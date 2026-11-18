Herný hit roka je na svete. Hra GTA VI po 13 rokoch odštartovala s rekordnými hodnoteniami
Najočakávanejšia videohra posledných rokov nadchla kritikov a vyvolala celosvetový ošiaľ. Jej tržby môžu dosiahnuť miliardy dolárov. Milióny hráčov na celom svete sa v ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Najočakávanejšia videohra posledných rokov nadchla kritikov a vyvolala celosvetový ošiaľ. Jej tržby môžu dosiahnuť miliardy dolárov.
Hra sa začala sprístupňovať o polnoci miestneho času na Novom Zélande, postupne nasledujú ďalšie krajiny. Agregátor recenzií Metacritic jej udelil 99 bodov zo 100, čím sa zaradila medzi najlepšie hodnotené videohry všetkých čias.
„Hra je taká dobrá, že obrovské očakávania sú na nej tým najmenej zaujímavým,“ napísal recenzent Andrew Webster z portálu The Verge.
Podľa analytickej spoločnosti Omdia by GTA VI mohlo do konca roka vygenerovať tržby 3,2 miliardy dolárov. „Je to Taylor Swift medzi videohrami,“ prirovnal jej popularitu profesor Joost van Dreunen z Newyorskej univerzity.
Dej sa odohráva vo fiktívnom americkom štáte Leonida, inšpirovanom Floridou, a sleduje dvojicu zločincov vo Vice City, meste pripomínajúcom Miami.
Mnohí fanúšikovia si kvôli vydaniu hry berú dovolenku. „Beriem si štyri dni voľna,“ povedal 27-ročný Ukrajinec Dmytro Škambara žijúci v Berlíne.
Vývoj trval viac ako osem rokov a sprevádzali ho úniky záberov i opakované odklady.
Séria zostáva kontroverzná pre zobrazovanie násilia a kriminality. V Rusku, Číne, Libanone ani Katare sa zatiaľ oficiálne vydanie neplánuje.
Zdroj: SITA.sk - Herný hit roka je na svete. Hra GTA VI po 13 rokoch odštartovala s rekordnými hodnoteniami © SITA Všetky práva vyhradené.
Milióny hráčov na celom svete sa v stredu dočkali vydania Grand Theft Auto VI (GTA VI), jednej z najočakávanejších videohier v histórii.
Pokračovanie úspešnej kriminálnej série spoločnosti Rockstar Games prichádza po 13 rokoch a podľa prvých recenzií naplnilo mimoriadne vysoké očakávania.
Taylor Swift medzi hrami
Hra sa začala sprístupňovať o polnoci miestneho času na Novom Zélande, postupne nasledujú ďalšie krajiny. Agregátor recenzií Metacritic jej udelil 99 bodov zo 100, čím sa zaradila medzi najlepšie hodnotené videohry všetkých čias.
„Hra je taká dobrá, že obrovské očakávania sú na nej tým najmenej zaujímavým,“ napísal recenzent Andrew Webster z portálu The Verge.
Podľa analytickej spoločnosti Omdia by GTA VI mohlo do konca roka vygenerovať tržby 3,2 miliardy dolárov. „Je to Taylor Swift medzi videohrami,“ prirovnal jej popularitu profesor Joost van Dreunen z Newyorskej univerzity.
Násilie a kriminalita
Dej sa odohráva vo fiktívnom americkom štáte Leonida, inšpirovanom Floridou, a sleduje dvojicu zločincov vo Vice City, meste pripomínajúcom Miami.
Mnohí fanúšikovia si kvôli vydaniu hry berú dovolenku. „Beriem si štyri dni voľna,“ povedal 27-ročný Ukrajinec Dmytro Škambara žijúci v Berlíne.
Vývoj trval viac ako osem rokov a sprevádzali ho úniky záberov i opakované odklady.
Séria zostáva kontroverzná pre zobrazovanie násilia a kriminality. V Rusku, Číne, Libanone ani Katare sa zatiaľ oficiálne vydanie neplánuje.
Zdroj: SITA.sk - Herný hit roka je na svete. Hra GTA VI po 13 rokoch odštartovala s rekordnými hodnoteniami © SITA Všetky práva vyhradené.
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