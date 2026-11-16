Predseda Konferencie biskupov Slovenska si uctí 17. november, vyzval k vďačnosti za slobodu
Zároveň vyzval rozvíjať hodnotu lásky, ktorá je podľa Stanislava Zvolenského pravým zmyslom zodpovednej slobody. Predseda Konferencie ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Zároveň vyzval rozvíjať hodnotu lásky, ktorá je podľa Stanislava Zvolenského pravým zmyslom zodpovednej slobody.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský vyzval pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý si Slovensko pripomenie 17. novembra, k vďačnosti za dar slobody, spomienke na obete totalitného režimu a k modlitbám za prenasledovaných vo svete.
„Katolícka cirkev si hlboko ctí slobodu každého človeka. V nej je vyjadrená teologická i ontologická podstata dôstojnosti ľudskej bytosti,“ zdôraznil Zvolenský. Pripomenul, že Deň boja za slobodu a demokraciu je dňom hlbokej vďačnosti a spomienky na pád totalitného režimu a návrat občianskej i náboženskej slobody.
„Ďakujme Bohu za tento veľký dar, ktorý nie je samozrejmosť a treba ho neustále chrániť. V modlitbách pritom pamätajme na všetkých ľudí vo svete, ktorí stále trpia pre prenasledovanie a vojny.“
Predseda KBS vyzdvihol hrdinstvo mnohých statočných mužov a žien, vrátane zasvätených osôb, kňazov a biskupov, ktorí pre slobodu trpeli, boli prenasledovaní alebo dokonca obetovali svoj život. Ich vernosť a odvaha podľa neho majú byť stálym povzbudením a svetlom pre každodenné rozhodnutia.
„Dar slobody nás zaväzuje k osobnej zodpovednosti a k úprimnej spolupráci pre dobro celej spoločnosti. Ako kresťania a veriaci ľudia prispejme k ochrane demokracie evanjeliovými hodnotami a ľudskou dobrotou, aby sme boli skutoční tvorcovia pokoja,“ skonštatoval Stanislav Zvolenský. Zároveň vyzval rozvíjať hodnotu lásky, ktorá je podľa neho pravým zmyslom zodpovednej slobody.
Pred 37 rokmi 17. novembra 1989 zorganizovali pražskí študenti spomienkovú slávnosť k 50. výročiu 17. novembra 1939. Brutálny policajný zákrok proti účastníkom na Národnej triede v Prahe vyvolal rozhorčenie verejnosti a protestné akcie. Do štrajku po vysokých školách v Československu vstúpili herci divadiel, od 20. do 26. novembra sa konali denne stotisícové manifestácie v celej ČSSR.
Vzniklo Občianske fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN), 24. novembra odstúpil Miloš Jakeš z funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČ a 27. novembra sa uskutočnil generálny štrajk na podporu demokratických požiadaviek. Federálne zhromaždenie 29. novembra zrušilo ústavný článok o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, 3. decembra bola vymenovaná nová vláda s komunistickou väčšinou (16:5), ktorú verejnosť odmietla.
V decembri prezident Gustáv Husák vymenoval novú vládu „národného porozumenia” (desať komunistických ministrov, jedenásť nekomunistických) na čele s Mariánom Čalfom, v ten istý deň prezident odstúpil. 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel.
Zdroj: SITA.sk - Predseda Konferencie biskupov Slovenska si uctí 17. november, vyzval k vďačnosti za slobodu © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský vyzval pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý si Slovensko pripomenie 17. novembra, k vďačnosti za dar slobody, spomienke na obete totalitného režimu a k modlitbám za prenasledovaných vo svete.
„Katolícka cirkev si hlboko ctí slobodu každého človeka. V nej je vyjadrená teologická i ontologická podstata dôstojnosti ľudskej bytosti,“ zdôraznil Zvolenský. Pripomenul, že Deň boja za slobodu a demokraciu je dňom hlbokej vďačnosti a spomienky na pád totalitného režimu a návrat občianskej i náboženskej slobody.
„Ďakujme Bohu za tento veľký dar, ktorý nie je samozrejmosť a treba ho neustále chrániť. V modlitbách pritom pamätajme na všetkých ľudí vo svete, ktorí stále trpia pre prenasledovanie a vojny.“
Predseda KBS vyzdvihol hrdinstvo mnohých statočných mužov a žien, vrátane zasvätených osôb, kňazov a biskupov, ktorí pre slobodu trpeli, boli prenasledovaní alebo dokonca obetovali svoj život. Ich vernosť a odvaha podľa neho majú byť stálym povzbudením a svetlom pre každodenné rozhodnutia.
„Dar slobody nás zaväzuje k osobnej zodpovednosti a k úprimnej spolupráci pre dobro celej spoločnosti. Ako kresťania a veriaci ľudia prispejme k ochrane demokracie evanjeliovými hodnotami a ľudskou dobrotou, aby sme boli skutoční tvorcovia pokoja,“ skonštatoval Stanislav Zvolenský. Zároveň vyzval rozvíjať hodnotu lásky, ktorá je podľa neho pravým zmyslom zodpovednej slobody.
Pred 37 rokmi 17. novembra 1989 zorganizovali pražskí študenti spomienkovú slávnosť k 50. výročiu 17. novembra 1939. Brutálny policajný zákrok proti účastníkom na Národnej triede v Prahe vyvolal rozhorčenie verejnosti a protestné akcie. Do štrajku po vysokých školách v Československu vstúpili herci divadiel, od 20. do 26. novembra sa konali denne stotisícové manifestácie v celej ČSSR.
Vzniklo Občianske fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN), 24. novembra odstúpil Miloš Jakeš z funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČ a 27. novembra sa uskutočnil generálny štrajk na podporu demokratických požiadaviek. Federálne zhromaždenie 29. novembra zrušilo ústavný článok o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, 3. decembra bola vymenovaná nová vláda s komunistickou väčšinou (16:5), ktorú verejnosť odmietla.
V decembri prezident Gustáv Husák vymenoval novú vládu „národného porozumenia” (desať komunistických ministrov, jedenásť nekomunistických) na čele s Mariánom Čalfom, v ten istý deň prezident odstúpil. 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel.
Zdroj: SITA.sk - Predseda Konferencie biskupov Slovenska si uctí 17. november, vyzval k vďačnosti za slobodu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Prečo Performance Max míňa rozpočet na brand a ako to zastaviť
- Kto sa stane novým Jamesom Bondom? Odhalili meno herca
- Najlepšie riešenia na analýzu účinnosti zľavových kampaní v maloobchode v roku 2026
- Belgičan Lukaku ukončil reprezentačnú kariéru, strelil počas nej 94 gólov
- Na kolektívnych zmluvách stále chýba podpis samospráv, problémom je avizovaná valorizácia platov