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V centre Košíc už stojí vianočný stromček, metropole východu dominuje vysoká jedľa – VIDEO

Vysvietenie stromčeka odštartuje tohtoročné Košické rozprávkové Vianoce. V centre metropoly východu už stojí vianočný strom, novou vianočnou dominantou Košíc ...

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16.11.2026 (SITA.sk) - Vysvietenie stromčeka odštartuje tohtoročné Košické rozprávkové Vianoce.

V centre metropoly východu už stojí vianočný strom, novou vianočnou dominantou Košíc je 17 metrov vysoká jedľa biela. Ako na sociálnej sieti informovalo mesto Košice, pracovníci Mestských lesov Košice v pondelok dopoludnia priviezli strom do centra po približne hodinovej jazde z obce Veľká Lodina v okrese Košice-okolie.

Nádherný strom rástol na pozemkoch mesta Košice pri miestnej komunikácii v obci uplynulých 48 rokov,” priblížila samospráva. Mesto doplnilo, že počas tohto týždňa začnú na jedli s montážou približne 2 000 metrov dlhej svetelnej reťaze so žiariacim efektom.

Výzdobu doplní aj 14 000 úsporných LED svetelných bodov, ktoré ju zatraktívnia a skrášlia nielen počas tmy, ale aj cez deň,” dodalo mesto Košice. Vysvietený vianočný strom v plnej paráde uvidia obyvatelia i návštevníci mesta v utorok 1. decembra večer, kedy budú slávnostne otvorené tohtoročné Košické rozprávkové Vianoce.

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Zdroj: SITA.sk - V centre Košíc už stojí vianočný stromček, metropole východu dominuje vysoká jedľa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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