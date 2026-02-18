|
Streda 18.2.2026
Úvodná strana
|
18. februára 2026
ZOH 2026: Petra Vlhová obsadila v slalome na olympiáde 20. miesto, Shiffrinová získala zlato
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová získala tretie olympijské zlato vo svojej kariére.
Ženský slalom uzavrel na ZOH 2026 súťaže v alpskom lyžovaní. Jednoznačnou favoritkou na zlato v ňom bola Shiffrinová, ktorej cieľom bolo druhé slalomové zlato pod piatimi kruhmi v kariére. Najcennejší kov v tejto disciplíne získala americká hviezda ešte ako 18-ročná v roku 2014 na svojej prvej olympiáde v Soči. Pred štyrmi rokmi v Pekingu jej medaily ušli, v roku 2018 sa Pjongčangu radovala zo zlata v obrovskom slalome. Shiffrinová potvrdila výbornú pozíciu, ktorú si na zjazdovke Tofane vypracovala vo svojom 1. kole. Na poistenie si prvenstva jej stačilo čistým spôsobom prejsť trať, ktorú na 2. kolo nachystal švédsky tréner Sascha Sorio.
Cortina d'Ampezzo 18. februára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová získala tretie olympijské zlato vo svojej kariére. Tridsaťročná hviezda alpského lyžovania vyhrala stredajší slalom na ZOH 2026 s náskokom 1,50 sekundy pred Švajčiarkou Camille Rastovou. Bronz si vybojovala Anna Swennová Larssonová zo Švédska (+1,71). Slovenská reprezentantka Petra Vlhová obsadila 20. miesto so stratou 3,60 sekundy na víťaznú Shiffrinovú. Oproti prvej jazde si polepšila o deväť pozícií.
Shiffrinová sa však neuspokojila, predviedla bezchybnú techniku a zaznamenala druhý najlepší čas spomedzi elitnej tridsiatky v 2. kole. Rýchlejšia v ňom bola iba jej krajanka Paula Moltzanová, ktorá pokazila dobre rozbehnutú prvú jazdu, v druhej poskočila až o 20 miest na ôsmu priečku. Naopak, sklamanie prežili hneď dve pretekárky z prvej trojky. Najskôr priebežne tretia Švédka Cornelia Öhlundová išla agresívnu jazdu. Dvadsaťročná úradujúca juniorská šampiónka v tejto disciplíne tlak nezvládla a v spodnej časti trate vypadla. Ešte väčšia katastrofa postihla Nemku Lenu Dürrovú, ktorá trafila špicom lyže hneď prvú bránku a jej sen na medailu sa rozplynul. Otvorila sa tak šanca pre Rastovú, ktorá poskočila o dve priečky, pódium ešte doplnila Anna Swennová Larssonová. Tridsaťštyriročná Švédka dosiahla na prvý cenný kov pri svojej štvrtej účasti pod piatimi kruhmi. Prvú medailu na olympiáde získala aj Rastová. „Chcela som byť slobodná, chcela som sa uvoľniť. Nie je to ľahké, ale každý deň som sa na to sústredila. Po mnohých diskusiách s mojím psychológom, mamou a tímom sme sa zhodli, že napriek tlaku a nervozite chcem vnímať lyžovanie. Teraz je neuveriteľné, že som získala aj medailu,“ povedala Shiffrinová pre olympics.com.
Vzhľadom na náročné zotavovanie sa po ťažkom zranení kolena to v prípade Vlhovej nebolo o obhajobe zlata z Pekingu. Tridsaťročná Liptáčka si podobné ciele nedávala a jej prioritou bol najmä návrat medzi slalomársku elitu. Utorkový žreb štartových čísel rozhodol, že Vlhová sa spustí na svahu Tofana ako 23. v poradí. Slovenská lyžiarka nedokázala ísť na príliš veľké riziko, čo sa premietlo na jej výslednom čase. Stačilo jej to však na umiestnenie v elitnej tridsiatke. Vlhová štartovala v obrátenom poradí ako prvá v 2. kole. Predviedla v ňom výbornú jazdu a 12. najlepší čas ju posunul na konečné 20. miesto. „Išlo sa mi trochu lepšie. Snažila som sa využiť to číslo a získať nejaký dobrý pocit a väčšiu istotu. Samozrejme, boli miesta, kde som sa trochu trápila, ale na konci dňa sa veľmi teším. Úprimne, nemôžem byť šťastnejšia, je to pre mňa úžasný pocit byť späť zažívať všetko to, čo som nezažila posledné dva roky,“ uviedla 30-ročná Slovenka pre STVR Šport.
Vlhová štartovala v Cortine d'Ampezzo druhýkrát. Počas uplynulého týždňa sa spolu s krajankou Katarínou Šrobovou predstavila v tímovej kombinácii, ktorá pozostávala zo zjazdu a slalomu. Pod piatimi kruhmi mala táto disciplína premiéru. Slovenské duo však v cieli neklasifikovali po tom, čo Vlhová nedokončila svoj slalomársky úsek. Víťazka veľkého krištáľového glóbusu z roku 2021 sa vrátila do súťažného kolotoča po viac ako dvoch rokoch od zranenia, ktoré utrpela 20. januára 2024 počas domáceho obrovského slalomu v Jasnej. Po páde sa musela podrobiť operácii kolena, následná rehabilitácia jej stav nezlepšila natoľko, aby mohla opäť pretekať. Podstúpila tak ďalší operačný zákrok. Svoju túžbu vrátiť sa olympijských svahoch definitívne potvrdila v januári tohto roka, kedy jej dali lekári zelenú.
Najúspešnejšou krajinou v alpskom lyžovaní boli na olympijských svahoch v Taliansku reprezentanti Švajčiarska. „Helvéti“ získali dovedna deväť medailí, z toho štyri zlaté. Tri z nich získal Franjo von Allmen, ktorý vyhral zjazd, super-G a spolu s krajanom Nefom aj premiérovú súťaž v tímovej kombinácii. Štvrté zlato pre Švajčiarov pridal v slalome Loic Meillard. Osem cenných kovov získali muži, jedinú medailu za ženskú časť pridala práve v slalome Rastová.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - alpské lyžovanie:
ženy - slalom: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:39,10 min, 2. Camille Rastová (Švaj.) +1,50 s, 3. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +1,71, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,93, 5. Katharina Truppeová +2,00, 6. Katharina Huberová (obe Rak.) +2,08, 7. Melanie Meillardová (Švaj.) +2,15, 8. Paula Moltzanová (USA) +2,19, 9. Emma Aicherová (Nem.) +2,49, 10. Caitlin McFarlaneová (Fr.) a Lara Colturiová (Alb.) +2,68,... 20. Petra VLHOVÁ (SR) +3,60, v 1. kole nedokončila: Katarína ŠROBOVÁ (SR)
Súvisiace články:
ZOH 2026: Petra Vlhová je po svojej jazde v 1. kole slalomu na olympiáde priebežne na 24. priečke (18. 2. 2026)
ZOH 2026: Vlhová vypadla v kombinácii: Stále je predo mnou veľa práce (10. 2. 2026)
ZOH 2026: Petra Vlhová na olympiáde nedokončila prvý slalom po zranení (10. 2. 2026)
Katarína Šrobová prišla do cieľa tímovej kombinácie na 26. mieste. Petra Vlhová bude dnes štartovať po vyše dvoch rokoch v slalomovej časti (10. 2. 2026)
ZOH 2026: Vlhová pred návratom: Víťazstvo je už to, že som tu (9. 2. 2026)
ZOH 2026: Vlhová potvrdila štart v tímovej kombinácii a v slalome (8. 2. 2026)
Vlhová si zatrénovala v Špindlerovom Mlyne: „Bolo to super“ (22. 1. 2026)
Vlhová dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a chce zabojovať o účasť na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo (17. 1. 2026)
Vlhová sa vracia na svahy pod novým trénerom Gemzom (8. 10. 2025)
Vlhová prerušila spoluprácu s Pinim, chce si doliečiť zranené koleno (31. 3. 2025)
