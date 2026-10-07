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 24hod.sk    Šport

07. októbra 2026

Filip Sulík kruto skritizoval Vlhovej kariérne úspechy. Lyžovaniu sa podľa neho venuje osem ľudí na svete – VIDEO


Tagy: Kritika názory Vyjadrenie

Skvelého slovenského cyklistu Petra Sagana považuje za najúspešnejšieho športovca spod Tatier. Syn bývalého šéfa SaS Richarda Sulíka Filip vo svojom videu na platforme Youtube hovoril o ľuďoch, ...



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68381aef42e1f363684042 1 scaled 1 e1767006429366 676x588 7.10.2026 (SITA.sk) - Skvelého slovenského cyklistu Petra Sagana považuje za najúspešnejšieho športovca spod Tatier.


Syn bývalého šéfa SaS Richarda Sulíka Filip vo svojom videu na platforme Youtube hovoril o ľuďoch, ktorým sa dostáva viac pocty, ako si v skutočnosti zaslúžia.

Vymenoval niekoľko povolaní vrátane hercov, novinárov, postihnutých ľudí, disidentov, historických umelcov, ale aj lyžiarov.

Spomenul tam Petru Vlhovú, Petra Sagana či športovcov venujúcich sa bojovým športom, ktoré sú podľa neho omnoho ťažšie ako lyžovanie.

Veľa kreditu za nič?


Kontroverzná postava slovenského internetu, ktorá v minulosti udrela človeka na študentskej párty v Mlynskej doline, sa vyjadrila k téme, ktorú považovala za dôležitú.

Ako je u Filipa Sulíka známe, tak si opäť nebral servítku cez ústa a uvedomoval si, že sa na neho môže spustiť vlna kritiky, no to okomentoval svojsky: "Mám to v pi**!"

Nerozumie, prečo sa dostáva veľkému kreditu lyžiarom, ktorí vybojujú skvelé umiestnenie na majstrovstvách sveta či vo Svetovom pohári, keďže sa tomuto športu podľa neho venuje "osem ľudí".


Saganove úspechy


Oproti tomu povedal, že dostupnejší a náročnejší šport je napríklad thajský box, v ktorom má Slovensko aj mastrov sveta, no nikto ich nepozná. Teší ho úspech boxera Andreja Csemeza, ktorý na OH v Tokiu obsadil 9. miesto.

Vyzdvihol to zrejme aj preto, keďže sa sám venuje bojovým športom a už niekoľkokrát nastúpil v ringu organizácie Fight Night Challenge, kde bojujú známe osobnosti.

"Peter Sagan bol tri roky po sebe majstrom sveta v cyklistike a na Tour de France vyhral sedem zelených dresov. To je taký úspech, že to sa nedá ani len porovnať s úspechmi Petry Vlhovej. To je asi tak miliardukrát ťažšie, ako vyhrať akúkoľvek súťaž v lyžovaní," priblížil vo videu.

Kruté slová


Skvelého slovenského cyklistu považuje za najúspešnejšieho športovca spod Tatier. Lyžovanie je však podľa neho málo rozšírené, preto úspechy v ňom nie sú obdivuhodné.

"V Bratislave je viac futbalistov ako na svete lyžiarov, keď sa bavíme o ľuďoch, ktorí to robia na športovej úrovni. Takže byť najlepší futbalista v maličkej Bratislave je ťažšie, ako byť majster sveta v lyžovaní," ozrejmil.

Na záver ešte dodal Vlhovej ďalší úder, ktorá nevie prečo bola vyhlásená štyrikrát za Športovkyňu roka na Slovensku. "Keby si s jej športovým nadaním vybrala cyklistiku, tak by nebola možno ani len najlepšia v okrese. Lebo to je absolútny nepomer konkurencie, absolútny nepomer toho počtu ľudí, ktorí ten šport robia," dodal Filip Sulík.


Zdroj: SITA.sk - Filip Sulík kruto skritizoval Vlhovej kariérne úspechy. Lyžovaniu sa podľa neho venuje osem ľudí na svete – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kritika názory Vyjadrenie
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