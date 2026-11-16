Na kolektívnych zmluvách stále chýba podpis samospráv, problémom je avizovaná valorizácia platov
Samosprávy totiž na takéto zvyšovanie platov nemajú peniaze. Samosprávy sa s odbormi na podpise kolektívnych zmlúv pre tento a budúci rok nedohodli. Problémom je
16.11.2026 (SITA.sk) - Samosprávy totiž na takéto zvyšovanie platov nemajú peniaze.
Samosprávy sa s odbormi na podpise kolektívnych zmlúv pre tento a budúci rok nedohodli. Problémom je valorizácia platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe od leta budúceho roka o 8,4 %. Samosprávy totiž na takéto zvyšovanie platov nemajú peniaze.
Hoci samosprávy boli pripravené podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre tento rok, nakoniec sa tak nestalo. Podľa Združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) totiž odborové zväzy podmienili uzatvorenie kolektívnej zmluvy pre rok 2026 podpisom kolektívnej zmluvy na budúci rok. Združenie SK8 o tom informovalo na svojej internetovej stránke.
„Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) bolo pripravené podpísať Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa (KZVS) na zostávajúce obdobie roka 2026. K dohode však napokon nedošlo, keďže odborové zväzy podmienili uzatvorenie KZVS na rok 2026 súčasným podpisom KZVS na rok 2027. Práve návrh kolektívnej zmluvy na rok 2027 predstavuje zásadný problém vzhľadom na chýbajúce finančné krytie zo strany samospráv,“ uviedlo Združenie SK8 v stanovisku na svojom webe. Samosprávne kraje zdôraznili, že podporujú sociálny dialóg aj zlepšovanie platových podmienok zamestnancov vo verejnej správe.
„Preto bolo združenie SK8 nakoniec pripravené uzatvoriť KZVS na rok 2026 a stabilizovať pracovnoprávne podmienky zamestnancov verejnej správy na zostávajúce obdobie tohto roka. Z pohľadu krajov však nie je možné spájať túto dohodu s podpisom KZVS na rok 2027, ktorá prináša nové a významné finančné záväzky nielen pre budúci rok, ale aj ďalšie obdobia,“ prízvukovali.
Rovnaký postoj má podľa SK8 aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR priblížila, že kolektívnu zmluvu síce aktualizovali, no zhodu nakoniec so samosprávami nenašli.
„Na základe uvedených skutočností musíme konštatovať, že sa nenašla zhoda na uzavretí kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú službu na zvyšok roka 2026 v jej aktualizovanom znení a ani na uzavretí kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú službu na rok 2027 (zo strany ZMOS a SK 8),“ uviedla KOZ na svojom webe. Zároveň prízvukovali, že nemajú priamy dosah na rozhodnutia zamestnávateľov.
„Zdôrazňujeme, že Konfederácia odborových zväzov SR nemá priamy ani účinný dosah na stranu zamestnávateľov a nemôže jej zástupcov prinútiť k podpisu zmluvy. Je preto na rozhodnutí, ale aj na zodpovednosti predstaviteľov samospráv, či k podpisu kolektívnych zmlúv pristúpia,“ uviedli odborári.
Odborári vyjednali valorizáciu platov zamestnancov vo verejnej a štátnej službe o 8,4 % od júla budúceho roka. Kolektívne zmluvy pre roky 2026 a 2027 ešte v prvej polovici októbra podpísali zástupcovia štátu aj odborových zväzov.
Chýbali už len podpisy predstaviteľov samospráv. Tí sa však v tom čase, krátko pred komunálnymi voľbami a bez finančného krytia, pod takýto záväzok podpísať nechceli.
Samosprávy aj naďalej trvajú na tom, že navrhované zvyšovanie platov o 8,4 % pre nich predstavuje dodatočné náklady, ktoré v súčasnosti nemajú kryté vo svojich rozpočtoch.
„Dlhodobo upozorňujeme, že nie je udržateľné, aby štát prijímal rozhodnutia s priamym dopadom na rozpočty krajov bez toho, aby na nich zároveň zabezpečil potrebné finančné zdroje,“ uviedlo SK8.
Situáciu v regionálnych rozpočtoch navyše podľa nich komplikujú aj ďalšie povinnosti, ktoré štát preniesol na samosprávne kraje bez adekvátneho financovania. Spomínajú napríklad nedostatočné krytie nových povinností voči neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, pričom na ich financovanie im podľa SK8 pre budúci rok chýba 37 miliónov eur.
„Združenie SK8 preto apeluje na vládu SR, aby pri rokovaniach o KZVS na rok 2027 zabezpečila zodpovedajúce finančné krytie prijímaných záväzkov. Pokiaľ štát vytvorí podmienky na financovanie zvýšených mzdových nákladov, samosprávne kraje sú pripravené pokračovať v rokovaniach a hľadať dohodu, ktorá bude prijateľná pre zamestnancov aj zriaďovateľov verejných služieb,“ uviedlo Združenie SK8.
Odborové zväzy už krátko po jesenných komunálnych voľbách apelovali na samosprávy, aby vyššie kolektívne zmluvy pre roky 2026 a 2027 podpísali. Odborári vtedy prízvukovali, že ich nepodpísaním zamestnanci vo verejnom záujme prichádzajú o dohodnuté benefity.
Predseda ZMOS Jozef Božik koncom októbra po rokovaní tripartity prisľúbil, že tému podpisu kolektívnych zmlúv pred predstaviteľmi samospráv opäť otvorí. Avšak už vtedy prízvukoval, že presadiť sa pokúsil len dohodnuté benefity pre tento rok, zdôraznil, že na úpravu platov samosprávy nemajú peniaze.
Zdroj: SITA.sk - Na kolektívnych zmluvách stále chýba podpis samospráv, problémom je avizovaná valorizácia platov © SITA Všetky práva vyhradené.
Samosprávy sa s odbormi na podpise kolektívnych zmlúv pre tento a budúci rok nedohodli. Problémom je valorizácia platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe od leta budúceho roka o 8,4 %. Samosprávy totiž na takéto zvyšovanie platov nemajú peniaze.
Podpis kolektívnej zmluvy na budúci rok
Hoci samosprávy boli pripravené podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre tento rok, nakoniec sa tak nestalo. Podľa Združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) totiž odborové zväzy podmienili uzatvorenie kolektívnej zmluvy pre rok 2026 podpisom kolektívnej zmluvy na budúci rok. Združenie SK8 o tom informovalo na svojej internetovej stránke.
„Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) bolo pripravené podpísať Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa (KZVS) na zostávajúce obdobie roka 2026. K dohode však napokon nedošlo, keďže odborové zväzy podmienili uzatvorenie KZVS na rok 2026 súčasným podpisom KZVS na rok 2027. Práve návrh kolektívnej zmluvy na rok 2027 predstavuje zásadný problém vzhľadom na chýbajúce finančné krytie zo strany samospráv,“ uviedlo Združenie SK8 v stanovisku na svojom webe. Samosprávne kraje zdôraznili, že podporujú sociálny dialóg aj zlepšovanie platových podmienok zamestnancov vo verejnej správe.
Dosah na rozhodnutia zamestnávateľov
„Preto bolo združenie SK8 nakoniec pripravené uzatvoriť KZVS na rok 2026 a stabilizovať pracovnoprávne podmienky zamestnancov verejnej správy na zostávajúce obdobie tohto roka. Z pohľadu krajov však nie je možné spájať túto dohodu s podpisom KZVS na rok 2027, ktorá prináša nové a významné finančné záväzky nielen pre budúci rok, ale aj ďalšie obdobia,“ prízvukovali.
Rovnaký postoj má podľa SK8 aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR priblížila, že kolektívnu zmluvu síce aktualizovali, no zhodu nakoniec so samosprávami nenašli.
„Na základe uvedených skutočností musíme konštatovať, že sa nenašla zhoda na uzavretí kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú službu na zvyšok roka 2026 v jej aktualizovanom znení a ani na uzavretí kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú službu na rok 2027 (zo strany ZMOS a SK 8),“ uviedla KOZ na svojom webe. Zároveň prízvukovali, že nemajú priamy dosah na rozhodnutia zamestnávateľov.
Podpisy predstaviteľov samospráv
„Zdôrazňujeme, že Konfederácia odborových zväzov SR nemá priamy ani účinný dosah na stranu zamestnávateľov a nemôže jej zástupcov prinútiť k podpisu zmluvy. Je preto na rozhodnutí, ale aj na zodpovednosti predstaviteľov samospráv, či k podpisu kolektívnych zmlúv pristúpia,“ uviedli odborári.
Odborári vyjednali valorizáciu platov zamestnancov vo verejnej a štátnej službe o 8,4 % od júla budúceho roka. Kolektívne zmluvy pre roky 2026 a 2027 ešte v prvej polovici októbra podpísali zástupcovia štátu aj odborových zväzov.
Chýbali už len podpisy predstaviteľov samospráv. Tí sa však v tom čase, krátko pred komunálnymi voľbami a bez finančného krytia, pod takýto záväzok podpísať nechceli.
Samosprávy aj naďalej trvajú na tom, že navrhované zvyšovanie platov o 8,4 % pre nich predstavuje dodatočné náklady, ktoré v súčasnosti nemajú kryté vo svojich rozpočtoch.
Nedostatočné krytie nových povinností
„Dlhodobo upozorňujeme, že nie je udržateľné, aby štát prijímal rozhodnutia s priamym dopadom na rozpočty krajov bez toho, aby na nich zároveň zabezpečil potrebné finančné zdroje,“ uviedlo SK8.
Situáciu v regionálnych rozpočtoch navyše podľa nich komplikujú aj ďalšie povinnosti, ktoré štát preniesol na samosprávne kraje bez adekvátneho financovania. Spomínajú napríklad nedostatočné krytie nových povinností voči neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, pričom na ich financovanie im podľa SK8 pre budúci rok chýba 37 miliónov eur.
„Združenie SK8 preto apeluje na vládu SR, aby pri rokovaniach o KZVS na rok 2027 zabezpečila zodpovedajúce finančné krytie prijímaných záväzkov. Pokiaľ štát vytvorí podmienky na financovanie zvýšených mzdových nákladov, samosprávne kraje sú pripravené pokračovať v rokovaniach a hľadať dohodu, ktorá bude prijateľná pre zamestnancov aj zriaďovateľov verejných služieb,“ uviedlo Združenie SK8.
Strata dohodnutých benefitov
Odborové zväzy už krátko po jesenných komunálnych voľbách apelovali na samosprávy, aby vyššie kolektívne zmluvy pre roky 2026 a 2027 podpísali. Odborári vtedy prízvukovali, že ich nepodpísaním zamestnanci vo verejnom záujme prichádzajú o dohodnuté benefity.
Predseda ZMOS Jozef Božik koncom októbra po rokovaní tripartity prisľúbil, že tému podpisu kolektívnych zmlúv pred predstaviteľmi samospráv opäť otvorí. Avšak už vtedy prízvukoval, že presadiť sa pokúsil len dohodnuté benefity pre tento rok, zdôraznil, že na úpravu platov samosprávy nemajú peniaze.
Zdroj: SITA.sk - Na kolektívnych zmluvách stále chýba podpis samospráv, problémom je avizovaná valorizácia platov © SITA Všetky práva vyhradené.
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