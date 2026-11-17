„Vyžmýkal som to do poslednej kvapky.“ Jágr naznačil koniec kariéry, premýšľa o rozlúčke
Na otázku, či mu vnútorný hlas definitívne oznámil koniec kariéry, odpovedal: „Keby som naozaj chcel, dávalo by mi to zmysel alebo by som mal motiváciu, tak sa to dá. Ale mne to už zmysel nedáva. Ak ti to už ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Na otázku, či mu vnútorný hlas definitívne oznámil koniec kariéry, odpovedal: „Keby som naozaj chcel, dávalo by mi to zmysel alebo by som mal motiváciu, tak sa to dá. Ale mne to už zmysel nedáva. Ak ti to už neprináša ani radosť a robíš niečo len z povinnosti, nemá to cenu.“
Legendárny český hokejista Jaromír Jágr zrejme definitívne uzavrel svoju mimoriadne dlhú hráčsku kariéru. Hoci 54-ročný útočník jej koniec stále oficiálne neoznámil, v rozhovore pre český denník Sport priznal, že už nevidí dôvod pokračovať. Druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL naposledy nastúpil na súťažný zápas 21. decembra minulého roka v Liberci a dnes už uvažuje aj o rozlúčke s fanúšikmi.
„Telo si vždy povie svoje. Ak ho počúvaš, povie ti, že nastal správny čas. Ak už tomu nemáš čo dať a máš pocit, že viac škodíš, než prospievaš, je čas odísť. Ale myslím si, že som to vyžmýkal do poslednej kvapky,“ povedal Jágr. Na otázku, či mu vnútorný hlas definitívne oznámil koniec kariéry, odpovedal: „Keby som naozaj chcel, dávalo by mi to zmysel alebo by som mal motiváciu, tak sa to dá. Ale mne to už zmysel nedáva. Ak ti to už neprináša ani radosť a robíš niečo len z povinnosti, nemá to cenu.“
Jágr zároveň priznal, že je pripravený na život bez ďalšieho súťažného zápasu. „S tým nemám absolútne problém. Ak počúvaš Boha a telo, tak k tebe informácie prichádzajú. Ty to vieš. Cítiš,“ vysvetlil. Oficiálne vyhlásenie o ukončení kariéry však nepovažuje za nevyhnutné. „Úprimne, ja som ani neoznámil koniec. Pretože nie som človek, ktorý toto rád vyhlasuje. Môžem v pokoji odísť a nemusím o tom nikomu hovoriť,“ dodal.
Napriek tomu už premýšľa o možnosti dôstojnej rozlúčky. Ideálnym termínom by podľa neho mohol byť začiatok augusta 2027, pričom by rád zorganizoval dva zápasy. „Ak k rozlúčke dôjde, chcel by som urobiť jednu v Čechách, jednu na Morave. Rád by som priviedol naozaj kvalitných hráčov. Bývalých spoluhráčov, ale aj stále aktívnych. Aby mal zápas úroveň. Nechcem, aby sa ľudia prišli pozerať na dedkov, ktorí sa tam šuchtajú,“ priblížil svoju predstavu. Zároveň by chcel dať príležitosť rozlúčiť sa aj ďalším hokejistom svojej generácie.
Konkrétne plány však zatiaľ nemá. „Nechcem predbiehať, uvidíme, čo na to povedia ľudia. Možno ich to nebude zaujímať. Možno by nikto neprišiel,“ poznamenal s tým, že by nechcel pripraviť iba vlastnú rozlúčku, ale predovšetkým oslavu hokeja. „Aby mohli fanúšikovia vidieť aj slávnych svetových hráčov,“ doplnil.
Rodák z Kladna zároveň prezradil, čo mu z aktívneho hokeja chýba najviac. „Chýba mi atmosféra. Chvíle, keď môžeš ísť na ľad a máš možnosť rozhodnúť zápas. Byť hrdinom. To som vždy miloval. Spojenie s divákmi, energia,“ uviedol. Na druhej strane priznal, že každodenná fyzická záťaž mu už nechýba. „Námaha, tréningy, bolesť? To ani nie.“
Jágr počas svojej kariéry získal dva Stanleyho poháre s Pittsburghom Penguins, olympijské zlato z Nagana 1998 a dva tituly majstra sveta. V NHL nazbieral 1921 bodov v základnej časti a v historickom poradí produktivity zaostáva iba za Waynom Gretzkým. Napriek tomu, že sa jeho hráčska kapitola zrejme uzatvára, od hokeja sa úplne neodstrihol. Naďalej vlastní menšinový podiel v kladenskom klube a sleduje jeho výsledky. „Mám radosť, že sa vyhráva a v tabuľke sa stúpa,“ povedal o Rytieroch Kladno.
Zdroj: SITA.sk - „Vyžmýkal som to do poslednej kvapky.“ Jágr naznačil koniec kariéry, premýšľa o rozlúčke © SITA Všetky práva vyhradené.
Legendárny český hokejista Jaromír Jágr zrejme definitívne uzavrel svoju mimoriadne dlhú hráčsku kariéru. Hoci 54-ročný útočník jej koniec stále oficiálne neoznámil, v rozhovore pre český denník Sport priznal, že už nevidí dôvod pokračovať. Druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL naposledy nastúpil na súťažný zápas 21. decembra minulého roka v Liberci a dnes už uvažuje aj o rozlúčke s fanúšikmi.
Koniec neoznámil
„Telo si vždy povie svoje. Ak ho počúvaš, povie ti, že nastal správny čas. Ak už tomu nemáš čo dať a máš pocit, že viac škodíš, než prospievaš, je čas odísť. Ale myslím si, že som to vyžmýkal do poslednej kvapky,“ povedal Jágr. Na otázku, či mu vnútorný hlas definitívne oznámil koniec kariéry, odpovedal: „Keby som naozaj chcel, dávalo by mi to zmysel alebo by som mal motiváciu, tak sa to dá. Ale mne to už zmysel nedáva. Ak ti to už neprináša ani radosť a robíš niečo len z povinnosti, nemá to cenu.“
Jágr zároveň priznal, že je pripravený na život bez ďalšieho súťažného zápasu. „S tým nemám absolútne problém. Ak počúvaš Boha a telo, tak k tebe informácie prichádzajú. Ty to vieš. Cítiš,“ vysvetlil. Oficiálne vyhlásenie o ukončení kariéry však nepovažuje za nevyhnutné. „Úprimne, ja som ani neoznámil koniec. Pretože nie som človek, ktorý toto rád vyhlasuje. Môžem v pokoji odísť a nemusím o tom nikomu hovoriť,“ dodal.
Nemá konkrétne plány
Napriek tomu už premýšľa o možnosti dôstojnej rozlúčky. Ideálnym termínom by podľa neho mohol byť začiatok augusta 2027, pričom by rád zorganizoval dva zápasy. „Ak k rozlúčke dôjde, chcel by som urobiť jednu v Čechách, jednu na Morave. Rád by som priviedol naozaj kvalitných hráčov. Bývalých spoluhráčov, ale aj stále aktívnych. Aby mal zápas úroveň. Nechcem, aby sa ľudia prišli pozerať na dedkov, ktorí sa tam šuchtajú,“ priblížil svoju predstavu. Zároveň by chcel dať príležitosť rozlúčiť sa aj ďalším hokejistom svojej generácie.
Konkrétne plány však zatiaľ nemá. „Nechcem predbiehať, uvidíme, čo na to povedia ľudia. Možno ich to nebude zaujímať. Možno by nikto neprišiel,“ poznamenal s tým, že by nechcel pripraviť iba vlastnú rozlúčku, ale predovšetkým oslavu hokeja. „Aby mohli fanúšikovia vidieť aj slávnych svetových hráčov,“ doplnil.
Rodák z Kladna zároveň prezradil, čo mu z aktívneho hokeja chýba najviac. „Chýba mi atmosféra. Chvíle, keď môžeš ísť na ľad a máš možnosť rozhodnúť zápas. Byť hrdinom. To som vždy miloval. Spojenie s divákmi, energia,“ uviedol. Na druhej strane priznal, že každodenná fyzická záťaž mu už nechýba. „Námaha, tréningy, bolesť? To ani nie.“
Jágr počas svojej kariéry získal dva Stanleyho poháre s Pittsburghom Penguins, olympijské zlato z Nagana 1998 a dva tituly majstra sveta. V NHL nazbieral 1921 bodov v základnej časti a v historickom poradí produktivity zaostáva iba za Waynom Gretzkým. Napriek tomu, že sa jeho hráčska kapitola zrejme uzatvára, od hokeja sa úplne neodstrihol. Naďalej vlastní menšinový podiel v kladenskom klube a sleduje jeho výsledky. „Mám radosť, že sa vyhráva a v tabuľke sa stúpa,“ povedal o Rytieroch Kladno.
Zdroj: SITA.sk - „Vyžmýkal som to do poslednej kvapky.“ Jágr naznačil koniec kariéry, premýšľa o rozlúčke © SITA Všetky práva vyhradené.
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