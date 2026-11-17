Pri hlavnej stanici v Prahe sa zrazili dva vlaky, zranilo sa 34 ľudí – VIDEO, FOTO
Na mieste zasahuje niekoľko hasičských jednotiek a viacero sanitiek. Pri hlavnej železničnej stanici v Prahe sa v utorok ráno zrazili dva vlaky. Na mieste zasahuje ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Na mieste zasahuje niekoľko hasičských jednotiek a viacero sanitiek.
Pri hlavnej železničnej stanici v Prahe sa v utorok ráno zrazili dva vlaky. Na mieste zasahuje niekoľko hasičských jednotiek a viacero sanitiek. Záchranná služba informovala, že pri nehode sa zranilo 34 ľudí. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Pri hlavnej stanici došlo k zrážke dvoch osobných vlakov. Na mieste sú hasiči Správy železníc, pražskí hasiči a záchranári,“ uviedol hovorca Správy železníc pre mimoriadne udalosti Martin Kavka. Záchranná služba aktivovala traumatologický plán. Hasiči začali evakuovať cestujúcich.
Podľa informácií Českých dráh došlo „k zrážke vlakov Os 9409 a Os 9507“. Prevádzku v smere na Vysočany, Libeň a Holešovice prerušili. Ide o vlakovú jednotku radu 471 smerujúcu do Milovíc a motorový vlak z Mladej Boleslavi. Diaľkové spoje premávajú po odklonených trasách alebo končia jazdu na iných pražských staniciach.
Správa železníc na základe prvotných informácií predpokladala obnovenie prevádzky do 9:20.
Zdroj: SITA.sk - Pri hlavnej stanici v Prahe sa zrazili dva vlaky, zranilo sa 34 ľudí – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri hlavnej železničnej stanici v Prahe sa v utorok ráno zrazili dva vlaky. Na mieste zasahuje niekoľko hasičských jednotiek a viacero sanitiek. Záchranná služba informovala, že pri nehode sa zranilo 34 ľudí. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Pri hlavnej stanici došlo k zrážke dvoch osobných vlakov. Na mieste sú hasiči Správy železníc, pražskí hasiči a záchranári,“ uviedol hovorca Správy železníc pre mimoriadne udalosti Martin Kavka. Záchranná služba aktivovala traumatologický plán. Hasiči začali evakuovať cestujúcich.
Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI
— Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026
Podľa informácií Českých dráh došlo „k zrážke vlakov Os 9409 a Os 9507“. Prevádzku v smere na Vysočany, Libeň a Holešovice prerušili. Ide o vlakovú jednotku radu 471 smerujúcu do Milovíc a motorový vlak z Mladej Boleslavi. Diaľkové spoje premávajú po odklonených trasách alebo končia jazdu na iných pražských staniciach.
Správa železníc na základe prvotných informácií predpokladala obnovenie prevádzky do 9:20.
Zdroj: SITA.sk - Pri hlavnej stanici v Prahe sa zrazili dva vlaky, zranilo sa 34 ľudí – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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