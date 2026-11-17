Rusi chcú dobýjať cudzie mestá, ale 11 miliónov z nich nemá doma záchod. Sikorski sa vysmial požiadavkám Moskvy
Poľský minister zahraničných vecí kritizoval priority Kremľa v čase, keď Rusko žiada zásadné zmeny európskeho bezpečnostného usporiadania a územné ústupky od Ukrajiny. Poľský minister ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Poľský minister zahraničných vecí kritizoval priority Kremľa v čase, keď Rusko žiada zásadné zmeny európskeho bezpečnostného usporiadania a územné ústupky od Ukrajiny.
Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski ostro kritizoval nové požiadavky Ruska v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Moskve vyčítal, že namiesto riešenia problémov vlastných obyvateľov uprednostňuje dobývanie cudzích území. Na sociálnej sieti X pritom poukázal na milióny Rusov, ktorí podľa jeho vyjadrenia nemajú vo svojich domácnostiach ani toaletu.
„Nedávne požiadavky ruskej vlády zdôrazňujú večný problém ich politickej kultúry. Viac im záleží na dobytí cudzieho mestečka, o ktorom nikto z nich ani nepočul, než na 11 miliónoch Rusov, ktorí doma nemajú toaletu,“ napísal Sikorski. Jeho vyjadrenie priniesol ukrajinský spravodajský portál Liga.net. Údaj o 11 miliónoch ľudí minister vo svojom príspevku bližšie nevysvetlil.
Sikorského kritika prišla po správach, že Rusko počas nedávnych rokovaní s Ukrajinou a Spojenými štátmi v Abú Zabí predložilo požiadavky na zásadnú revíziu európskeho bezpečnostného systému. Podľa denníka The New York Times chce Moskva okrem iného návrat rozmiestnenia síl NATO k stavu z roku 1997, teda do obdobia pred rozšírením Aliancie o viaceré krajiny strednej a východnej Európy.
Denník sa odvoláva na dokument, ktorý údajne získal od jedného z účastníkov rokovaní a ktorého obsah mu potvrdil ďalší zdroj. Ruské požiadavky by tak zasahovali nielen do bezpečnosti Ukrajiny, ale aj do postavenia európskych členských štátov NATO vrátane Poľska.
Na ruské návrhy reagoval aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Vyhlásil, že Moskva sa nenachádza v pozícii, z ktorej by mohla diktovať zmeny európskeho bezpečnostného usporiadania. Rusko zároveň podľa dostupných informácií naďalej požaduje, aby sa Ukrajina vzdala aj tej časti Donbasu, ktorú ruská armáda nedokázala obsadiť.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno uviedol, že Spojené štáty prvýkrát otvorili otázku možného stiahnutia ukrajinských síl z Donbasu výmenou za vstup Ukrajiny do NATO. Osobitný americký vyjednávač Jared Kushner medzitým oznámil, že Washington pripravuje program ďalšieho kola mierových rokovaní. Podľa jeho vyjadrenia sa nepočíta so zmenou princípu, že NATO zostane základom európskej bezpečnosti.
Do nasledujúceho kola rozhovorov medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi sa majú po prvý raz priamo zapojiť aj európski predstavitelia. Medzi krajinami, ktoré majú Európu zastupovať, je aj Poľsko. Sikorského vyjadrenie tak zaznelo v čase, keď sa európski spojenci Kyjeva snažia presadiť, aby sa o budúcom bezpečnostnom usporiadaní kontinentu nerozhodovalo bez ich účasti.
Zdroj: SITA.sk - Rusi chcú dobýjať cudzie mestá, ale 11 miliónov z nich nemá doma záchod. Sikorski sa vysmial požiadavkám Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski ostro kritizoval nové požiadavky Ruska v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Moskve vyčítal, že namiesto riešenia problémov vlastných obyvateľov uprednostňuje dobývanie cudzích území. Na sociálnej sieti X pritom poukázal na milióny Rusov, ktorí podľa jeho vyjadrenia nemajú vo svojich domácnostiach ani toaletu.
„Nedávne požiadavky ruskej vlády zdôrazňujú večný problém ich politickej kultúry. Viac im záleží na dobytí cudzieho mestečka, o ktorom nikto z nich ani nepočul, než na 11 miliónoch Rusov, ktorí doma nemajú toaletu,“ napísal Sikorski. Jeho vyjadrenie priniesol ukrajinský spravodajský portál Liga.net. Údaj o 11 miliónoch ľudí minister vo svojom príspevku bližšie nevysvetlil.
Zásadná revízia európskeho bezpečnostného systému
Sikorského kritika prišla po správach, že Rusko počas nedávnych rokovaní s Ukrajinou a Spojenými štátmi v Abú Zabí predložilo požiadavky na zásadnú revíziu európskeho bezpečnostného systému. Podľa denníka The New York Times chce Moskva okrem iného návrat rozmiestnenia síl NATO k stavu z roku 1997, teda do obdobia pred rozšírením Aliancie o viaceré krajiny strednej a východnej Európy.
Denník sa odvoláva na dokument, ktorý údajne získal od jedného z účastníkov rokovaní a ktorého obsah mu potvrdil ďalší zdroj. Ruské požiadavky by tak zasahovali nielen do bezpečnosti Ukrajiny, ale aj do postavenia európskych členských štátov NATO vrátane Poľska.
Na ruské návrhy reagoval aj Sybiha
Na ruské návrhy reagoval aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Vyhlásil, že Moskva sa nenachádza v pozícii, z ktorej by mohla diktovať zmeny európskeho bezpečnostného usporiadania. Rusko zároveň podľa dostupných informácií naďalej požaduje, aby sa Ukrajina vzdala aj tej časti Donbasu, ktorú ruská armáda nedokázala obsadiť.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno uviedol, že Spojené štáty prvýkrát otvorili otázku možného stiahnutia ukrajinských síl z Donbasu výmenou za vstup Ukrajiny do NATO. Osobitný americký vyjednávač Jared Kushner medzitým oznámil, že Washington pripravuje program ďalšieho kola mierových rokovaní. Podľa jeho vyjadrenia sa nepočíta so zmenou princípu, že NATO zostane základom európskej bezpečnosti.
Do nasledujúceho kola rozhovorov medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi sa majú po prvý raz priamo zapojiť aj európski predstavitelia. Medzi krajinami, ktoré majú Európu zastupovať, je aj Poľsko. Sikorského vyjadrenie tak zaznelo v čase, keď sa európski spojenci Kyjeva snažia presadiť, aby sa o budúcom bezpečnostnom usporiadaní kontinentu nerozhodovalo bez ich účasti.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Rusi chcú dobýjať cudzie mestá, ale 11 miliónov z nich nemá doma záchod. Sikorski sa vysmial požiadavkám Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.
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