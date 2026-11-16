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Ďalší smrteľný kolaps obral o život bývalého futbalistu. Niekdajšiemu reprezentantovi sa stal osudným tréning mužstva

Počas hráčskej kariéry pôsobil Agron Memedi ako ľavý obranca a v rodnej krajine odohral 168 ligových zápasov, v ktorých strelil 12 gólov. Severné Macedónsko zasiahla smutná správa - klub KF ...

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16.11.2026 (SITA.sk) - Počas hráčskej kariéry pôsobil Agron Memedi ako ľavý obranca a v rodnej krajine odohral 168 ligových zápasov, v ktorých strelil 12 gólov.

Severné Macedónsko zasiahla smutná správa – klub KF Shkëndija oznámil úmrtie svojho asistenta trénera Agrona Memediho, ktorý mal 45 rokov. Počas hráčskej kariéry pôsobil ako ľavý obranca a v rodnej krajine odohral 168 ligových zápasov, v ktorých strelil 12 gólov. Predstavil sa aj v 15 dueloch v európskych pohároch, kde zaznamenal jeden presný zásah.

Raz dokonca nastúpil za severomacedónsku reprezentáciu a v jednom ďalšom stretnutí bol na lavičke náhradníkov, no do hry nezasiahol.

Narodil sa 5. novembra 1980 v meste Tetovo. V sezóne 2009/10 získal s klubom KF Renova titul v najvyššej domácej súťaži a v roku 2011 triumfoval s FK Metalurg Skopje v Macedónskom pohári.

Bol na tréningu


Príčiny úmrtia zatiaľ nie sú známe, no okolnosti áno. Na tréningu sa zúčastnil ako asistent kouča, odrazu skolaboval a počas prevozu do nemocnice zomrel.

"S hlbokým zármutkom oznamujeme správu o úmrtí Agrona Memediho, člena realizačného tímu a bývalého hráča nášho klubu. Náš klub prišiel o muža, ktorý bol súčasťou červeno-čiernej rodiny, najprv ako futbalista a neskôr ako člen trénerského štábu," uviedol tím KF Shkëndija.

"V týchto ťažkých chvíľach sú naše myšlienky a modlitby s rodinou Memediovcov, jeho blízkymi a všetkými, ktorí Agrona poznali a mali radi. Navždy zostane súčasťou našej rodiny," dodal celok vo vyhlásení.

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Zdroj: SITA.sk - Ďalší smrteľný kolaps obral o život bývalého futbalistu. Niekdajšiemu reprezentantovi sa stal osudným tréning mužstva © SITA Všetky práva vyhradené.

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