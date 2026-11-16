Trump nevylučuje stretnutie s Kim Čong-unom, do Číny mieri na historický samit troch mocností
Americký prezident sa má v Číne stretnúť s Putinom a Si Ťin-pchingom. Na rokovaniach chce dosiahnuť zásadné dohody. Americký prezident
16.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident sa má v Číne stretnúť s Putinom a Si Ťin-pchingom. Na rokovaniach chce dosiahnuť zásadné dohody.
„Možno sa stretneme aj s Kim Čong-unom, čo by bolo dobré,“ povedal Trump novinárom.
Naznačil, že severokórejského vodcu by na samit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Šen-čene mohol pozvať čínsky prezident. „Možno príde, neviem. Záleží to na prezidentovi Siovi,“ dodal.
Trojstranné rokovania lídrov USA, Číny a Ruska sú naplánované na štvrtok 19. novembra.
Peking oznámil, že ich hlavnou témou bude svetový mier a strategická stabilita. „Máme šancu dosiahnuť veľa,“ vyhlásil Trump.
Kremeľ označil význam schôdzky za mimoriadny a uviedol, že sa pripravuje aj prípadné samostatné stretnutie Putina s Trumpom.
Európski predstavitelia a Ukrajina sa obávajú, že veľmoci by mohli rokovať o bezpečnostnom usporiadaní Európy bez ich účasti.
Trump sa s Kim Čong-unom stretol trikrát počas svojho prvého prezidentského obdobia, naposledy v roku 2019. Ich rokovania však nepriniesli zásadný pokrok v severokórejskom jadrovom odzbrojení.
Zdroj: SITA.sk - Trump nevylučuje stretnutie s Kim Čong-unom, do Číny mieri na historický samit troch mocností © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v pondelok prekvapivo pripustil, že počas nadchádzajúcej návštevy Číny by sa mohol stretnúť aj so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.
Vyhlásil to pred odletom z Bieleho domu na ázijské turné, ktorého vyvrcholením bude historický trojstranný samit s čínskym vodcom Si Ťin-pchingom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
„Možno sa stretneme aj s Kim Čong-unom, čo by bolo dobré,“ povedal Trump novinárom.
Naznačil, že severokórejského vodcu by na samit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Šen-čene mohol pozvať čínsky prezident. „Možno príde, neviem. Záleží to na prezidentovi Siovi,“ dodal.
Trump chce dosiahnuť veľa
Trojstranné rokovania lídrov USA, Číny a Ruska sú naplánované na štvrtok 19. novembra.
Peking oznámil, že ich hlavnou témou bude svetový mier a strategická stabilita. „Máme šancu dosiahnuť veľa,“ vyhlásil Trump.
Kremeľ označil význam schôdzky za mimoriadny a uviedol, že sa pripravuje aj prípadné samostatné stretnutie Putina s Trumpom.
O nás bez nás
Európski predstavitelia a Ukrajina sa obávajú, že veľmoci by mohli rokovať o bezpečnostnom usporiadaní Európy bez ich účasti.
Trump sa s Kim Čong-unom stretol trikrát počas svojho prvého prezidentského obdobia, naposledy v roku 2019. Ich rokovania však nepriniesli zásadný pokrok v severokórejskom jadrovom odzbrojení.
Zdroj: SITA.sk - Trump nevylučuje stretnutie s Kim Čong-unom, do Číny mieri na historický samit troch mocností © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Prečo Performance Max míňa rozpočet na brand a ako to zastaviť
- Kto sa stane novým Jamesom Bondom? Odhalili meno herca
- Najlepšie riešenia na analýzu účinnosti zľavových kampaní v maloobchode v roku 2026
- Belgičan Lukaku ukončil reprezentačnú kariéru, strelil počas nej 94 gólov
- Na kolektívnych zmluvách stále chýba podpis samospráv, problémom je avizovaná valorizácia platov