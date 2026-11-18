Poslanci sa pokúsia odvolať Blanára. Opozícia mu zazlieva vzťahy s Ruskom aj pasívnosť na pôde EÚ
Opozícia chce odvolať ministra zahraničných vecí. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zvoláva
18.11.2026 (SITA.sk) - Opozícia chce odvolať ministra zahraničných vecí.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zvoláva mimoriadnu schôdzu parlamentu. Poslanci sa na nej pokúsia odvolať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). Schôdza sa začne v utorok 24. novembra o 8:00.
Návrh na odvolanie šéfa slovenskej diplomacie predložila skupina poslancov z opozície. „Minister za tri roky svojho pôsobenia doviedol slovenskú diplomaciu na pokraj funkčnej aj morálnej paralýzy,“ napísali predkladatelia do odôvodnenia. Zo Slovenska podľa nich spravil krajinu, ktorú obchádzajú partneri v EÚ aj NATO. Minister podľa ich vyjadrení vymenil lojalitu voči Slovensku za lojalitu voči strane a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý nadbieha Ruskej federácii a vydáva to za politiku na všetky štyri svetové strany.
Blanárovi opozícia vyčíta aj jeho rokovania v Moskve, či už ide o rokovania o rozvoji politických vzťahov so Sergejom Lavrovom či rokovania slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu s Valerijom Faľkovom. Predkladatelia upozorňujú, že obe tieto osoby sú na sankčnom zozname EÚ. Minister pritom podľa poslancov ignoroval odpor verejnosti aj varovania spojencov. Zároveň kritizujú, že minister o výsledkoch svojich rokovaní s Rusmi dodnes mlčí, čo vyvoláva podozrenia.
Opoziční poslanci súčasne pripomínajú Blanárové vyjadrenia, podľa ktorých by bolo treba Rusku odpustiť tak, ako Európa odpustila nacistickému Nemecku. Pripomenuli aj jeho slová v čase, keď ruské drony narušili vzdušný priestor Poľska. Blanár vtedy povedal, že chce veriť, že drony mali v skutočnosti skončiť na Ukrajine.
Ako dôvod na odvolanie vnímajú aj jeho konanie na pôde EÚ, keď Slovensko podmieňovalo predĺženie sankcií voči ruským osobám a firmám vyradením dvoch ruských oligarchov zo sankčného zoznamu. Minister občanom pritom nevysvetlil, aký na tom malo Slovensko záujem. „V skutočnosti išlo o vyškrtnutie týchto osôb zo zoznamov na žiadosť ministra zahraničných vecí Lavrova prostredníctvom bývalého maďarského ministra zahraničných vecí Szijjártóa,“ dodali predkladatelia návrhu s tým, že Slovensko dohodu o predĺžení sankcií brzdilo z rovnakého dôvodu hneď dvakrát.
V odôvodnení sa píše aj o tom, že Blanár jedno hovorí doma a druhé v Bruseli. Jasným príkladom je podľa poslancov tvrdenie súčasnej vlády „ani náboj na Ukrajinu“, kým medzitým slovenské firmy exportujú rekordné objemy zbraní a munície. Zároveň upozorňujú aj na izoláciu Slovenska. Po páde Orbánovej vlády v Maďarsku Slovensko už podľa nich nemá pri európskom stole ani jedného spojenca.
Vyčítajú mu aj mlčanie v prípadoch, keď jeho koaliční partneri verejne hovoria o vystúpení z EÚ a NATO alebo spochybňujú referendum o vstupe do EÚ. Dôvod na jeho odvolanie vidia aj v tom, že z ministerstva od Blanárovho nástupu muselo odísť viac ako 150 skúsených diplomatov a expertov. Opozícia sa pritom domnieva, že ich počet sa bude ešte zvyšovať a upozorňuje, že uvoľnené miesta v diplomacii zapĺňajú politickí nominanti.
Minister je súčasne podľa predkladateľov návrhu pasívny na úrovni Rady EÚ pre zahraničné veci. Vynechal totiž polovicu tohtoročných rokovaní a za posledný rok nebol ani na jednom formálnom zasadnutí Rady ministrov zahraničných vecí v Bruseli. Blanár sa podľa ich slov vyhýba aj rokovaniam parlamentného výboru pre európske záležitosti. Opozícia mu zazlieva aj to, že chodí rokovať do Ruska, kým ako jediný minister ani raz nenavštívil Kyjev. Ak ide o kľúčové bezpečnostné udalosti a incidenty, hybridné útoky či narušenia vzdušného priestoru Ruskom, predkladatelia upozorňujú, že Blanár na ne vôbec nereaguje, prípadne reaguje neskoro.
Zdroj: SITA.sk - Poslanci sa pokúsia odvolať Blanára. Opozícia mu zazlieva vzťahy s Ruskom aj pasívnosť na pôde EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zvoláva mimoriadnu schôdzu parlamentu. Poslanci sa na nej pokúsia odvolať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). Schôdza sa začne v utorok 24. novembra o 8:00.
Opozícia kritizuje Blanárovo pôsobenie aj vzťahy s Ruskom
Návrh na odvolanie šéfa slovenskej diplomacie predložila skupina poslancov z opozície. „Minister za tri roky svojho pôsobenia doviedol slovenskú diplomaciu na pokraj funkčnej aj morálnej paralýzy,“ napísali predkladatelia do odôvodnenia. Zo Slovenska podľa nich spravil krajinu, ktorú obchádzajú partneri v EÚ aj NATO. Minister podľa ich vyjadrení vymenil lojalitu voči Slovensku za lojalitu voči strane a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý nadbieha Ruskej federácii a vydáva to za politiku na všetky štyri svetové strany.
Blanárovi opozícia vyčíta aj jeho rokovania v Moskve, či už ide o rokovania o rozvoji politických vzťahov so Sergejom Lavrovom či rokovania slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu s Valerijom Faľkovom. Predkladatelia upozorňujú, že obe tieto osoby sú na sankčnom zozname EÚ. Minister pritom podľa poslancov ignoroval odpor verejnosti aj varovania spojencov. Zároveň kritizujú, že minister o výsledkoch svojich rokovaní s Rusmi dodnes mlčí, čo vyvoláva podozrenia.
Poslanci mu vyčítajú aj postoj k sankciám voči Rusku
Opoziční poslanci súčasne pripomínajú Blanárové vyjadrenia, podľa ktorých by bolo treba Rusku odpustiť tak, ako Európa odpustila nacistickému Nemecku. Pripomenuli aj jeho slová v čase, keď ruské drony narušili vzdušný priestor Poľska. Blanár vtedy povedal, že chce veriť, že drony mali v skutočnosti skončiť na Ukrajine.
Ako dôvod na odvolanie vnímajú aj jeho konanie na pôde EÚ, keď Slovensko podmieňovalo predĺženie sankcií voči ruským osobám a firmám vyradením dvoch ruských oligarchov zo sankčného zoznamu. Minister občanom pritom nevysvetlil, aký na tom malo Slovensko záujem. „V skutočnosti išlo o vyškrtnutie týchto osôb zo zoznamov na žiadosť ministra zahraničných vecí Lavrova prostredníctvom bývalého maďarského ministra zahraničných vecí Szijjártóa,“ dodali predkladatelia návrhu s tým, že Slovensko dohodu o predĺžení sankcií brzdilo z rovnakého dôvodu hneď dvakrát.
Opozícia upozorňuje na izoláciu Slovenska a odchody diplomatov
V odôvodnení sa píše aj o tom, že Blanár jedno hovorí doma a druhé v Bruseli. Jasným príkladom je podľa poslancov tvrdenie súčasnej vlády „ani náboj na Ukrajinu“, kým medzitým slovenské firmy exportujú rekordné objemy zbraní a munície. Zároveň upozorňujú aj na izoláciu Slovenska. Po páde Orbánovej vlády v Maďarsku Slovensko už podľa nich nemá pri európskom stole ani jedného spojenca.
Vyčítajú mu aj mlčanie v prípadoch, keď jeho koaliční partneri verejne hovoria o vystúpení z EÚ a NATO alebo spochybňujú referendum o vstupe do EÚ. Dôvod na jeho odvolanie vidia aj v tom, že z ministerstva od Blanárovho nástupu muselo odísť viac ako 150 skúsených diplomatov a expertov. Opozícia sa pritom domnieva, že ich počet sa bude ešte zvyšovať a upozorňuje, že uvoľnené miesta v diplomacii zapĺňajú politickí nominanti.
Minister je súčasne podľa predkladateľov návrhu pasívny na úrovni Rady EÚ pre zahraničné veci. Vynechal totiž polovicu tohtoročných rokovaní a za posledný rok nebol ani na jednom formálnom zasadnutí Rady ministrov zahraničných vecí v Bruseli. Blanár sa podľa ich slov vyhýba aj rokovaniam parlamentného výboru pre európske záležitosti. Opozícia mu zazlieva aj to, že chodí rokovať do Ruska, kým ako jediný minister ani raz nenavštívil Kyjev. Ak ide o kľúčové bezpečnostné udalosti a incidenty, hybridné útoky či narušenia vzdušného priestoru Ruskom, predkladatelia upozorňujú, že Blanár na ne vôbec nereaguje, prípadne reaguje neskoro.
Zdroj: SITA.sk - Poslanci sa pokúsia odvolať Blanára. Opozícia mu zazlieva vzťahy s Ruskom aj pasívnosť na pôde EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
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