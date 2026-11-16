Ďalší smrteľný kolaps obral o život bývalého futbalistu. Niekdajšiemu reprezentantovi sa stal osudným tréning mužstva
Počas hráčskej kariéry pôsobil Agron Memedi ako ľavý obranca a v rodnej krajine odohral 168 ligových zápasov, v ktorých strelil 12 gólov. Severné Macedónsko zasiahla smutná správa - klub KF ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Počas hráčskej kariéry pôsobil Agron Memedi ako ľavý obranca a v rodnej krajine odohral 168 ligových zápasov, v ktorých strelil 12 gólov.
Severné Macedónsko zasiahla smutná správa – klub KF Shkëndija oznámil úmrtie svojho asistenta trénera Agrona Memediho, ktorý mal 45 rokov. Počas hráčskej kariéry pôsobil ako ľavý obranca a v rodnej krajine odohral 168 ligových zápasov, v ktorých strelil 12 gólov. Predstavil sa aj v 15 dueloch v európskych pohároch, kde zaznamenal jeden presný zásah.
Raz dokonca nastúpil za severomacedónsku reprezentáciu a v jednom ďalšom stretnutí bol na lavičke náhradníkov, no do hry nezasiahol.
Narodil sa 5. novembra 1980 v meste Tetovo. V sezóne 2009/10 získal s klubom KF Renova titul v najvyššej domácej súťaži a v roku 2011 triumfoval s FK Metalurg Skopje v Macedónskom pohári.
Príčiny úmrtia zatiaľ nie sú známe, no okolnosti áno. Na tréningu sa zúčastnil ako asistent kouča, odrazu skolaboval a počas prevozu do nemocnice zomrel.
"S hlbokým zármutkom oznamujeme správu o úmrtí Agrona Memediho, člena realizačného tímu a bývalého hráča nášho klubu. Náš klub prišiel o muža, ktorý bol súčasťou červeno-čiernej rodiny, najprv ako futbalista a neskôr ako člen trénerského štábu," uviedol tím KF Shkëndija.
"V týchto ťažkých chvíľach sú naše myšlienky a modlitby s rodinou Memediovcov, jeho blízkymi a všetkými, ktorí Agrona poznali a mali radi. Navždy zostane súčasťou našej rodiny," dodal celok vo vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - Ďalší smrteľný kolaps obral o život bývalého futbalistu. Niekdajšiemu reprezentantovi sa stal osudným tréning mužstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Severné Macedónsko zasiahla smutná správa – klub KF Shkëndija oznámil úmrtie svojho asistenta trénera Agrona Memediho, ktorý mal 45 rokov. Počas hráčskej kariéry pôsobil ako ľavý obranca a v rodnej krajine odohral 168 ligových zápasov, v ktorých strelil 12 gólov. Predstavil sa aj v 15 dueloch v európskych pohároch, kde zaznamenal jeden presný zásah.
Raz dokonca nastúpil za severomacedónsku reprezentáciu a v jednom ďalšom stretnutí bol na lavičke náhradníkov, no do hry nezasiahol.
Narodil sa 5. novembra 1980 v meste Tetovo. V sezóne 2009/10 získal s klubom KF Renova titul v najvyššej domácej súťaži a v roku 2011 triumfoval s FK Metalurg Skopje v Macedónskom pohári.
Bol na tréningu
Príčiny úmrtia zatiaľ nie sú známe, no okolnosti áno. Na tréningu sa zúčastnil ako asistent kouča, odrazu skolaboval a počas prevozu do nemocnice zomrel.
"S hlbokým zármutkom oznamujeme správu o úmrtí Agrona Memediho, člena realizačného tímu a bývalého hráča nášho klubu. Náš klub prišiel o muža, ktorý bol súčasťou červeno-čiernej rodiny, najprv ako futbalista a neskôr ako člen trénerského štábu," uviedol tím KF Shkëndija.
"V týchto ťažkých chvíľach sú naše myšlienky a modlitby s rodinou Memediovcov, jeho blízkymi a všetkými, ktorí Agrona poznali a mali radi. Navždy zostane súčasťou našej rodiny," dodal celok vo vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - Ďalší smrteľný kolaps obral o život bývalého futbalistu. Niekdajšiemu reprezentantovi sa stal osudným tréning mužstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Nostalgia a kúzlo tradícií: Zemplínske múzeum otvára výstavu Čaro starých Vianoc
- Vlhová si s koučom sadli hneď od začiatku. Niekedy je na tréningu neuveriteľná, no potom nedosiahne rovnakú úroveň
- Báli sa polície aj tajných, ale chceli slobodu. Pred 37 rokmi sa v Bratislave vďaka študentom začal pád totality – VIDEO
- Politológ sa vyjadril k spojeniu Progresívneho Slovenska s Demokratmi. Či prinesie lepší výsledok, bude závisieť od viacerých faktorov
- Zamestnávatelia bijú na poplach, kvóty na zahraničných pracovníkov môžu prehĺbiť nedostatok pracovnej sily na Slovensku – VIDEO