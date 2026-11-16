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Trump nevylučuje stretnutie s Kim Čong-unom, do Číny mieri na historický samit troch mocností

Americký prezident sa má v Číne stretnúť s Putinom a Si Ťin-pchingom. Na rokovaniach chce dosiahnuť zásadné dohody. Americký prezident

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16.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident sa má v Číne stretnúť s Putinom a Si Ťin-pchingom. Na rokovaniach chce dosiahnuť zásadné dohody.

Americký prezident Donald Trump v pondelok prekvapivo pripustil, že počas nadchádzajúcej návštevy Číny by sa mohol stretnúť aj so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.


Vyhlásil to pred odletom z Bieleho domu na ázijské turné, ktorého vyvrcholením bude historický trojstranný samit s čínskym vodcom Si Ťin-pchingom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.


„Možno sa stretneme aj s Kim Čong-unom, čo by bolo dobré,“ povedal Trump novinárom.

Naznačil, že severokórejského vodcu by na samit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Šen-čene mohol pozvať čínsky prezident. „Možno príde, neviem. Záleží to na prezidentovi Siovi,“ dodal.

Trump chce dosiahnuť veľa


Trojstranné rokovania lídrov USA, Číny a Ruska sú naplánované na štvrtok 19. novembra.

Peking oznámil, že ich hlavnou témou bude svetový mier a strategická stabilita. „Máme šancu dosiahnuť veľa,“ vyhlásil Trump.

Kremeľ označil význam schôdzky za mimoriadny a uviedol, že sa pripravuje aj prípadné samostatné stretnutie Putina s Trumpom.

O nás bez nás


Európski predstavitelia a Ukrajina sa obávajú, že veľmoci by mohli rokovať o bezpečnostnom usporiadaní Európy bez ich účasti.

Trump sa s Kim Čong-unom stretol trikrát počas svojho prvého prezidentského obdobia, naposledy v roku 2019. Ich rokovania však nepriniesli zásadný pokrok v severokórejskom jadrovom odzbrojení.


Zdroj: SITA.sk - Trump nevylučuje stretnutie s Kim Čong-unom, do Číny mieri na historický samit troch mocností © SITA Všetky práva vyhradené.

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