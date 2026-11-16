Belgičan Lukaku ukončil reprezentačnú kariéru, strelil počas nej 94 gólov
Belgický útočník Romelu Lukaku sa lúči s národným tímom po 16 rokoch v službe. Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa rozhodol ukončiť svoju kariéru ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Belgický útočník Romelu Lukaku sa lúči s národným tímom po 16 rokoch v službe.
Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa rozhodol ukončiť svoju kariéru v reprezentácii, v ktorej strelil 94 gólov v 135 zápasoch. "Som spokojný s týmto rozhodnutím," uviedol na instagrame po svojej poslednej účasti na MS, v lete 2026 vypadlo Belgicko vo štvrťfinále s neskoršími víťazmi Španielmi.
Tridsaťtriročný zakončovateľ, ktorý aktuálne pôsobí v tureckom klube Fenerbahce Istanbul, v národnom tíme debutoval ešte ako tínedžer v roku 2010 a naposledy bol nominovaný do zostavy počas nedeľňajšieho víťazného zápasu Ligy národov proti Taliansku (4:1), v ktorom však nenastúpil.
"Týchto šestnásť rokov som dal tímu všetko, čo som mal. Bola to krásna cesta a užil som si každý okamih. Belgickým fanúšikom ďakujem za podporu. Som hrdý, že som reprezentoval svoju krajinu na štyroch majstrovstvách sveta a troch majstrovstvách Európy. Nikdy nezabudnem na tieto chvíle," poznamenal.
Lukaku bol súčasťou tzv. zlatej generácie Belgicka spolu s Kevinom De Bruynem, Thibautom Courtoisom a Edenom Hazardom. Tím dosiahol najlepší výsledok v histórii na MS 2018, kde skončil na treťom mieste, hoci počas tejto éry nezískal žiadnu trofej.
"Hral som s úžasnými spoluhráčmi, za čo som veľmi vďačný. Chcem im všetkým poďakovať, rovnako ako všetkým trénerom za ich dôveru a podporu," dodal Lukaku.
Mnohí belgickí reprezentanti mu prejavili úctu. "Legenda, môj brat," napísal Axel Witsel. "Ďakujem za všetko, brácho," pridal sa brankár Thibaut Courtois, ktorý označil spoločné chvíle za nezabudnuteľné.
Lukaku naposledy hral za reprezentáciu v októbri pri prehre 1:4 s Francúzskom. Simon Mignolet, jeho bývalý spoluhráč a terajší technický riaditeľ Belgickej futbalovej asociácie, komentoval: "Okrem vynikajúcich výkonov na ihrisku bol skutočným lídrom, s výraznou osobnosťou a dôležitou úlohou v kabíne. Rešpektujeme jeho rozhodnutie a sme mu veľmi vďační za všetko, čo priniesol národnému tímu."
Prvý zápas Belgicka bez Lukakuho bude vo štvrťfinále Ligy národov v marci. Mignolet dodal, že tím sa teraz musí zamerať na budúcnosť s cieľom dosiahnuť ďalší pokrok. Romelu Lukaku počas kariéry hral aj za kluby ako FC Chelsea, Manchester United či Inter Miláno.
Zdroj: SITA.sk - Belgičan Lukaku ukončil reprezentačnú kariéru, strelil počas nej 94 gólov © SITA Všetky práva vyhradené.
Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa rozhodol ukončiť svoju kariéru v reprezentácii, v ktorej strelil 94 gólov v 135 zápasoch. "Som spokojný s týmto rozhodnutím," uviedol na instagrame po svojej poslednej účasti na MS, v lete 2026 vypadlo Belgicko vo štvrťfinále s neskoršími víťazmi Španielmi.
Tridsaťtriročný zakončovateľ, ktorý aktuálne pôsobí v tureckom klube Fenerbahce Istanbul, v národnom tíme debutoval ešte ako tínedžer v roku 2010 a naposledy bol nominovaný do zostavy počas nedeľňajšieho víťazného zápasu Ligy národov proti Taliansku (4:1), v ktorom však nenastúpil.
Nikdy nezabudne
"Týchto šestnásť rokov som dal tímu všetko, čo som mal. Bola to krásna cesta a užil som si každý okamih. Belgickým fanúšikom ďakujem za podporu. Som hrdý, že som reprezentoval svoju krajinu na štyroch majstrovstvách sveta a troch majstrovstvách Európy. Nikdy nezabudnem na tieto chvíle," poznamenal.
Lukaku bol súčasťou tzv. zlatej generácie Belgicka spolu s Kevinom De Bruynem, Thibautom Courtoisom a Edenom Hazardom. Tím dosiahol najlepší výsledok v histórii na MS 2018, kde skončil na treťom mieste, hoci počas tejto éry nezískal žiadnu trofej.
Reakcie spoluhráčov?
"Hral som s úžasnými spoluhráčmi, za čo som veľmi vďačný. Chcem im všetkým poďakovať, rovnako ako všetkým trénerom za ich dôveru a podporu," dodal Lukaku.
Mnohí belgickí reprezentanti mu prejavili úctu. "Legenda, môj brat," napísal Axel Witsel. "Ďakujem za všetko, brácho," pridal sa brankár Thibaut Courtois, ktorý označil spoločné chvíle za nezabudnuteľné.
Kedy naposledy?
Lukaku naposledy hral za reprezentáciu v októbri pri prehre 1:4 s Francúzskom. Simon Mignolet, jeho bývalý spoluhráč a terajší technický riaditeľ Belgickej futbalovej asociácie, komentoval: "Okrem vynikajúcich výkonov na ihrisku bol skutočným lídrom, s výraznou osobnosťou a dôležitou úlohou v kabíne. Rešpektujeme jeho rozhodnutie a sme mu veľmi vďační za všetko, čo priniesol národnému tímu."
Prvý zápas Belgicka bez Lukakuho bude vo štvrťfinále Ligy národov v marci. Mignolet dodal, že tím sa teraz musí zamerať na budúcnosť s cieľom dosiahnuť ďalší pokrok. Romelu Lukaku počas kariéry hral aj za kluby ako FC Chelsea, Manchester United či Inter Miláno.
Zdroj: SITA.sk - Belgičan Lukaku ukončil reprezentačnú kariéru, strelil počas nej 94 gólov © SITA Všetky práva vyhradené.
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