné nosenie.

 

Prémiové materiály pre maximálnu ochranu

Puzdro hodiniek je vyrobené z titánovej zliatiny, čo zaručuje mimoriadnu odolnosť voči nárazom a poškodeniu pri outdoorových aktivitách. Keramický rámček vyrobený pomocou nanotechnológií je vysoko odolný voči poškriabaniu, zatiaľ čo displej chráni zafírové sklo, ktoré odolá každodenným nárazom, kontaktu s kľúčmi či inými tvrdými predmetmi. Konštrukcia hodiniek disponuje trojvrstvovou ochranou vrátane kovového povlaku, odolnosti voči vode podľa štandardov IP69 a 5 ATM a špeciálnej nanovrstvy chrániacej kľúčové komponenty pred potom či vlhkosťou.

 

Farby divočiny a komfortný remienok

Model Huawei Watch GT 7 Pro prichádza v troch štýlových farebných prevedeniach inšpirovaných prírodou: žltej, zelenej a čiernej. Žltá verzia čerpá inšpiráciu z ranného slnka a kombinuje strieborné puzdro s čiernou lunetou a žltým remienkom. Zelená verzia pripomína jesenný borovicový les. Elegantná čierna verzia symbolizuje nočný horský chodník a je ozvláštnená červeným detailom na ciferníku. Maximálny komfort pri nosení zaručuje fluoroelastomérový remienok s inovatívnym dizajnom HUAWEI EasyCross a špeciálnym systémom zapínania, ktorý znižuje trenie o oblečenie a drží pevne na ruke aj počas najintenzívnejšieho tréningu.

 

Revolučné zimné športy priamo na vašom zápästí

Hodinky prinášajú pokročilé riešenia pre lyžiarov a snowboardistov. V režime pre halové zimné športy, hodinky automaticky rozpoznajú aktivitu a merajú čas, rýchlosť či celkový zjazd aj bez dostupnosti GPS signálu. Pri outdoorovom lyžovaní si môžu používatelia stiahnuť mapy pre viac ako 3 000 svetových stredísk. Smart hodinky ako prvé na trhu prinášajú detekciu zákrut, ktorá počíta polomer otáčania, a unikátne meranie odstredivej sily G-Force pre zdokonaľovanie lyžiarskej techniky. Bezpečnostná funkcia Team-Up navyše umožňuje celej lyžiarskej skupine sledovať vzájomnú polohu v reálnom čase priamo na displeji hodiniek.

 

Cyklistika s inteligentným plánovaním trasy

Pre cyklistov prinášajú nové smart hodinky funkciu plánovania stúpania, ktorá pred jazdou vygeneruje podrobný výškový profil trasy. Počas jazdy zobrazujú sklon svahu, zostávajúce stúpanie a včas upozorňujú na nebezpečné ostré zákruty prostredníctvom hlasových a haptických upozornení. Po tréningu prebehne AI analýza všetkých nameraných dát vrátane virtuálneho výkonu, rýchlosti a srdcovej frekvencie, čím pomáha predchádzať pretrénovaniu a zlepšuje celkovú kondíciu. Nechýba ani meranie anaeróbneho prahu pre ešte presnejší tréning.

 

Ovládnite golfový trávnik ako profesionál

Exkluzívne v modeli Huawei Watch GT 7 Pro nájdu milovníci golfu pokročilé funkcie. Jednou z nich je automaticky prepočítavanie reálnej vzdialenosť k cieľu s ohľadom na sklon a prevýšenie terénu. Vďaka vysoko presnému určovaniu polohy smart hodinky zobrazujú vzdialenosť k začiatku, stredu a koncu trávnika a k rôznym prekážkam. Hráči si môžu prispôsobiť polohu vlajky a využiť rotujúce zobrazenie trávnika z pohľadu prvej osoby. Všetky výsledky sa zapisujú do prehľadnej 18-jamkovej skóre karty.

 

Proaktívne monitorovanie zdravia a EKG

Huawei Watch GT 7 Pro sú vybavené pokročilým EKG senzorom, ktorý dokáže zachytiť jednosmerné EKG dáta pre včasné odhalenie rizík spojených s kardiovaskulárnym zdravím. Používateľom pomáha ranný prehľad Health Insights, ktorý po prebudení vyhodnotí stav a úroveň fyzickej pripravenosti na základe spánku, HRV a emócií. Obľúbená funkcia Health Clovers bola rozšírená na štvorlístok s novým lístkom pre sledovanie stravy a jednoduché zaznamenávanie pitného režimu. Vďaka funkcii Health Community môžete na diaľku bezpečne sledovať zdravie svojich blízkych.

 

Výdrž, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Srdcom hodiniek je batéria s vysokým obsahom kremíka, ktorá zabezpečuje mimoriadnu výdrž až 21 dní pri nenáročnom používaní a 12 dní pri plnom zaťažení. Pre ultra-maratóncov a priaznivcov trailového behu bola výdrž so zapnutým GPS predĺžená až na 51 hodín, čo stačí na najdlhšie svetové 100-míľové preteky. Hodinky majú veľkorysé úložisko s kapacitou 64 GB, plne podporujú bezkontaktné platby Curve Pay na Slovensku a sú plne kompatibilné so systémami Android aj iOS

 

Cena a dostupnosť

Smart hodinky Huawei Watch GT 7 Pro sú na slovenskom trhu dostupné za odporúčanú od 429 €. Pri nákupe na Alza.sk a v oficiálnom e-shope Huawei bude možné využiť 15 % zľavu, resp. až 25 % s kartou ISIC.


Tagy: Huawei Watch GT 7 Pro
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