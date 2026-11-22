Zrušenie voľby poštou by Pellegrini podpísal, obmedzenie počtu krúžkov nie
Zároveň zdôraznil, že nebude prihliadať ani na proces schválenia toho návrhu, keďže zákon je v parlamente predložený už dlho. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Zároveň zdôraznil, že nebude prihliadať ani na proces schválenia toho návrhu, keďže zákon je v parlamente predložený už dlho.
Zrušenie voľby poštou zo zahraničia je právom vládnej väčšiny a ťažko tu hľadať nesúlad s Ústavou SR. V rozhovore pre spravodajskú televíziu Joj 24 v rámci relácie Politika 24 to skonštatoval prezident Peter Pellegrini s tým, že zákon nemôže posudzovať z titulu komfortu alebo menšieho komfortu pri výkone volebného práva. Zároveň zdôraznil, že nebude prihliadať ani na proces schválenia toho návrhu, keďže zákon je v parlamente predložený už dlho.
„Je to len spôsob výkonu volebného práva,“ povedal prezident s tým, že niektoré krajiny, ktoré sú demokraciami dlhšie ako Slovensko, majú len možnosť voliť na ambasádach. „Aby tak bolo zadosťučinené ústave, že tie voľby sú osobné, konajú sa v daný deň, sú tajné, a tak ďalej,“ uviedol Pellegrini. Ministerstvo zahraničia však podľa neho musí garantovať, aby bolo možné voliť aj v krajinách, kde nemáme ambasádu. „Cez honorárne konzuláty, alebo aj nejaké vyslané volebné komisie z ministerstva zahraničných vecí,“ zdôraznil Pellegrini.
Vážnou vecou je však podľa Pellegriniho diskusia o zmenšení počtu preferenčných krúžkov v parlamentných voľbách zo štyroch na dva. Podľa neho to totiž obmedzuje právo občana na slobodný výber toho, kto ho má zastupovať. Keď sa toto právo obmedzí, do parlamentu sa podľa hlavy štátu budú dostávať ľudia bez ohľadu na politickú súťaž alebo snaživosť. „Obmedzuje sa demokratické právo občana,“ vyhlásil prezident pričom avizoval, že takúto zmenu by určite vrátil do parlamentu.
Zdroj: SITA.sk - Zrušenie voľby poštou by Pellegrini podpísal, obmedzenie počtu krúžkov nie © SITA Všetky práva vyhradené.
Zrušenie voľby poštou zo zahraničia je právom vládnej väčšiny a ťažko tu hľadať nesúlad s Ústavou SR. V rozhovore pre spravodajskú televíziu Joj 24 v rámci relácie Politika 24 to skonštatoval prezident Peter Pellegrini s tým, že zákon nemôže posudzovať z titulu komfortu alebo menšieho komfortu pri výkone volebného práva. Zároveň zdôraznil, že nebude prihliadať ani na proces schválenia toho návrhu, keďže zákon je v parlamente predložený už dlho.
„Je to len spôsob výkonu volebného práva,“ povedal prezident s tým, že niektoré krajiny, ktoré sú demokraciami dlhšie ako Slovensko, majú len možnosť voliť na ambasádach. „Aby tak bolo zadosťučinené ústave, že tie voľby sú osobné, konajú sa v daný deň, sú tajné, a tak ďalej,“ uviedol Pellegrini. Ministerstvo zahraničia však podľa neho musí garantovať, aby bolo možné voliť aj v krajinách, kde nemáme ambasádu. „Cez honorárne konzuláty, alebo aj nejaké vyslané volebné komisie z ministerstva zahraničných vecí,“ zdôraznil Pellegrini.
Vážnou vecou je však podľa Pellegriniho diskusia o zmenšení počtu preferenčných krúžkov v parlamentných voľbách zo štyroch na dva. Podľa neho to totiž obmedzuje právo občana na slobodný výber toho, kto ho má zastupovať. Keď sa toto právo obmedzí, do parlamentu sa podľa hlavy štátu budú dostávať ľudia bez ohľadu na politickú súťaž alebo snaživosť. „Obmedzuje sa demokratické právo občana,“ vyhlásil prezident pričom avizoval, že takúto zmenu by určite vrátil do parlamentu.
Zdroj: SITA.sk - Zrušenie voľby poštou by Pellegrini podpísal, obmedzenie počtu krúžkov nie © SITA Všetky práva vyhradené.
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