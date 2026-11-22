Nemecký Bayern Mníchov prelomil rekordy v tržbách aj počte svojich členov
Bavorský veľkoklub sa stal prvou športovou organizáciou planéty s vyše 500-tisíc členmi. Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov oznámil rekordné tržby 988,2 milióna eur za ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Bavorský veľkoklub sa stal prvou športovou organizáciou planéty s vyše 500-tisíc členmi.
Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov oznámil rekordné tržby 988,2 milióna eur za sezónu 2025/2026 a zároveň sa stal prvým futbalovým klubom, ktorý prekročil hranicu 500-tisíc členov. Klub túto výnimočnú novinku predstavil na valnom zhromaždení v Mníchove.
Tržby v minulej sezóne boli približne o 10 miliónov eur vyššie ako v predchádzajúcom ročníku. Bayern zaznamenal pred zdanením mierne nižší zisk 35,3 milióna eur, v porovnaní so 42,5 milióna eur spred roka.
"Prekonali sme ďalší rekordný rok. To ukazuje, že náš klub má silný základ. Pokračujeme v investíciách, aby sme zabezpečili čo najlepšie podmienky pre športový úspech našich tímov," povedal generálny riaditeľ klubu Jan-Christian Dreesen.
Prekročenie hranice 500-tisíc členov je podľa klubu najvyšším počtom členov v akejkoľvek športovej organizácii na svete, pričom členovia majú hlasovacie práva na valnom zhromaždení.
Bayern za ostatných 12 rokov zdvojnásobil počet svojich členov z 250-tisíc v roku 2014 až na 500-tisíc v tomto roku.
V ročníku 2025/2026 futbalisti Bayernu ovládli bundesligu aj domácu pohárovú súťaž, keď prehrali len tri zo 53 zápasov vo všetkých súťažiach. V Lige majstrov sa dostali do semifinále, kde ich vyradil neskorší víťaz Paríž Saint-Germain.
Ženský tím Bayernu tiež získal double a podobne ako muži sa dostal do semifinále Ligy majstrov, v ktorom ich vyradil víťaz FC Barcelona.
Členovia 35-násobného nemeckého šampióna držia 70-percentný podiel v klube, čo výrazne prevyšuje vyžadovanú jednoduchú väčšinu. Zvyšných 30 percent vlastnia nemecké spoločnosti Adidas, Audi, Allianz a Viessmann, ktoré majú pôvod v Bavorsku.
Zdroj: SITA.sk - Nemecký Bayern Mníchov prelomil rekordy v tržbách aj počte svojich členov © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov oznámil rekordné tržby 988,2 milióna eur za sezónu 2025/2026 a zároveň sa stal prvým futbalovým klubom, ktorý prekročil hranicu 500-tisíc členov. Klub túto výnimočnú novinku predstavil na valnom zhromaždení v Mníchove.
Tržby v minulej sezóne boli približne o 10 miliónov eur vyššie ako v predchádzajúcom ročníku. Bayern zaznamenal pred zdanením mierne nižší zisk 35,3 milióna eur, v porovnaní so 42,5 milióna eur spred roka.
"Prekonali sme ďalší rekordný rok. To ukazuje, že náš klub má silný základ. Pokračujeme v investíciách, aby sme zabezpečili čo najlepšie podmienky pre športový úspech našich tímov," povedal generálny riaditeľ klubu Jan-Christian Dreesen.
Rekord v športe
Prekročenie hranice 500-tisíc členov je podľa klubu najvyšším počtom členov v akejkoľvek športovej organizácii na svete, pričom členovia majú hlasovacie práva na valnom zhromaždení.
Bayern za ostatných 12 rokov zdvojnásobil počet svojich členov z 250-tisíc v roku 2014 až na 500-tisíc v tomto roku.
V ročníku 2025/2026 futbalisti Bayernu ovládli bundesligu aj domácu pohárovú súťaž, keď prehrali len tri zo 53 zápasov vo všetkých súťažiach. V Lige majstrov sa dostali do semifinále, kde ich vyradil neskorší víťaz Paríž Saint-Germain.
Ako sa darilo ženám?
Ženský tím Bayernu tiež získal double a podobne ako muži sa dostal do semifinále Ligy majstrov, v ktorom ich vyradil víťaz FC Barcelona.
Členovia 35-násobného nemeckého šampióna držia 70-percentný podiel v klube, čo výrazne prevyšuje vyžadovanú jednoduchú väčšinu. Zvyšných 30 percent vlastnia nemecké spoločnosti Adidas, Audi, Allianz a Viessmann, ktoré majú pôvod v Bavorsku.
Zdroj: SITA.sk - Nemecký Bayern Mníchov prelomil rekordy v tržbách aj počte svojich členov © SITA Všetky práva vyhradené.
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