Kazachstan je pre Weissa druhý domov. Mám tu veľa priateľov, vravel slovenský tréner
Tréner Vladimír Weiss: "Za druhý polčas sme si možno zaslúžili vyhrať, za prvý asi nie." Vladimír Weiss st. pôsobil ako tréner v Kazachstane tri roky: od ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Tréner Vladimír Weiss: "Za druhý polčas sme si možno zaslúžili vyhrať, za prvý asi nie."
Vladimír Weiss st. pôsobil ako tréner v Kazachstane tri roky: od novembra 2012 do novembra 2015 viedol FK Kajrat Almaty a raz s ním získal Kazašský pohár.
O jedenásť rokov neskôr sa Weiss vrátil do Kazachstanu už ako tréner slovenskej futbalovej reprezentácie a uhral s domácim tímom remízu 2:2 v záverečnom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov.
"Dalo by sa povedať, že to bol zábavný zápas. Kazachstan bol v prvom polčase lepší a náš tím bol zasa lepší v druhom polčase. Futbal bol veľmi dobrý. Hralo sa hore-dolu, tam a späť, bolo veľa šancí. Zaujímavé pre fanúšikov," uviedol Weiss pre kazašské médiá na webe sports.kz.
Hoci Slováci odvrátili prvú prehru pod Weissom od jeho júnového návratu k reprezentačnému kormidlu až výstavným gólom Adriána Kaprálika v nadstavenom čase, tréner nebol spokojný s premieňaním šancí v úplnom závere druhého polčasu.
"Bohužiaľ v posledných sekundách sme nevyužili naše možnosti na skórovanie – mohli sme rozhodnúť o výsledku. Kazachstan si však bod zaslúžil za bojovnosť, za dobré výkony Islamchana, Kenžebeka v prvom polčase a predovšetkým Česnokova," zhodnotil slovenský tréner.
Skúsený 62-ročný kouč kazašské médiá vzápätí potešil replikou: "Som rád, že som späť v Kazachstane. Je môj druhý domov, mám tu veľa priateľov."
Svoje slová pre kazašské médiá o slabej efektivite potom rozvinul aj pre slovenských novinárov v Astane. "Musíme byť efektívnejší pri premieňaní šancí. Také, aké mal Nino Marcelli v poslednej sekunde, niekedy riešia a rozhodujú zápasy," podotkol hlavný tréner SR.
Weiss priznal, že v prvom polčase jeho tím zaostával v strede poľa. "V druhom polčase to bolo po prestriedaní Gajdošom a Reisom oveľa lepšie. Snažili sa však všetci. Rigo, Nebyla... Nie je jednoduché hrať prvý zápas za národné mužstvo. Kazachovia boli prvý polčas lepší, my oveľa lepší v druhej časti hry. Za druhý polčas sme si možno zaslúžili vyhrať, za prvý asi nie. S bodom odchádzame spokojní," zhodnotil skúsený reprezentačný lodivod na webe futbalsfz.sk.
Okrem Maria Sauera a Timoteja Hranicu sa prakticky vystriedali takmer všetci hráči. Je na čom pracovať, ale aj na čom stavať aj z hľadiska celkového šesťzápasového vystúpenia v Lige národov.
"Skupinu sme vyhrali, bol to náš cieľ i povinnosť. Veril som, že budeme mať o dva body viac, či už z domáceho zápasu proti Faerským ostrovom alebo z tohto v Kazachstane. Treba však uznať aj kvalitu súpera," dodal Weiss.
Zdroj: SITA.sk - Kazachstan je pre Weissa druhý domov. Mám tu veľa priateľov, vravel slovenský tréner © SITA Všetky práva vyhradené.
Vladimír Weiss st. pôsobil ako tréner v Kazachstane tri roky: od novembra 2012 do novembra 2015 viedol FK Kajrat Almaty a raz s ním získal Kazašský pohár.
O jedenásť rokov neskôr sa Weiss vrátil do Kazachstanu už ako tréner slovenskej futbalovej reprezentácie a uhral s domácim tímom remízu 2:2 v záverečnom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov.
"Dalo by sa povedať, že to bol zábavný zápas. Kazachstan bol v prvom polčase lepší a náš tím bol zasa lepší v druhom polčase. Futbal bol veľmi dobrý. Hralo sa hore-dolu, tam a späť, bolo veľa šancí. Zaujímavé pre fanúšikov," uviedol Weiss pre kazašské médiá na webe sports.kz.
Kaprálik zachránil remízu
Hoci Slováci odvrátili prvú prehru pod Weissom od jeho júnového návratu k reprezentačnému kormidlu až výstavným gólom Adriána Kaprálika v nadstavenom čase, tréner nebol spokojný s premieňaním šancí v úplnom závere druhého polčasu.
Nevyužili šance
"Bohužiaľ v posledných sekundách sme nevyužili naše možnosti na skórovanie – mohli sme rozhodnúť o výsledku. Kazachstan si však bod zaslúžil za bojovnosť, za dobré výkony Islamchana, Kenžebeka v prvom polčase a predovšetkým Česnokova," zhodnotil slovenský tréner.
Skúsený 62-ročný kouč kazašské médiá vzápätí potešil replikou: "Som rád, že som späť v Kazachstane. Je môj druhý domov, mám tu veľa priateľov."
Marcelli mal premeniť
Svoje slová pre kazašské médiá o slabej efektivite potom rozvinul aj pre slovenských novinárov v Astane. "Musíme byť efektívnejší pri premieňaní šancí. Také, aké mal Nino Marcelli v poslednej sekunde, niekedy riešia a rozhodujú zápasy," podotkol hlavný tréner SR.
Prvý polčas zle, druhý lepšie
Weiss priznal, že v prvom polčase jeho tím zaostával v strede poľa. "V druhom polčase to bolo po prestriedaní Gajdošom a Reisom oveľa lepšie. Snažili sa však všetci. Rigo, Nebyla... Nie je jednoduché hrať prvý zápas za národné mužstvo. Kazachovia boli prvý polčas lepší, my oveľa lepší v druhej časti hry. Za druhý polčas sme si možno zaslúžili vyhrať, za prvý asi nie. S bodom odchádzame spokojní," zhodnotil skúsený reprezentačný lodivod na webe futbalsfz.sk.
Veril vo viac bodov
Okrem Maria Sauera a Timoteja Hranicu sa prakticky vystriedali takmer všetci hráči. Je na čom pracovať, ale aj na čom stavať aj z hľadiska celkového šesťzápasového vystúpenia v Lige národov.
"Skupinu sme vyhrali, bol to náš cieľ i povinnosť. Veril som, že budeme mať o dva body viac, či už z domáceho zápasu proti Faerským ostrovom alebo z tohto v Kazachstane. Treba však uznať aj kvalitu súpera," dodal Weiss.
Zdroj: SITA.sk - Kazachstan je pre Weissa druhý domov. Mám tu veľa priateľov, vravel slovenský tréner © SITA Všetky práva vyhradené.
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