Čínska ekonomika expanduje na úkor domácej spotreby, problémom sú aj mladí nezamestnaní bez ambícií
Situáciu zhoršuje kríza na realitnom trhu, ktorý bol desaťročia hlavným cieľom úspor čínskych rodín. Čínska ekonomika napriek technologickým úspechom a ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Situáciu zhoršuje kríza na realitnom trhu, ktorý bol desaťročia hlavným cieľom úspor čínskych rodín.
Čínska ekonomika napriek technologickým úspechom a pokračujúcemu rastu čelí viacerým štrukturálnym problémom. Upozornil na to český sinológ a expert na Čínu Martin Hála v podcaste Okno do sveta.
Podľa neho je čínsky hospodársky model dlhodobo postavený na podpore exportu a vybraných strategických odvetví na úkor domácej spotreby. „Čínsky ekonomický model je založený na podpore exportu na úkor domácej spotreby. Je to v podstate novodobá verzia merkantilizmu,“ uviedol Hála.
Štát podľa neho smeruje zisky predovšetkým do investícií, strategických technológií a štátneho sektora, zatiaľ čo domácnosti zostávajú opatrné. Situáciu zhoršuje kríza na realitnom trhu, ktorý bol desaťročia hlavným cieľom úspor čínskych rodín. „Čínske domácnosti sa snažia zabezpečiť na horšie časy. Preto výrazne obmedzujú spotrebu a viac sporia,“ povedal.
Významným problémom je aj rastúca nezamestnanosť mladých ľudí. Každý rok podľa Hálu opúšťa čínske vysoké školy viac ako desať miliónov absolventov, ktorých spomaľujúca sa ekonomika nedokáže absorbovať. „Väčšina uchádzačov má problém nájsť si miesto zodpovedajúce ich vzdelaniu,“ skonštatoval.
Dôsledkom sú nové spoločenské fenomény. Časť mladých ľudí podľa experta dobrovoľne odchádza z pracovného trhu, pretože nechce prijať pozície pod úrovňou svojich očakávaní. Rozšíril sa aj trend takzvaného „ležania na plocho“, keď mladí absolventi bez perspektívy vhodného zamestnania zostávajú doma a minimalizujú svoje ambície.
Čína sa síce snaží kompenzovať nepriaznivý demografický vývoj robotizáciou a automatizáciou, Hála však upozorňuje, že ani technologicky vyspelé továrne zatiaľ nedokážu nahradiť všetky činnosti, ktoré zabezpečujú ľudia.
Zdroj: SITA.sk - Čínska ekonomika expanduje na úkor domácej spotreby, problémom sú aj mladí nezamestnaní bez ambícií © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínska ekonomika napriek technologickým úspechom a pokračujúcemu rastu čelí viacerým štrukturálnym problémom. Upozornil na to český sinológ a expert na Čínu Martin Hála v podcaste Okno do sveta.
Opatrné domácnosti
Podľa neho je čínsky hospodársky model dlhodobo postavený na podpore exportu a vybraných strategických odvetví na úkor domácej spotreby. „Čínsky ekonomický model je založený na podpore exportu na úkor domácej spotreby. Je to v podstate novodobá verzia merkantilizmu,“ uviedol Hála.
Štát podľa neho smeruje zisky predovšetkým do investícií, strategických technológií a štátneho sektora, zatiaľ čo domácnosti zostávajú opatrné. Situáciu zhoršuje kríza na realitnom trhu, ktorý bol desaťročia hlavným cieľom úspor čínskych rodín. „Čínske domácnosti sa snažia zabezpečiť na horšie časy. Preto výrazne obmedzujú spotrebu a viac sporia,“ povedal.
Nezamestnanosť mladých a robotizácia
Významným problémom je aj rastúca nezamestnanosť mladých ľudí. Každý rok podľa Hálu opúšťa čínske vysoké školy viac ako desať miliónov absolventov, ktorých spomaľujúca sa ekonomika nedokáže absorbovať. „Väčšina uchádzačov má problém nájsť si miesto zodpovedajúce ich vzdelaniu,“ skonštatoval.
Dôsledkom sú nové spoločenské fenomény. Časť mladých ľudí podľa experta dobrovoľne odchádza z pracovného trhu, pretože nechce prijať pozície pod úrovňou svojich očakávaní. Rozšíril sa aj trend takzvaného „ležania na plocho“, keď mladí absolventi bez perspektívy vhodného zamestnania zostávajú doma a minimalizujú svoje ambície.
Čína sa síce snaží kompenzovať nepriaznivý demografický vývoj robotizáciou a automatizáciou, Hála však upozorňuje, že ani technologicky vyspelé továrne zatiaľ nedokážu nahradiť všetky činnosti, ktoré zabezpečujú ľudia.
Zdroj: SITA.sk - Čínska ekonomika expanduje na úkor domácej spotreby, problémom sú aj mladí nezamestnaní bez ambícií © SITA Všetky práva vyhradené.
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