Po ukrajinskom útoku sa zrútila časť Krymského mosta, oprava môže trvať rok aj dlhšie
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovorí o sedemfázovej operácii. Ukrajinské sily v noci na utorok opäť zaútočili na Krymský most, ktorý spája Rusko s ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovorí o sedemfázovej operácii.
Ukrajinské sily v noci na utorok opäť zaútočili na Krymský most, ktorý spája Rusko s okupovaným Krymským polostrovom. Podľa zverejnených záberov sa po zásahu zrútila časť cestnej konštrukcie mosta do Kerčského prielivu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že útok bol záverečnou, siedmou fázou operácie pripravovanej niekoľko týždňov. Ruské úrady potvrdili poškodenie mosta a zastavenie cestnej aj železničnej dopravy. O udalosti informovali The Kyiv Independent, The Guardian a Krym.Realii.
Zábery zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú, že do vody spadol oblúk a priľahlý úsek cestného mosta. Autenticitu a rozsah poškodenia však zatiaľ nebolo možné nezávisle úplne overiť. Podľa Krym.Realii obyvatelia Kerča hlásili výbuchy už v pondelok medzi 21:52 a 23:00. Išlo o druhý útok na most v priebehu približne 24 hodín. Pri predchádzajúcom zásahu 16. novembra sa podľa dostupných informácií poškodila a naklonila časť kovového oblúka cestnej konštrukcie.
Zelenskyj označil najnovší zásah za vyvrcholenie rozsiahlej vojenskej operácie. „Naše sily systematicky ničili systémy protivzdušnej obrany, radary, prostriedky elektronického boja a ďalšie určené ciele na ceste ku konečnému cieľu,“ uviedol prezident na sociálnych sieťach. Podľa jeho slov sa na útoku podieľali drony Paľanycia, ktoré zasiahli cestnú časť mosta, zatiaľ čo rakety Neptun a drony Ruta a FP-5 útočili na železničnú časť. Ukrajinské sily zároveň použili strelu s plochou dráhou letu Flamingo na presný zásah.
Ruské úrady potvrdili úplné zastavenie dopravy cez most. Poradca Moskvou dosadeného šéfa okupovaného Krymu Oleg Kriučkov vyzval obyvateľov polostrova, aby sa zdržali ciest do Krasnodarského kraja. Situáciu komplikuje aj nepriaznivé počasie. Zdroje Krym.Realii v Kerči uviedli, že v Kerčskom prielive zúri búrka, pre ktorú nefunguje ani trajektová doprava. Moskvou dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov zároveň oznámil, že pri dronovom útoku v Leninskom okrese na východe polostrova zahynuli dvaja ľudia. Túto informáciu zatiaľ nepotvrdili ďalšie zdroje a nie je jasné, či obete priamo súvisia s útokom na most.
Ruské ministerstvo dopravy oznámilo, že odborníci posudzujú rozsah škôd. Kremeľ zároveň avizoval zasadnutie vládnej komisie pod vedením vicepremiéra Marata Chusnullina, ktorá sa má zaoberať následkami útoku a opravami mosta. Ruské úrady začali aj vyšetrovanie incidentu, ktorý označujú za teroristický útok.
Obnova poškodeného úseku môže podľa ukrajinských odborníkov trvať rok alebo aj dlhšie. Vojenský letecký expert Andrij Charuk pre The Kyiv Independent uviedol, že zrútená oceľová konštrukcia váži približne 6-tisíc ton a jej nahradenie si vyžiada rozsiahle stavebné práce a nasadenie ťažkej techniky. Náročnosť opráv naznačujú aj skúsenosti z minulosti. Podľa Krym.Realii trvala úplná obnova mosta po výbuchu v októbri 2022 celkovo 209 dní, zatiaľ čo opravy po útoku námorných dronov v júli 2023 si vyžiadali 89 dní.
Krymský most s dĺžkou približne 19 kilometrov je dôležitou dopravnou a zásobovacou trasou medzi Ruskom a okupovaným Krymom. Jeho cestnú časť otvorili v roku 2018, štyri roky po ruskej anexii polostrova. Most má pre Moskvu aj výrazný symbolický význam a Ukrajina sa ho od začiatku rozsiahlej ruskej invázie opakovane pokúša vyradiť z prevádzky. Okrem útokov v rokoch 2022 a 2023 ukrajinská bezpečnostná služba SBU oznámila aj podvodný útok na jeho piliere v júni 2025.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte pred nočnými útokmi varoval, že Rusko pripravuje ďalšie raketové údery, a vyzval obyvateľov, aby sledovali bezpečnostné výstrahy. Zároveň prisľúbil odvetu. „Oni tam v Rusku musia vedieť, že za každé ich zlo príde naša spravodlivá odpoveď,“ vyhlásil.
Vzájomné útoky pokračujú napriek diplomatickým snahám o ukončenie vojny. Predstavitelia Ukrajiny, Európy a Spojených štátov rokujú o príprave ďalších rozhovorov s Moskvou. Opakované zásahy Krymského mosta však zároveň pripomínajú, že Ukrajina sa popri obrane vlastného územia usiluje zasahovať aj strategické spojenia, od ktorých závisí fungovanie ruskej vojenskej logistiky.
Zdroj: SITA.sk - Po ukrajinskom útoku sa zrútila časť Krymského mosta, oprava môže trvať rok aj dlhšie © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské sily v noci na utorok opäť zaútočili na Krymský most, ktorý spája Rusko s okupovaným Krymským polostrovom. Podľa zverejnených záberov sa po zásahu zrútila časť cestnej konštrukcie mosta do Kerčského prielivu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že útok bol záverečnou, siedmou fázou operácie pripravovanej niekoľko týždňov. Ruské úrady potvrdili poškodenie mosta a zastavenie cestnej aj železničnej dopravy. O udalosti informovali The Kyiv Independent, The Guardian a Krym.Realii.
Zábery zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú, že do vody spadol oblúk a priľahlý úsek cestného mosta. Autenticitu a rozsah poškodenia však zatiaľ nebolo možné nezávisle úplne overiť. Podľa Krym.Realii obyvatelia Kerča hlásili výbuchy už v pondelok medzi 21:52 a 23:00. Išlo o druhý útok na most v priebehu približne 24 hodín. Pri predchádzajúcom zásahu 16. novembra sa podľa dostupných informácií poškodila a naklonila časť kovového oblúka cestnej konštrukcie.
Zásah do cestnej i železničnej časti mosta
Zelenskyj označil najnovší zásah za vyvrcholenie rozsiahlej vojenskej operácie. „Naše sily systematicky ničili systémy protivzdušnej obrany, radary, prostriedky elektronického boja a ďalšie určené ciele na ceste ku konečnému cieľu,“ uviedol prezident na sociálnych sieťach. Podľa jeho slov sa na útoku podieľali drony Paľanycia, ktoré zasiahli cestnú časť mosta, zatiaľ čo rakety Neptun a drony Ruta a FP-5 útočili na železničnú časť. Ukrajinské sily zároveň použili strelu s plochou dráhou letu Flamingo na presný zásah.
Ruské úrady potvrdili úplné zastavenie dopravy cez most. Poradca Moskvou dosadeného šéfa okupovaného Krymu Oleg Kriučkov vyzval obyvateľov polostrova, aby sa zdržali ciest do Krasnodarského kraja. Situáciu komplikuje aj nepriaznivé počasie. Zdroje Krym.Realii v Kerči uviedli, že v Kerčskom prielive zúri búrka, pre ktorú nefunguje ani trajektová doprava. Moskvou dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov zároveň oznámil, že pri dronovom útoku v Leninskom okrese na východe polostrova zahynuli dvaja ľudia. Túto informáciu zatiaľ nepotvrdili ďalšie zdroje a nie je jasné, či obete priamo súvisia s útokom na most.
❗️🌉Footage showing the destruction of the road arch and span of the Crimean Bridge across the Kerch Strait.
Unlike an ordinary bridge span, the massive steel arch cannot be easily replaced. Road traffic across the bridge has been completely severed, leaving the occupied land corridor as the only remaining overland route.
Furthermore, the collapse also threatens Russian maritime traffic between the Black Sea and the Sea of Azov. The navigable channel beneath the bridge is only 120 meters wide and 8.3 meters deep, meaning the submerged steel structure could prevent large vessels from passing until the debris is removed.
— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 17, 2026
Ruské ministerstvo dopravy oznámilo, že odborníci posudzujú rozsah škôd. Kremeľ zároveň avizoval zasadnutie vládnej komisie pod vedením vicepremiéra Marata Chusnullina, ktorá sa má zaoberať následkami útoku a opravami mosta. Ruské úrady začali aj vyšetrovanie incidentu, ktorý označujú za teroristický útok.
Rok mimo prevádzky?
Obnova poškodeného úseku môže podľa ukrajinských odborníkov trvať rok alebo aj dlhšie. Vojenský letecký expert Andrij Charuk pre The Kyiv Independent uviedol, že zrútená oceľová konštrukcia váži približne 6-tisíc ton a jej nahradenie si vyžiada rozsiahle stavebné práce a nasadenie ťažkej techniky. Náročnosť opráv naznačujú aj skúsenosti z minulosti. Podľa Krym.Realii trvala úplná obnova mosta po výbuchu v októbri 2022 celkovo 209 dní, zatiaľ čo opravy po útoku námorných dronov v júli 2023 si vyžiadali 89 dní.
Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure.
Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.”
Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds.
We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered.
I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine!
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026
Krymský most s dĺžkou približne 19 kilometrov je dôležitou dopravnou a zásobovacou trasou medzi Ruskom a okupovaným Krymom. Jeho cestnú časť otvorili v roku 2018, štyri roky po ruskej anexii polostrova. Most má pre Moskvu aj výrazný symbolický význam a Ukrajina sa ho od začiatku rozsiahlej ruskej invázie opakovane pokúša vyradiť z prevádzky. Okrem útokov v rokoch 2022 a 2023 ukrajinská bezpečnostná služba SBU oznámila aj podvodný útok na jeho piliere v júni 2025.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte pred nočnými útokmi varoval, že Rusko pripravuje ďalšie raketové údery, a vyzval obyvateľov, aby sledovali bezpečnostné výstrahy. Zároveň prisľúbil odvetu. „Oni tam v Rusku musia vedieť, že za každé ich zlo príde naša spravodlivá odpoveď,“ vyhlásil.
Vzájomné útoky pokračujú napriek diplomatickým snahám o ukončenie vojny. Predstavitelia Ukrajiny, Európy a Spojených štátov rokujú o príprave ďalších rozhovorov s Moskvou. Opakované zásahy Krymského mosta však zároveň pripomínajú, že Ukrajina sa popri obrane vlastného územia usiluje zasahovať aj strategické spojenia, od ktorých závisí fungovanie ruskej vojenskej logistiky.
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Zdroj: SITA.sk - Po ukrajinskom útoku sa zrútila časť Krymského mosta, oprava môže trvať rok aj dlhšie © SITA Všetky práva vyhradené.
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