Tréner Bayernu Mníchov sa po nepríjemnej chorobe vracia k svojej práci
Vincent Kompany sa po hospitalizácii s meningálnou iritáciou vracia na lavičku Bavorov. Belgický futbalový tréner Vincent Kompany z nemeckého veľkoklubu
18.11.2026 (SITA.sk) - Vincent Kompany sa po hospitalizácii s meningálnou iritáciou vracia na lavičku Bavorov.
Belgický futbalový tréner Vincent Kompany z nemeckého veľkoklubu Bayern Mníchov sa po hospitalizácii v súvislosti s meningálnou iritáciou vracia späť do práce a vo štvrtok sa zúčastní na tlačovej konferencii. Potvrdili to zástupcovia úradujúceho víťaza I. bundesligy.
Belgická legenda, ktorú v októbri náhle hospitalizovali po tom, čo na tréningu v Mníchove skolabovala, sa zotavila a tento týždeň sa vrátila na tréningové ihrisko. Štyridsaťročný Kompany, ktorý ešte ako hráč pôsobil aj v anglickom Manchestri City, bude opäť k dispozícii médiám pred piatkovým ligovým zápasom Bayernu proti Kolínu nad Rýnom.
Kompany bol zjavne chorý a kráčal s ťažkosťami počas októbrového stretnutia Bavorov proti Lipsku, v ktorom Bayern zvíťazil doma 6:1. Jeho účasť v následnom domácom zápase Ligy majstrov proti londýnskemu Arsenalu bola neistá, no Kompany stál na lavičke aj pri remíze 2:2. O dva dni neskôr na tréningu svojho tímu skolaboval.
Bayern je na čele tabuľky I. bundesligy s 21 bodmi len o skóre pred Borussiou Dortmund. Oba kluby majú po deviatich dueloch bilanciu 6 víťazstiev a tri remízy.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Bayernu Mníchov sa po nepríjemnej chorobe vracia k svojej práci © SITA Všetky práva vyhradené.
Belgický futbalový tréner Vincent Kompany z nemeckého veľkoklubu Bayern Mníchov sa po hospitalizácii v súvislosti s meningálnou iritáciou vracia späť do práce a vo štvrtok sa zúčastní na tlačovej konferencii. Potvrdili to zástupcovia úradujúceho víťaza I. bundesligy.
Belgická legenda, ktorú v októbri náhle hospitalizovali po tom, čo na tréningu v Mníchove skolabovala, sa zotavila a tento týždeň sa vrátila na tréningové ihrisko. Štyridsaťročný Kompany, ktorý ešte ako hráč pôsobil aj v anglickom Manchestri City, bude opäť k dispozícii médiám pred piatkovým ligovým zápasom Bayernu proti Kolínu nad Rýnom.
Kompany bol zjavne chorý a kráčal s ťažkosťami počas októbrového stretnutia Bavorov proti Lipsku, v ktorom Bayern zvíťazil doma 6:1. Jeho účasť v následnom domácom zápase Ligy majstrov proti londýnskemu Arsenalu bola neistá, no Kompany stál na lavičke aj pri remíze 2:2. O dva dni neskôr na tréningu svojho tímu skolaboval.
Bayern je na čele tabuľky I. bundesligy s 21 bodmi len o skóre pred Borussiou Dortmund. Oba kluby majú po deviatich dueloch bilanciu 6 víťazstiev a tri remízy.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Bayernu Mníchov sa po nepríjemnej chorobe vracia k svojej práci © SITA Všetky práva vyhradené.
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