Tragédia v centre Bratislavy: Neznámy muž neprežil pád z bytového domu na Pribinovej ulici
Napriek okamžitému zásahu záchranárov sa muža nepodarilo oživiť. Polícia v Bratislave vyšetruje tragický pád neznámeho muža z bytovky na Pribinovej ulici. Ako uviedla
17.11.2026 (SITA.sk) - Napriek okamžitému zásahu záchranárov sa muža nepodarilo oživiť.
Polícia v Bratislave vyšetruje tragický pád neznámeho muža z bytovky na Pribinovej ulici. Ako uviedla bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, v utorok o 6:47 prijali na linke 158 oznam o páde muža neznámej totožnosti z doposiaľ nezisteného poschodia bytového domu.
„Na miesto boli vyslané hliadky druhého bratislavského okresu ako aj pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci, ktorým sa aj napriek snahe muža nepodarilo zachrániť," uviedla polícia.
Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania. Bližšie informácie poskytnú, keď to procesná situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v centre Bratislavy: Neznámy muž neprežil pád z bytového domu na Pribinovej ulici © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia v Bratislave vyšetruje tragický pád neznámeho muža z bytovky na Pribinovej ulici. Ako uviedla bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, v utorok o 6:47 prijali na linke 158 oznam o páde muža neznámej totožnosti z doposiaľ nezisteného poschodia bytového domu.
„Na miesto boli vyslané hliadky druhého bratislavského okresu ako aj pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci, ktorým sa aj napriek snahe muža nepodarilo zachrániť," uviedla polícia.
Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania. Bližšie informácie poskytnú, keď to procesná situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v centre Bratislavy: Neznámy muž neprežil pád z bytového domu na Pribinovej ulici © SITA Všetky práva vyhradené.
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