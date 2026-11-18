Útvar hlavného architekta mesta Košice vypracoval štúdiu koncepcie postupnej revitalizácie verejného priestoru Námestia Osloboditeľov – FOTO
Štúdia počíta aj so zachovaním oboch pamätníkov na námestí a navrhuje ich dôstojnú kultiváciu. Útvar hlavného architekta mesta Košice na podnet hlavného architekta vypracoval štúdiu koncepcie ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Štúdia počíta aj so zachovaním oboch pamätníkov na námestí a navrhuje ich dôstojnú kultiváciu.
Útvar hlavného architekta mesta Košice na podnet hlavného architekta vypracoval štúdiu koncepcie postupnej revitalizácie verejného priestoru Námestia Osloboditeľov.
Ako pre agentúru SITA uviedol hlavný architekt mesta Košice Petr Kropp, štúdia bola vypracovaná na základe analýzy existujúceho stavu a širších urbanistických väzieb, a to vrátane urbanistických vzťahov na priľahlé lokality a dopadov na dopravné riešenie finálnej fázy premeny námestia.
"Štúdia počíta aj so zachovaním oboch pamätníkov ako historickej pamäte mesta a navrhuje ich dôstojnú kultiváciu. Konkrétny výsledok štúdie ešte nebol zverejnený, pretože overenie riešenia individuálnej a verejnej dopravy v dopravnom modeli nebolo ukončené,” uviedol.
Okolo pomníka na námestí sa rozprúdila približne pred dvoma rokmi diskusia, a to po oprave poškodených plastických prvkov, kosákov a kladív, ktoré sa v minulosti stali terčom vandalizmu. Opravy boli načasované a realizované krátko pred 35. výročím Nežnej revolúcie, v rámci nich boli zreštaurované plastické prvky i kamenné tabule na pomníku. Celková čiastka určená na práce bola skoro 14-tisíc eur, financovanie bolo zabezpečené najmä z prostriedkov Ministerstva vnútra SR.
Ako pre agentúru SITA aktuálne uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, ministerstvo ešte v roku 2024 poskytlo mestu Košice príspevok 11 100 eur na reštaurátorské práce na plastických prvkoch a kamenných tabuliach na Pomníku padlých v 2. svetovej vojne.
Príspevok bol mestu Košice poskytnutý podľa zákona o vojnových hroboch. Neumann tiež potvrdil, že mesto Košice každoročne čerpá príspevok na starostlivosť o vojnové hroby podľa predmetného zákona, pričom tieto peniaze sú určené na zabezpečenie bežnej starostlivosti o vojnové hroby.
"K 11. novembru 2026 nebola Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky doručená žiadosť v zmysle uvedeného zákona o poskytnutie príspevku na opravu Pomníku padlých v 2. svetovej vojne (sovietski vojaci na Námestí osloboditeľov v meste Košice),” dodal.
Pomník totiž počas dvoch rokov od spomínanej opravy niekoľkokrát čelil vandalizmu. K jednému z prípadov došlo už krátko po oprave v roku 2024, počas vianočných sviatkov. Na sociálnych sieťach sa vtedy objavilo video, na ktorom neznáma osoba poškodzovala kosáky a kladivá. I v uplynulých týždňoch bol pomník poškodený, niekto naň nastriekal modrú farbu.
"Príslušnému obvodnému oddeleniu boli postúpené z Mestskej polície v Košiciach dve oznámenia v súvislosti s poškodením uvedeného pamätníka. Prvé oznámenie sa týkalo udalosti z 23. septembra 2026, keď bolo zistené postriekanie časti pamätníka sprejom hnedej farby. Druhé oznámenie sa týkalo udalosti z 28. septembra 2026, keď bol pamätník na piatich miestach postriekaný modrou farbou,” uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Doplnila, že obe udalosti boli z dôvodu vecnej príslušnosti postúpené odboru kriminálnej polície na ďalšie konanie, a to pre podozrenie z prečinu poškodzovania cudzej veci v jednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania vojnových hrobov, vojenských hrobov a pamätníkov holokaustu.
Polícia podľa Ivanovej v súčasnosti vykonáva potrebné úkony, teda zabezpečuje potrebné podklady, po ich doručení, analýze a vyhodnotení bude vo veci začaté trestné stíhanie. Dodala, že sú vykonávané aj úkony operatívnej povahy, tie však z taktického hľadiska špecifikovať nechcela.
"Ďalšie oznámenia, týkajúce sa poškodenia pamätníka, neevidujeme. V súvislosti so staršími prípadmi nebolo vznesené obvinenie žiadnej konkrétnej osobe,” uzavrela.
Pomníku sa v minulosti opakovane venovalo aj mestské zastupiteľstvo. Pred časom odložilo podanie týkajúce sa petície za odstránenie symbolov z pomníka. Samospráva argumentovala tým, že podanie z 27. januára 2025 nemožno akceptovať z formálneho hľadiska. Ako sa vyjadrilo mesto, nešlo o petíciu, ale o verejnú výzvu, dodalo ale, že sa podnetom zaoberalo aj zaoberá.
"Podpísaní občania požadovali od mesta, aby podniklo kroky vedúce k odstráneniu kosákov a kladív z pamätníka. Zdôvodňovali to odsúdením komunistického režimu, ktorý je podľa zákona označený za "zločinecký, nemorálny a protiprávny", symboly na pomníku považujú za propagáciu komunizmu, argumentovali, že je to v rozpore so základnými hodnotami demokratickej spoločnosti.
Za nevhodné označili i umiestnenie symbolov totality vo verejnom priestore. Mestské zastupiteľstvo v tom čase uznesením zaviazalo vedenie mesta, aby preverilo možnosti premiestnenia pomníka, prípadne aspoň odstránenia symbolov, kosáka a kladiva, z tejto pamiatky.
Vlani na jeseň tiež mestskí poslanci rokovali o petícii za zachovanie a ochranu pomníka na Námestí osloboditeľov a vzali ju na vedomie. Na čele petičného výboru stál Alexander Riabov, ktorý v nedávnych komunálnych voľbách kandidoval na post košického primátora.
Predmetná petícia získala za 50 dní viac ako 10-tisíc podpisov, jej cieľom bolo zachovanie pomníka v jeho pôvodnej podobe, taktiež zvýšenie jeho ochrany, a to prinajmenšom v podobe čestnej stráže v týždňoch, kedy sa pripomínajú dôležité míľniky víťazstva nad fašizmom. Zároveň chcela otvoriť otázku, ako predísť vandalizmu na pomníku, jej signatári odmietli aj pokusy premenovať námestie.
Mestské zastupiteľstvo vtedy schválilo aj ďalšie body pôvodného návrhu. Vzalo na vedomie informáciu o priebehu preverovania možností odstránenia komunistických symbolov z pomníka a jeho prípadného premiestnenia na základe uznesenia z roku 2024, kedy uznesením zaviazalo vedenie mesta, aby preverilo možnosti premiestnenia pomníka, prípadne aspoň odstránenia symbolov - prekríženého kosáka a kladiva, z tejto pamiatky.
V septembri 2025 tiež rozhodli, že žiadajú primátora mesta, aby zabezpečil spracovanie znaleckého posudku k premiestneniu pomníka. Rovnako sa uzniesli na tom, že má zabezpečiť aj vypracovanie alternatívnej štúdie na revitalizáciu a využitie územia, a to so zachovaním pomníka s prioritou na vysvetľovanie historických súvislostí.
Zdroj: SITA.sk - Útvar hlavného architekta mesta Košice vypracoval štúdiu koncepcie postupnej revitalizácie verejného priestoru Námestia Osloboditeľov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Útvar hlavného architekta mesta Košice na podnet hlavného architekta vypracoval štúdiu koncepcie postupnej revitalizácie verejného priestoru Námestia Osloboditeľov.
Ako pre agentúru SITA uviedol hlavný architekt mesta Košice Petr Kropp, štúdia bola vypracovaná na základe analýzy existujúceho stavu a širších urbanistických väzieb, a to vrátane urbanistických vzťahov na priľahlé lokality a dopadov na dopravné riešenie finálnej fázy premeny námestia.
"Štúdia počíta aj so zachovaním oboch pamätníkov ako historickej pamäte mesta a navrhuje ich dôstojnú kultiváciu. Konkrétny výsledok štúdie ešte nebol zverejnený, pretože overenie riešenia individuálnej a verejnej dopravy v dopravnom modeli nebolo ukončené,” uviedol.
Okolo pomníka sa rozprúdila diskusia
Okolo pomníka na námestí sa rozprúdila približne pred dvoma rokmi diskusia, a to po oprave poškodených plastických prvkov, kosákov a kladív, ktoré sa v minulosti stali terčom vandalizmu. Opravy boli načasované a realizované krátko pred 35. výročím Nežnej revolúcie, v rámci nich boli zreštaurované plastické prvky i kamenné tabule na pomníku. Celková čiastka určená na práce bola skoro 14-tisíc eur, financovanie bolo zabezpečené najmä z prostriedkov Ministerstva vnútra SR.
Ako pre agentúru SITA aktuálne uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, ministerstvo ešte v roku 2024 poskytlo mestu Košice príspevok 11 100 eur na reštaurátorské práce na plastických prvkoch a kamenných tabuliach na Pomníku padlých v 2. svetovej vojne.
Poskytnutý príspevok
Príspevok bol mestu Košice poskytnutý podľa zákona o vojnových hroboch. Neumann tiež potvrdil, že mesto Košice každoročne čerpá príspevok na starostlivosť o vojnové hroby podľa predmetného zákona, pričom tieto peniaze sú určené na zabezpečenie bežnej starostlivosti o vojnové hroby.
"K 11. novembru 2026 nebola Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky doručená žiadosť v zmysle uvedeného zákona o poskytnutie príspevku na opravu Pomníku padlých v 2. svetovej vojne (sovietski vojaci na Námestí osloboditeľov v meste Košice),” dodal.
Pomník čelil vandalizmu
Pomník totiž počas dvoch rokov od spomínanej opravy niekoľkokrát čelil vandalizmu. K jednému z prípadov došlo už krátko po oprave v roku 2024, počas vianočných sviatkov. Na sociálnych sieťach sa vtedy objavilo video, na ktorom neznáma osoba poškodzovala kosáky a kladivá. I v uplynulých týždňoch bol pomník poškodený, niekto naň nastriekal modrú farbu.
"Príslušnému obvodnému oddeleniu boli postúpené z Mestskej polície v Košiciach dve oznámenia v súvislosti s poškodením uvedeného pamätníka. Prvé oznámenie sa týkalo udalosti z 23. septembra 2026, keď bolo zistené postriekanie časti pamätníka sprejom hnedej farby. Druhé oznámenie sa týkalo udalosti z 28. septembra 2026, keď bol pamätník na piatich miestach postriekaný modrou farbou,” uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Doplnila, že obe udalosti boli z dôvodu vecnej príslušnosti postúpené odboru kriminálnej polície na ďalšie konanie, a to pre podozrenie z prečinu poškodzovania cudzej veci v jednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania vojnových hrobov, vojenských hrobov a pamätníkov holokaustu.
Polícia podľa Ivanovej v súčasnosti vykonáva potrebné úkony, teda zabezpečuje potrebné podklady, po ich doručení, analýze a vyhodnotení bude vo veci začaté trestné stíhanie. Dodala, že sú vykonávané aj úkony operatívnej povahy, tie však z taktického hľadiska špecifikovať nechcela.
"Ďalšie oznámenia, týkajúce sa poškodenia pamätníka, neevidujeme. V súvislosti so staršími prípadmi nebolo vznesené obvinenie žiadnej konkrétnej osobe,” uzavrela.
Petícia za odstránenie symbolov z pomníka
Pomníku sa v minulosti opakovane venovalo aj mestské zastupiteľstvo. Pred časom odložilo podanie týkajúce sa petície za odstránenie symbolov z pomníka. Samospráva argumentovala tým, že podanie z 27. januára 2025 nemožno akceptovať z formálneho hľadiska. Ako sa vyjadrilo mesto, nešlo o petíciu, ale o verejnú výzvu, dodalo ale, že sa podnetom zaoberalo aj zaoberá.
"Podpísaní občania požadovali od mesta, aby podniklo kroky vedúce k odstráneniu kosákov a kladív z pamätníka. Zdôvodňovali to odsúdením komunistického režimu, ktorý je podľa zákona označený za "zločinecký, nemorálny a protiprávny", symboly na pomníku považujú za propagáciu komunizmu, argumentovali, že je to v rozpore so základnými hodnotami demokratickej spoločnosti.
Za nevhodné označili i umiestnenie symbolov totality vo verejnom priestore. Mestské zastupiteľstvo v tom čase uznesením zaviazalo vedenie mesta, aby preverilo možnosti premiestnenia pomníka, prípadne aspoň odstránenia symbolov, kosáka a kladiva, z tejto pamiatky.
Vlani na jeseň tiež mestskí poslanci rokovali o petícii za zachovanie a ochranu pomníka na Námestí osloboditeľov a vzali ju na vedomie. Na čele petičného výboru stál Alexander Riabov, ktorý v nedávnych komunálnych voľbách kandidoval na post košického primátora.
Predmetná petícia získala za 50 dní viac ako 10-tisíc podpisov, jej cieľom bolo zachovanie pomníka v jeho pôvodnej podobe, taktiež zvýšenie jeho ochrany, a to prinajmenšom v podobe čestnej stráže v týždňoch, kedy sa pripomínajú dôležité míľniky víťazstva nad fašizmom. Zároveň chcela otvoriť otázku, ako predísť vandalizmu na pomníku, jej signatári odmietli aj pokusy premenovať námestie.
Mestské zastupiteľstvo vtedy schválilo aj ďalšie body pôvodného návrhu. Vzalo na vedomie informáciu o priebehu preverovania možností odstránenia komunistických symbolov z pomníka a jeho prípadného premiestnenia na základe uznesenia z roku 2024, kedy uznesením zaviazalo vedenie mesta, aby preverilo možnosti premiestnenia pomníka, prípadne aspoň odstránenia symbolov - prekríženého kosáka a kladiva, z tejto pamiatky.
V septembri 2025 tiež rozhodli, že žiadajú primátora mesta, aby zabezpečil spracovanie znaleckého posudku k premiestneniu pomníka. Rovnako sa uzniesli na tom, že má zabezpečiť aj vypracovanie alternatívnej štúdie na revitalizáciu a využitie územia, a to so zachovaním pomníka s prioritou na vysvetľovanie historických súvislostí.
Zdroj: SITA.sk - Útvar hlavného architekta mesta Košice vypracoval štúdiu koncepcie postupnej revitalizácie verejného priestoru Námestia Osloboditeľov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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