Slovensko a Kazachstan rokujú o rozvoji Stredného koridoru, ktorý má posilniť obchodné spojenie Ázie s Európou
Diplomati v Bratislave diskutovali aj o spolupráci v energetike, priemysle a vzdelávaní či o právnom rámci pracovnej migrácie. Slovensko a Kazachstan rokujú o rozvoji novej obchodnej ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Diplomati v Bratislave diskutovali aj o spolupráci v energetike, priemysle a vzdelávaní či o právnom rámci pracovnej migrácie.
Slovensko a Kazachstan rokujú o rozvoji novej obchodnej trasy, ktorá by posilnila dopravné a logistické spojenie medzi strednou Áziou a strednou Európou. Ide o takzvaný Stredný koridor, známy aj ako Transkaspická medzinárodná dopravná trasa.
O možnostiach spolupráce diskutovali predstavitelia ministerstiev zahraničných vecí oboch krajín počas konzultácií v Bratislave. Na programe bola aj pracovná migrácia, vzdelávanie a rozširovanie hospodárskych vzťahov.
Podľa kazašského ministerstva zahraničných vecí, na ktoré sa odvoláva portál Trend, rokovania viedli štátny tajomník slovenského rezortu diplomacie Marek Eštok a námestník kazašského ministra zahraničných vecí Arman Issetov. Jednou z hlavných tém bol rozvoj Stredného koridoru, ktorý predstavuje alternatívne dopravné spojenie Ázie s Európou cez Kaspické more. Obe strany sa venovali aj možnostiam rozšírenia obchodu, priemyselnej spolupráce a dopravnej infraštruktúry.
Diplomati zároveň hodnotili plnenie dohôd, ktoré vyplynuli z oficiálnej návštevy slovenského premiéra Roberta Fica v Kazachstane 10. a 11. júna 2025. Hovorili tiež o prípravách 11. zasadnutia slovensko-kazašskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ktoré sa má uskutočniť v januári 2027 v Bratislave.
Za perspektívne oblasti ďalšej spolupráce označili energetiku, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, informačné technológie či vzdelávanie. Vysoké školy oboch krajín by mohli rozšíriť výmenné programy a spolupracovať pri príprave kvalifikovaných odborníkov v žiadaných profesiách. Súčasťou rozhovorov bola aj potreba zlepšiť právny rámec pracovnej migrácie. Zverejnené informácie však neuvádzajú konkrétne počty pracovníkov ani podmienky prípadného zamestnávania občanov Kazachstanu na Slovensku.
Predstavitelia oboch krajín sa venovali aj aktuálnym regionálnym a medzinárodným otázkam vrátane spolupráce v Organizácii Spojených národov a ďalších medzinárodných organizáciách. Kazašská delegácia informovala slovenských partnerov o ústavných reformách vo svojej krajine a prioritách prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva. Obe strany na záver potvrdili záujem o ďalšie posilňovanie vzájomných vzťahov.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Kazachstan rokujú o rozvoji Stredného koridoru, ktorý má posilniť obchodné spojenie Ázie s Európou © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Kazachstan rokujú o rozvoji novej obchodnej trasy, ktorá by posilnila dopravné a logistické spojenie medzi strednou Áziou a strednou Európou. Ide o takzvaný Stredný koridor, známy aj ako Transkaspická medzinárodná dopravná trasa.
O možnostiach spolupráce diskutovali predstavitelia ministerstiev zahraničných vecí oboch krajín počas konzultácií v Bratislave. Na programe bola aj pracovná migrácia, vzdelávanie a rozširovanie hospodárskych vzťahov.
Hlavná téma rokovania
Podľa kazašského ministerstva zahraničných vecí, na ktoré sa odvoláva portál Trend, rokovania viedli štátny tajomník slovenského rezortu diplomacie Marek Eštok a námestník kazašského ministra zahraničných vecí Arman Issetov. Jednou z hlavných tém bol rozvoj Stredného koridoru, ktorý predstavuje alternatívne dopravné spojenie Ázie s Európou cez Kaspické more. Obe strany sa venovali aj možnostiam rozšírenia obchodu, priemyselnej spolupráce a dopravnej infraštruktúry.
Diplomati zároveň hodnotili plnenie dohôd, ktoré vyplynuli z oficiálnej návštevy slovenského premiéra Roberta Fica v Kazachstane 10. a 11. júna 2025. Hovorili tiež o prípravách 11. zasadnutia slovensko-kazašskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ktoré sa má uskutočniť v januári 2027 v Bratislave.
Ďalšia spolupráca
Za perspektívne oblasti ďalšej spolupráce označili energetiku, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, informačné technológie či vzdelávanie. Vysoké školy oboch krajín by mohli rozšíriť výmenné programy a spolupracovať pri príprave kvalifikovaných odborníkov v žiadaných profesiách. Súčasťou rozhovorov bola aj potreba zlepšiť právny rámec pracovnej migrácie. Zverejnené informácie však neuvádzajú konkrétne počty pracovníkov ani podmienky prípadného zamestnávania občanov Kazachstanu na Slovensku.
Predstavitelia oboch krajín sa venovali aj aktuálnym regionálnym a medzinárodným otázkam vrátane spolupráce v Organizácii Spojených národov a ďalších medzinárodných organizáciách. Kazašská delegácia informovala slovenských partnerov o ústavných reformách vo svojej krajine a prioritách prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva. Obe strany na záver potvrdili záujem o ďalšie posilňovanie vzájomných vzťahov.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Kazachstan rokujú o rozvoji Stredného koridoru, ktorý má posilniť obchodné spojenie Ázie s Európou © SITA Všetky práva vyhradené.
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