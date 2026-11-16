Novým Jamesom Bondom bude Robert Pattinson, vystrieda Daniela Craiga
Štyridsaťročný britský herec sa preslávil ságou Súmrak a filmom Batman. Novú bondovku nakrúti režisér Duny Denis Villeneuve. Britský herec
16.11.2026 (SITA.sk) - Štyridsaťročný britský herec sa preslávil ságou Súmrak a filmom Batman. Novú bondovku nakrúti režisér Duny Denis Villeneuve.
„James Bond je jednou z najlegendárnejších postáv filmovej histórie a možnosť stvárniť agenta 007 je pre mňa životnou poctou,“ vyhlásil Pattinson. „Povedať, že sa mi splnil sen, by bolo slabé vyjadrenie,“ dodal.
Novú bondovku bude režírovať Kanaďan Denis Villeneuve, známy predovšetkým filmami Duna a Duna: Časť druhá. Scenár pripravuje Steven Knight, tvorca úspešného seriálu Gangy z Birminghamu.
Pattinson sa prvýkrát výraznejšie presadil vo filme Harry Potter a Ohnivá čaša (2005), v ktorom stvárnil Cedrica Diggoryho.
Celosvetovú popularitu mu priniesla úloha upíra Edwarda Cullena v romantickej ságe Súmrak. Slovenskí diváci ho poznajú aj z filmov Voda pre slony, Tenet či Batman.
Pripravovaný film bude prvou bondovkou pod plnou tvorivou kontrolou spoločnosti Amazon MGM.
Tá ju získala v roku 2025, keď sa dlhoroční producenti Barbara Broccoliová a Michael Wilson vzdali rozhodujúcich právomocí nad sériou, ktorú ich rodina kontrolovala od roku 1962.
Zdroj: SITA.sk - Novým Jamesom Bondom bude Robert Pattinson, vystrieda Daniela Craiga © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský herec Robert Pattinson sa stane novým predstaviteľom legendárneho filmového agenta Jamesa Bonda.
Štyridsaťročný herec vystrieda Daniela Craiga, ktorý sa s úlohou agenta 007 rozlúčil v roku 2021 filmom Nie je čas zomrieť. V pondelok to oficiálne oznámilo štúdio Amazon MGM.
„James Bond je jednou z najlegendárnejších postáv filmovej histórie a možnosť stvárniť agenta 007 je pre mňa životnou poctou,“ vyhlásil Pattinson. „Povedať, že sa mi splnil sen, by bolo slabé vyjadrenie,“ dodal.
Režisér Duny
Novú bondovku bude režírovať Kanaďan Denis Villeneuve, známy predovšetkým filmami Duna a Duna: Časť druhá. Scenár pripravuje Steven Knight, tvorca úspešného seriálu Gangy z Birminghamu.
Pattinson sa prvýkrát výraznejšie presadil vo filme Harry Potter a Ohnivá čaša (2005), v ktorom stvárnil Cedrica Diggoryho.
Celosvetovú popularitu mu priniesla úloha upíra Edwarda Cullena v romantickej ságe Súmrak. Slovenskí diváci ho poznajú aj z filmov Voda pre slony, Tenet či Batman.
Prvý Bond od Amazonu MGM
Pripravovaný film bude prvou bondovkou pod plnou tvorivou kontrolou spoločnosti Amazon MGM.
Tá ju získala v roku 2025, keď sa dlhoroční producenti Barbara Broccoliová a Michael Wilson vzdali rozhodujúcich právomocí nad sériou, ktorú ich rodina kontrolovala od roku 1962.
Zdroj: SITA.sk - Novým Jamesom Bondom bude Robert Pattinson, vystrieda Daniela Craiga © SITA Všetky práva vyhradené.
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