V centre Košíc už stojí vianočný stromček, metropole východu dominuje vysoká jedľa – VIDEO
Vysvietenie stromčeka odštartuje tohtoročné Košické rozprávkové Vianoce. V centre metropoly východu už stojí vianočný strom, novou vianočnou dominantou Košíc ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Vysvietenie stromčeka odštartuje tohtoročné Košické rozprávkové Vianoce.
V centre metropoly východu už stojí vianočný strom, novou vianočnou dominantou Košíc je 17 metrov vysoká jedľa biela. Ako na sociálnej sieti informovalo mesto Košice, pracovníci Mestských lesov Košice v pondelok dopoludnia priviezli strom do centra po približne hodinovej jazde z obce Veľká Lodina v okrese Košice-okolie.
„Nádherný strom rástol na pozemkoch mesta Košice pri miestnej komunikácii v obci uplynulých 48 rokov,” priblížila samospráva. Mesto doplnilo, že počas tohto týždňa začnú na jedli s montážou približne 2 000 metrov dlhej svetelnej reťaze so žiariacim efektom.
„Výzdobu doplní aj 14 000 úsporných LED svetelných bodov, ktoré ju zatraktívnia a skrášlia nielen počas tmy, ale aj cez deň,” dodalo mesto Košice. Vysvietený vianočný strom v plnej paráde uvidia obyvatelia i návštevníci mesta v utorok 1. decembra večer, kedy budú slávnostne otvorené tohtoročné Košické rozprávkové Vianoce.
Zdroj: SITA.sk - V centre Košíc už stojí vianočný stromček, metropole východu dominuje vysoká jedľa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V centre metropoly východu už stojí vianočný strom, novou vianočnou dominantou Košíc je 17 metrov vysoká jedľa biela. Ako na sociálnej sieti informovalo mesto Košice, pracovníci Mestských lesov Košice v pondelok dopoludnia priviezli strom do centra po približne hodinovej jazde z obce Veľká Lodina v okrese Košice-okolie.
„Nádherný strom rástol na pozemkoch mesta Košice pri miestnej komunikácii v obci uplynulých 48 rokov,” priblížila samospráva. Mesto doplnilo, že počas tohto týždňa začnú na jedli s montážou približne 2 000 metrov dlhej svetelnej reťaze so žiariacim efektom.
„Výzdobu doplní aj 14 000 úsporných LED svetelných bodov, ktoré ju zatraktívnia a skrášlia nielen počas tmy, ale aj cez deň,” dodalo mesto Košice. Vysvietený vianočný strom v plnej paráde uvidia obyvatelia i návštevníci mesta v utorok 1. decembra večer, kedy budú slávnostne otvorené tohtoročné Košické rozprávkové Vianoce.
Zdroj: SITA.sk - V centre Košíc už stojí vianočný stromček, metropole východu dominuje vysoká jedľa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Prečo Performance Max míňa rozpočet na brand a ako to zastaviť
- Kto sa stane novým Jamesom Bondom? Odhalili meno herca
- Najlepšie riešenia na analýzu účinnosti zľavových kampaní v maloobchode v roku 2026
- Belgičan Lukaku ukončil reprezentačnú kariéru, strelil počas nej 94 gólov
- Na kolektívnych zmluvách stále chýba podpis samospráv, problémom je avizovaná valorizácia platov