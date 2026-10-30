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Zlodeji medi zapríčinili výbuch plynu, ktorý zabil šesť ľudí vrátane tehotnej ženy – FOTO

K explózii došlo na úsvite 25. septembra v obľúbenej aténskej štvrti Plaka na úpätí Akropoly, kde sa nachádza množstvo turistických ubytovacích zariadení. Grécke úrady zadržali troch mužov ...

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30.10.2026 (SITA.sk) - K explózii došlo na úsvite 25. septembra v obľúbenej aténskej štvrti Plaka na úpätí Akropoly, kde sa nachádza množstvo turistických ubytovacích zariadení.

Grécke úrady zadržali troch mužov podozrivých z pokusu o krádež medi, ktorý mal podľa vyšetrovateľov spôsobiť mohutný výbuch a zrútenie budovy v centre Atén, pri ktorom zahynulo šesť ľudí vrátane štvorčlennej americkej rodiny a staršieho páru.

Hovorca gréckeho hasičského zboru Vassilis Vathrakogiannis v piatok uviedol, že zadržaní muži sa údajne pokúsili odcudziť medené potrubie, pričom poškodili rozvody zemného plynu. „Traja zadržaní muži podľa všetkého sabotovali plynové potrubie s cieľom ukradnúť medené rúry, čo spôsobilo únik plynu,“ povedal pre verejnoprávnu televíziu ERTNews.

K explózii došlo na úsvite 25. septembra v obľúbenej aténskej štvrti Plaka na úpätí Akropoly, kde sa nachádza množstvo turistických ubytovacích zariadení. Po výbuchu sa zrútila trojpodlažná budova.

V troskách záchranári našli telá šiestich obetí. Medzi nimi bola štvorčlenná rodina z USA vrátane tehotnej ženy, ktorá si prenajímala apartmán na prvom poschodí budovy. O život prišiel aj starší pár, ktorý tvorili Grékyňa a britský občan.

Podľa hasičského zboru sú medzi zadržanými dvaja Gréci vo veku 37 a 55 rokov a 34-ročný Albánec. Vyšetrovanie okolností výbuchu pokračuje.


Zdroj: SITA.sk - Zlodeji medi zapríčinili výbuch plynu, ktorý zabil šesť ľudí vrátane tehotnej ženy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

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