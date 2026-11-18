Ruské lietadlo dostalo bombovú hrozbu, v tureckej Antalyi evakuovali všetkých cestujúcich
Stroj so 69 ľuďmi na palube bezpečne pristál na letisku v meste Antalya, kde prebieha klimatický samit OSN. Pyrotechnici výbušninu nenašli. Ruské ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Stroj so 69 ľuďmi na palube bezpečne pristál na letisku v meste Antalya, kde prebieha klimatický samit OSN. Pyrotechnici výbušninu nenašli.
Lietadlo Suchoj Superjet 100 spoločnosti Azimuth Airlines smerovalo z juhoruského mesta Mineraľnyje Vody do Antalye, kde sa koná klimatická konferencia OSN COP31.
Po pristátí stroj presunuli do vyhradenej bezpečnostnej zóny letiska, kde ho podrobili kontrole. „Všetkých cestujúcich úspešne evakuovali a lietadlo presunuli na osobitne vyhradené stojisko na vykonanie bezpečnostných previerok. Pri kontrolách sa na palube nenašli žiadne výbušniny,“ uviedol ruský generálny konzulát v Antalyi.
Incident sa odohral po sérii falošných bombových hrozieb, ktoré začiatkom novembra zasiahli desiatky komerčných letov naprieč Európou a prinútili viaceré krajiny začať vyšetrovanie.
Írske úrady vyslovili podozrenie, že išlo o koordinovanú kampaň zameranú na narušenie leteckej dopravy. Páchateľov sa zatiaľ nepodarilo identifikovať.
Zdroj: SITA.sk - Ruské lietadlo dostalo bombovú hrozbu, v tureckej Antalyi evakuovali všetkých cestujúcich © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské dopravné lietadlo smerujúce do tureckej Antalye dostalo v stredu počas letu bombovú hrozbu. Stroj bezpečne pristál a bezpečnostné zložky evakuovali všetkých 65 cestujúcich a štyroch členov posádky. Následná kontrola žiadnu výbušninu neodhalila, informovali turecké agentúry DHA a IHA.
Opäť sa nič nestalo
Po pristátí stroj presunuli do vyhradenej bezpečnostnej zóny letiska, kde ho podrobili kontrole. „Všetkých cestujúcich úspešne evakuovali a lietadlo presunuli na osobitne vyhradené stojisko na vykonanie bezpečnostných previerok. Pri kontrolách sa na palube nenašli žiadne výbušniny,“ uviedol ruský generálny konzulát v Antalyi.
Množstvo falošných hrozieb
Incident sa odohral po sérii falošných bombových hrozieb, ktoré začiatkom novembra zasiahli desiatky komerčných letov naprieč Európou a prinútili viaceré krajiny začať vyšetrovanie.
Írske úrady vyslovili podozrenie, že išlo o koordinovanú kampaň zameranú na narušenie leteckej dopravy. Páchateľov sa zatiaľ nepodarilo identifikovať.
Zdroj: SITA.sk - Ruské lietadlo dostalo bombovú hrozbu, v tureckej Antalyi evakuovali všetkých cestujúcich © SITA Všetky práva vyhradené.
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