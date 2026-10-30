Ukrajina obnovila útoky na ruské rafinérie, zasiahla štyri energetické závody
Po krátkej prestávke opäť útočili drony. Moskva hlási poškodenie jednej rafinérie, údery prichádzajú napriek tlaku Washingtonu.
30.10.2026 (SITA.sk) - Po krátkej prestávke opäť útočili drony. Moskva hlási poškodenie jednej rafinérie, údery prichádzajú napriek tlaku Washingtonu.
„V noci došlo k útokom na ruské zariadenia na spracovanie ropy, konkrétne na tri rafinérie a jeden plynochemický komplex,“ uviedol Novak pre ruskú štátnu televíziu.
Podľa neho jedna rafinéria utrpela menšie škody, ruská protivzdušná obrana však väčšinu útokov odrazila. „Istý čas sme mali prestávku, ale dnes sa útoky na rafinérie obnovili,“ dodal vicepremiér.
Ruské telegramové kanály zverejnili zábery údajne zachytávajúce požiar v Novokujbyševskej rafinérii v Samarskej oblasti. Rozsah škôd zatiaľ nie je nezávisle potvrdený. Ukrajinská strana sa k útokom bezprostredne nevyjadrila.
Americký prezident Donald Trump v uplynulých týždňoch opakovane vyzýval Kyjev, aby prestal útočiť na ruské ropné zariadenia. Tvrdil, že nálety prispievajú k zdražovaniu nafty. Analytici však rast cien palív pripisujú predovšetkým vojne Spojených štátov a Izraela proti Iránu.
Trump sa začiatkom októbra dohodol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na zmiernení sankcií výmenou za dodávky ruskej nafty na svetové trhy.
Následne oznámil údajné energetické prímerie medzi Moskvou a Kyjevom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však vyhlásil, že o takejto dohode nič nevie. Rusko pritom naďalej útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina obnovila útoky na ruské rafinérie, zasiahla štyri energetické závody © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina po krátkej prestávke obnovila útoky na ruské ropné rafinérie. Pri nočných náletoch dronov zasiahla tri rafinérie a jeden plynochemický komplex, oznámil v piatok ruský vicepremiér Alexander Novak.
Trumpov apel
Podľa neho jedna rafinéria utrpela menšie škody, ruská protivzdušná obrana však väčšinu útokov odrazila. „Istý čas sme mali prestávku, ale dnes sa útoky na rafinérie obnovili,“ dodal vicepremiér.
Ruské telegramové kanály zverejnili zábery údajne zachytávajúce požiar v Novokujbyševskej rafinérii v Samarskej oblasti. Rozsah škôd zatiaľ nie je nezávisle potvrdený. Ukrajinská strana sa k útokom bezprostredne nevyjadrila.
Americký prezident Donald Trump v uplynulých týždňoch opakovane vyzýval Kyjev, aby prestal útočiť na ruské ropné zariadenia. Tvrdil, že nálety prispievajú k zdražovaniu nafty. Analytici však rast cien palív pripisujú predovšetkým vojne Spojených štátov a Izraela proti Iránu.
Nadbiehanie Putinovi
Trump sa začiatkom októbra dohodol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na zmiernení sankcií výmenou za dodávky ruskej nafty na svetové trhy.
Následne oznámil údajné energetické prímerie medzi Moskvou a Kyjevom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však vyhlásil, že o takejto dohode nič nevie. Rusko pritom naďalej útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina obnovila útoky na ruské rafinérie, zasiahla štyri energetické závody © SITA Všetky práva vyhradené.
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