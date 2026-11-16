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Belgičan Lukaku ukončil reprezentačnú kariéru, strelil počas nej 94 gólov

Belgický útočník Romelu Lukaku sa lúči s národným tímom po 16 rokoch v službe. Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa rozhodol ukončiť svoju kariéru ...

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16.11.2026 (SITA.sk) - Belgický útočník Romelu Lukaku sa lúči s národným tímom po 16 rokoch v službe.

Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa rozhodol ukončiť svoju kariéru v reprezentácii, v ktorej strelil 94 gólov v 135 zápasoch. "Som spokojný s týmto rozhodnutím," uviedol na instagrame po svojej poslednej účasti na MS, v lete 2026 vypadlo Belgicko vo štvrťfinále s neskoršími víťazmi Španielmi.

Tridsaťtriročný zakončovateľ, ktorý aktuálne pôsobí v tureckom klube Fenerbahce Istanbul, v národnom tíme debutoval ešte ako tínedžer v roku 2010 a naposledy bol nominovaný do zostavy počas nedeľňajšieho víťazného zápasu Ligy národov proti Taliansku (4:1), v ktorom však nenastúpil.

Nikdy nezabudne


"Týchto šestnásť rokov som dal tímu všetko, čo som mal. Bola to krásna cesta a užil som si každý okamih. Belgickým fanúšikom ďakujem za podporu. Som hrdý, že som reprezentoval svoju krajinu na štyroch majstrovstvách sveta a troch majstrovstvách Európy. Nikdy nezabudnem na tieto chvíle," poznamenal.

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Lukaku bol súčasťou tzv. zlatej generácie Belgicka spolu s Kevinom De Bruynem, Thibautom Courtoisom a Edenom Hazardom. Tím dosiahol najlepší výsledok v histórii na MS 2018, kde skončil na treťom mieste, hoci počas tejto éry nezískal žiadnu trofej.

Reakcie spoluhráčov?


"Hral som s úžasnými spoluhráčmi, za čo som veľmi vďačný. Chcem im všetkým poďakovať, rovnako ako všetkým trénerom za ich dôveru a podporu," dodal Lukaku.

Mnohí belgickí reprezentanti mu prejavili úctu. "Legenda, môj brat," napísal Axel Witsel. "Ďakujem za všetko, brácho," pridal sa brankár Thibaut Courtois, ktorý označil spoločné chvíle za nezabudnuteľné.

https://www.instagram.com/p/DfzDoHEjZaX/?img_index=1

Kedy naposledy?


Lukaku naposledy hral za reprezentáciu v októbri pri prehre 1:4 s Francúzskom. Simon Mignolet, jeho bývalý spoluhráč a terajší technický riaditeľ Belgickej futbalovej asociácie, komentoval: "Okrem vynikajúcich výkonov na ihrisku bol skutočným lídrom, s výraznou osobnosťou a dôležitou úlohou v kabíne. Rešpektujeme jeho rozhodnutie a sme mu veľmi vďační za všetko, čo priniesol národnému tímu."

Prvý zápas Belgicka bez Lukakuho bude vo štvrťfinále Ligy národov v marci. Mignolet dodal, že tím sa teraz musí zamerať na budúcnosť s cieľom dosiahnuť ďalší pokrok. Romelu Lukaku počas kariéry hral aj za kluby ako FC Chelsea, Manchester United či Inter Miláno.


Zdroj: SITA.sk - Belgičan Lukaku ukončil reprezentačnú kariéru, strelil počas nej 94 gólov © SITA Všetky práva vyhradené.

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