Medzinárodný tím objasnil sériu bombových hrozieb v Európe, podozrivého zadržali na Ukrajine – VIDEO
Muž od roku 2024 posielal bombové hrozby tisíckam škôl a ďalších inštitúcií v niekoľkých európskych krajinách cez viaceré e-mailové adresy a sociálnu sieť Telegram. Vyšetrovacie orgány z ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Muž od roku 2024 posielal bombové hrozby tisíckam škôl a ďalších inštitúcií v niekoľkých európskych krajinách cez viaceré e-mailové adresy a sociálnu sieť Telegram.
Vyšetrovacie orgány z Českej republiky, Ukrajiny, Slovenska a Lotyšska dosiahli prelom vo vyšetrovaní prípadu bombových hrozieb adresovaným školám, nákupným centrám a ďalším inštitúciám vo viacerých európskych štátoch, pričom podozrivého sa podarilo zadržať v septembri tohto roku na Ukrajine.
Ako ďalej informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, spoločný vyšetrovací tím s pomocou Eurojustu identifikoval podozrivého v júli 2025 v Dnipre na Ukrajine. Muž od roku 2024 posielal bombové hrozby tisíckam škôl a ďalších inštitúcií v niekoľkých európskych krajinách cez viaceré e-mailové adresy a sociálnu sieť Telegram.
„Podozrivý ešte pred jeho vypočutím orgánmi činnými v trestnom konaní stihol utiecť do Bieloruska. Začiatkom septembra 2026 bol následne po návrate na územie Ukrajiny zadržaný. Za prítomnosti zahraničných policajtov zo spoločného vyšetrovacieho tímu prebehli so zadržanou osobou procesné úkony vrátane výsluchu a odovzdania dokumentov. Následne sa na ich základe formálne začalo trestné stíhanie,“ uviedla Drobová.
Doplnila, že na práci spoločného vyšetrovacieho tímu sa podieľala aj Generálna prokuratúra SR v zastúpení prokurátorom odboru závažnej kriminality Michalom Stanislavom. „Ukrajinská prokuratúra podala na muža na dneperskom súde obžalobu. Vyšetrovanie medzinárodného tímu aktuálne naďalej pokračuje, pričom viac informácií bude možné poskytnúť neskôr,“ dodala hovorkyňa.
Na medzinárodnej akcii participovali za Českú republiku Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe a Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite, za Ukrajinu to boli Dnipropetrovská oblastná prokuratúra, Okresné oddelenie polície v Dnipre č. 2 Hlavného riaditeľstva Národnej polície v Dnipropetrovskej oblasti a Odbor boja proti kybernetickej kriminalite v Dnipropetrovskej oblasti, za Slovensko Generálna prokuratúra SR, Odbor počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru a Protiteroristická centrála Prezídia Policajného zboru, a za Lotyšsko to boli Prokuratúra Riga Pārdaugava a Prvé oddelenie Odboru boja proti kybernetickej kriminalite Ústredného kriminálneho policajného zboru Štátnej polície.
Zdroj: SITA.sk - Medzinárodný tím objasnil sériu bombových hrozieb v Európe, podozrivého zadržali na Ukrajine – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovacie orgány z Českej republiky, Ukrajiny, Slovenska a Lotyšska dosiahli prelom vo vyšetrovaní prípadu bombových hrozieb adresovaným školám, nákupným centrám a ďalším inštitúciám vo viacerých európskych štátoch, pričom podozrivého sa podarilo zadržať v septembri tohto roku na Ukrajine.
Ako ďalej informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, spoločný vyšetrovací tím s pomocou Eurojustu identifikoval podozrivého v júli 2025 v Dnipre na Ukrajine. Muž od roku 2024 posielal bombové hrozby tisíckam škôl a ďalších inštitúcií v niekoľkých európskych krajinách cez viaceré e-mailové adresy a sociálnu sieť Telegram.
„Podozrivý ešte pred jeho vypočutím orgánmi činnými v trestnom konaní stihol utiecť do Bieloruska. Začiatkom septembra 2026 bol následne po návrate na územie Ukrajiny zadržaný. Za prítomnosti zahraničných policajtov zo spoločného vyšetrovacieho tímu prebehli so zadržanou osobou procesné úkony vrátane výsluchu a odovzdania dokumentov. Následne sa na ich základe formálne začalo trestné stíhanie,“ uviedla Drobová.
Doplnila, že na práci spoločného vyšetrovacieho tímu sa podieľala aj Generálna prokuratúra SR v zastúpení prokurátorom odboru závažnej kriminality Michalom Stanislavom. „Ukrajinská prokuratúra podala na muža na dneperskom súde obžalobu. Vyšetrovanie medzinárodného tímu aktuálne naďalej pokračuje, pričom viac informácií bude možné poskytnúť neskôr,“ dodala hovorkyňa.
Na medzinárodnej akcii participovali za Českú republiku Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe a Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite, za Ukrajinu to boli Dnipropetrovská oblastná prokuratúra, Okresné oddelenie polície v Dnipre č. 2 Hlavného riaditeľstva Národnej polície v Dnipropetrovskej oblasti a Odbor boja proti kybernetickej kriminalite v Dnipropetrovskej oblasti, za Slovensko Generálna prokuratúra SR, Odbor počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru a Protiteroristická centrála Prezídia Policajného zboru, a za Lotyšsko to boli Prokuratúra Riga Pārdaugava a Prvé oddelenie Odboru boja proti kybernetickej kriminalite Ústredného kriminálneho policajného zboru Štátnej polície.
Zdroj: SITA.sk - Medzinárodný tím objasnil sériu bombových hrozieb v Európe, podozrivého zadržali na Ukrajine – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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