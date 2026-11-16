Prečo Performance Max míňa rozpočet na brand a ako to zastaviť
Performance Max míňa rozpočet na brand vtedy, keď mu nič nebráni zobrazovať sa pri vyhľadávaniach vašej vlastnej značky a algoritmus zistí, že práve tam sú najlacnejšie a najpravdepodobnejšie konverzie.
Zastaví sa to kombináciou brand exclusions na úrovni kampane, samostatnej brand Search kampane s vlastným rozpočtom a merania, ktoré oddelí nových zákazníkov od tých, čo by si cestu k vám našli aj bez reklamy. Bez týchto krokov vyzerá report v Google Ads výborne, no firma v skutočnosti platí za návštevy, ktoré už vlastní.
Ide o jeden z najčastejších štrukturálnych problémov v účtoch, kde Performance Max beží popri vyhľadávacích kampaniach. Kampaň optimalizuje na konverzie, nie na to, odkiaľ pochádzajú. Z pohľadu algoritmu je dopyt po značke ideálny: ľudia, ktorí zadajú názov firmy, kupujú s vysokou pravdepodobnosťou a klikajú lacno. Reportovaný ROAS sa tak zlepšuje, hoci tržby celkovo nerastú.
Google uvádza, že inzerenti používajúci Performance Max (PMax) dosahujú v priemere o viac ako 18 % viac konverzií pri podobnej cene za akciu, pričom ide o interné dáta spoločnosti. Preto sa kampaň stala štandardom a väčšina e-shopov ju dnes zapína takmer automaticky. Podľa prieskumu Gartner CMO Spend Survey 2025 (402 marketingových lídrov, väčšinou z firiem s obratom nad miliardu dolárov) tvoria platené médiá v priemere 30,6 % marketingových rozpočtov a platené vyhľadávanie je najväčším digitálnym kanálom s podielom 13,9 % digitálnych výdavkov. Slovenské firmy majú nižšie rozpočty, ale smer je rovnaký: viac peňazí tečie do automatizovaných kampaní, ktoré sa dajú ťažko kontrolovať. Optmyzr pri analýze 503 účtov z februára 2025 zistil, že až 91,45 % z nich malo presné prekrytie kľúčových slov medzi vyhľadávacími kampaňami a Performance Max.
Dobre nastavená google reklama preto nikdy nehodnotí len celkové ROAS kampane. Oddeľuje brand od nebrandu, sleduje, koľko nových zákazníkov kampaň skutočne priniesla, a vie vysvetliť, prečo sa výsledky pohli. Ak sa to nerobí, rozpočet sa môže míňať na ľudí, ktorí vašu značku poznajú a kúpili by aj bez reklamy.
Ako Performance Max rozhoduje, kde sa zobrazí
PMax je kampaň riadená cieľom, ktorá z jedného rozpočtu obsluhuje inventár Google vo Vyhľadávaní, Shoppingu, YouTube, Display, Discover, Gmaile a Mapách. Inzerent dodáva asset group, teda sadu textov, obrázkov, videí, produktový feed a signály o publiku. O tom, kde a za koľko sa reklama zobrazí, rozhoduje Smart Bidding, automatické ponúkanie, ktoré v každej aukcii odhaduje pravdepodobnosť konverzie.
Google v princípe uprednostňuje pri presnej zhode výrazu a kľúčového slova vyhľadávaciu kampaň. Prax je však menej čistá. Optmyzr vo svojej štúdii uvádza, že priorita sa nedodržiava tak, ako by inzerenti očakávali, a Performance Max podľa nich často preberá dopyt, ktorý mal obslúžiť kľúčový výraz vo Search. Samotný fakt, že sa kampane prekrývajú, však nemusí znamenať stratu. Rozhoduje, čo sa deje s výsledkom.
Čo ukazujú dáta o prekrývaní
Štúdia Adalysis z decembra 2024 skúmala viac ako 3 300 neretailových PMax kampaní a približne 1,2 milióna vyhľadávacích výrazov. Až 45 % výrazov z PMax spustilo aj vyhľadávacie kampane v tom istom účte a pri prekrytí mala PMax viac zobrazení v 61 % prípadov. Podľa zhrnutí tejto štúdie mal Search pri prekrývajúcich sa výrazoch vyššiu konverznú hodnotu v 84 % prípadov.
Optmyzr v druhej časti svojej analýzy zistil, že 97,26 % z 511 účtov malo prekrytie výrazov aj bez presnej zhody kľúčového slova. Pri porovnaní výkonu vyšiel lepšie Search v 28,37 % prípadov, PMax v 15,98 % a v 55,65 % nebol rozdiel významný. Čiže prekrytie samo osebe nie je katastrofa, no v časti účtov skutočne ide o zbytočne zaplatený dopyt.
Ukrajinská štúdia z januára až apríla 2026 (2,28 milióna výrazov v jednom e-commerce účte) ukazuje opačný uhol pohľadu. Prekrytie PMax a Search tam dosahovalo 82 až 97 %, no autori ho nepovažujú za kanibalizáciu. Search s presnou zhodou mal na rovnakých výrazoch ROAS 7,91 oproti 5,91 u PMax. Ide o jeden účet, preto výsledok neberte ako všeobecné pravidlo, skôr ako dôvod na vlastné meranie.
|
Ukazovateľ
|
Hodnota
|
Zdroj
|
Priemerný nárast konverzií pri PMax pri podobnom CPA
|
viac ako 18 %
|
Google (interné dáta)
|
Účty s presným prekrytím kľúčových slov Search a PMax
|
91,45 % z 503 účtov
|
Optmyzr, február 2025
|
Účty s prekrytím vyhľadávacích výrazov
|
97,26 % z 511 účtov
|
Optmyzr
|
Výrazy z PMax, ktoré spustili aj Search kampane
|
45 % z približne 1,2 mil. výrazov
|
Adalysis, 2024
|
Prekrytie s vyšším počtom zobrazení u PMax
|
61 % prípadov
|
Adalysis
|
Inzerenti s viac než 50 % rozpočtu v PMax
|
51 %
|
Optmyzr
|
Inzerenti, ktorí nepoužívajú brand exclusions
|
približne 97 % (staršie meranie)
|
Optmyzr Performance Max Study
|
ROAS Search (presná zhoda) vs. PMax na rovnakých výrazoch
|
7,91 vs. 5,91
|
štúdia adwservice, jeden účet, 2026
Prečo je reportovaný výsledok zavádzajúci
Brand dopyt je špecifický. Ľudia hľadajúci názov vašej firmy sú zvyčajne existujúci zákazníci alebo ľudia, ktorí si vás už vybrali po odporúčaní, v organických výsledkoch či na sociálnych sieťach. Keď PMax zobrazí reklamu pri takomto výraze, zapíše si konverziu, ktorú by firma dostala aj tak. Výsledkom je kanibalizácia: kampaň si pripisuje zásluhy za nákup, ktorý by nastal aj bez platenej reklamy.
Praktické signály, že sa to deje vo vašom účte:
-
PMax konvertuje výrazne lepšie ako akákoľvek iná kampaň, no celkové tržby nerastú v rovnakom pomere.
-
Brand Search kampaň postupne prichádza o kliky a podiel zobrazení.
-
V prehľade vyhľadávacích výrazov PMax dominujú dopyty s názvom značky alebo jeho preklepmi.
-
Cena za konverziu v nebrandových kampaniach rastie, hoci sa kvalita ponuky nezmenila.
Podľa analýzy Webtonic z augusta 2026 spravidla stačia dva takéto signály spolu, aby malo zmysel konať. Dôležité je mať v hlavičke reportu aj ukazovatele mimo Google Ads, najmä tržby z účtovníctva alebo CRM, organické návštevy značky v Search Console a podiel nových zákazníkov.
Test prírastkovosti pred rozhodnutím
Inkrementalita hovorí, koľko konverzií by bez reklamy vôbec nenastalo. Pri brande ju možno overiť pozastavením alebo znížením brandových výdavkov na obmedzený čas a sledovaním celkových tržieb. Podľa analýzy zverejnenej na Ecommerce Fastlane v októbri 2026 má takýto test zmysel najmä vtedy, keď brand tvorí aspoň približne 5 % platených výdavkov vo vyhľadávaní a vo vyhľadávaní sa organicky umiestňujete vysoko. Pri novej značke bez organického dopytu nemá čo testovať.
Ako zastaviť míňanie rozpočtu na brand: päť krokov
1. Zistite skutočný podiel brandu
PMax nemá rovnaký prehľad vyhľadávacích výrazov ako klasická vyhľadávacia kampaň, ale Google poskytuje report vyhľadávacích výrazov pre Performance Max, ktorý siaha najďalej do marca 2023. Stiahnite výrazy za posledné obdobie a rozdeľte ich na brand, preklepy značky, konkurenčné značky a nebrand. Porovnajte podiel brandu s podielom v samostatnej brand Search kampani. Pri e-shopoch nezabudnite aj na Shopping dopyt, ktorý sa líši od textových reklám.
2. Zapnite brand exclusions na úrovni kampane
Brand exclusions v PMax obmedzujú zobrazovanie na vybrané značky vo Vyhľadávaní, Shoppingu a vo vyhľadávacom inventári YouTube. Pomáhajú aj pri väčšine preklepov a zahraničných variantov názvu. Google od roku 2025 umožňuje uplatniť výnimku iba na textové reklamy a ponechať brandový dopyt v Shoppingu, čo je praktické pre predajcov viacerých značiek.
Berte to ako silný, ale nie absolútny nástroj. Po nastavení znova skontrolujte report vyhľadávacích výrazov, či sa brandové dopyty ešte nedostávajú do PMax.
3. Oddeľte brand Search kampaň a rozpočet
Samostatná brand Search kampaň vám dá kontrolu nad textom reklamy, rozšíreniami aj cenou. Dajte jej rozpočet, ktorý nikdy nevyčerpá, aby nikdy neprišla o impression share kvôli rozpočtu. Sledujte podiel zobrazení rozdelený podľa dôvodu straty, teda poradie alebo rozpočet. Ak ho berie PMax, brand exclusions sú na ráde.
4. Používajte search themes ako vodítko, nie ako kľúčové slová
Search themes sú voliteľný signál, ktorým Google AI naznačíte, aké témy zákazníkov zaujímajú. Rešpektujú brand exclusions aj negatívne kľúčové slová na úrovni účtu a nie sú tvrdým cielením. Pôvodne bolo možné pridať 25 tém na asset group, novšie zdroje uvádzajú až 50. Optmyzr zistil, že 71 % inzerentov search themes používa, no výsledky boli zmiešané a skôr nepriaznivé, preto ich testujte po jednej asset group a porovnávajte s kontrolou.
5. Obmedzte podiel PMax a zlepšite vstupné dáta
Optmyzr uvádza, že 51 % inzerentov dalo PMax viac než polovicu rozpočtu, a zároveň poznamenáva, že pri držaní PMax na 10 až 25 % rozpočtu sa môžu objaviť výhody v konverznom pomere aj cene za akciu. Pomôže aj rozdelenie asset groups podľa zámeru a sortimentu namiesto jednej univerzálnej skupiny, a konverzie s hodnotou, ktoré odlišujú nového a existujúceho zákazníka. Ak je to pre váš účet dostupné, využite nastavenie získavania nových zákazníkov spolu so zoznamom existujúcich zákazníkov.
|
Nástroj
|
Čo robí
|
Obmedzenie
|
Brand exclusions
|
Blokuje značky vo Search, Shoppingu a YouTube vyhľadávaní
|
Nie je stopercentné, vyžaduje kontrolu výrazov
|
Negatívne kľúčové slová na úrovni účtu
|
Zakazuje konkrétne výrazy vo všetkých kampaniach
|
Manuálna údržba zoznamu
|
Search themes
|
Signál tém, ktoré konvertujú
|
Nie je cielenie, výsledky sú zmiešané
|
Samostatná brand Search kampaň
|
Plná kontrola nad brandovým dopytom a rozpočtom
|
Treba dostatočné ponuky a sledovať podiel zobrazení
|
Nižší podiel rozpočtu PMax
|
Menej priestoru pre kanibalizáciu
|
Môže znížiť objem konverzií
Ako zmeniť meranie, aby ste nehodnotili len ROAS
Najčastejšia príčina, prečo firmy kanibalizáciu nevidia, je jednoduchá: pozerajú sa na jediný ukazovateľ v jedinom nástroji. ROAS z Google Ads je atribučný model platformy, nie účtovný údaj. Google si v ňom pripisuje konverzie podľa vlastných pravidiel a nevie, čo by sa stalo bez reklamy. Preto sa oplatí doplniť ho o tri nezávislé vrstvy.
Tržby a marža mimo reklamného účtu
Porovnajte mesačné tržby z e-shopu alebo CRM s celkovými výdavkami na Google Ads. Ak sa po zmene štruktúry kampaní znížia reportované konverzie v Google Ads, ale tržby ostanú rovnaké, znamená to, že ste prestali platiť za dopyt, ktorý by prišiel aj bez reklamy. Ak tržby klesnú, brand dopyt bol prírastkový a treba ho späť zapnúť. Obe zistenia sú užitočné, pretože nahrádzajú dohady číslom.
Organický brand dopyt v Search Console
Sledujte počet zobrazení a klikov na dopyty obsahujúce názov značky. Ak platená reklama brand dopyt len zachytáva, organické kliky na brand po zmene pravdepodobne vzrastú, lebo časť ľudí sa vráti na prirodzený výsledok. Ak sa nič nezmení, reklama brand dopyt nepresúvala a nebola kanibalizáciou.
Nový zákazník vs. existujúci zákazník
Najpresnejším ukazovateľom je podiel nových zákazníkov. Google Ads dokáže pri kampaniach s cieľom na nových zákazníkov používať zoznamy existujúcich zákazníkov a ponúka voliteľné vyššie ocenenie nového zákazníka. Podmienkou je kvalitný zoznam, aktuálny a dostatočne veľký, a súhlas zákazníkov so spracovaním údajov podľa GDPR. Bez toho kampaň nerozlišuje človeka, ktorý u vás nakupuje už tretíkrát, od niekoho, kto vás pozná prvýkrát.
Najčastejšie chyby pri riešení kanibalizácie
Pri zásahoch do PMax sa opakujú rovnaké omyly, ktoré potom skreslia vyhodnotenie.
-
Naraz zmení všetko. Brand exclusions, nový rozpočet aj nové asset groups naraz znemožnia zistiť, čo skutočne zabralo. Meňte po jednej veci a každú nechajte bežať aspoň niekoľko týždňov.
-
Zasahuje počas učenia algoritmu. Po väčšej zmene potrebuje Smart Bidding čas na kalibráciu. Vyhodnocovať výsledok po troch dňoch vedie k zbytočným panickým rozhodnutiam.
-
Vypne brand úplne bez brand Search kampane. Ak nemáte samostatnú brand kampaň a vylúčite značku z PMax, o brandový dopyt prídete celkom, vrátane konkurentov, ktorí sa pri vašom názve zobrazia.
-
Posudzuje len cez ROAS. Brand exclusions zvyčajne znížia reportovaný ROAS PMax, hoci celkový zisk vzrastie. Bez vyhodnotenia na úrovni celého účtu to vyzerá ako zhoršenie.
-
Ignoruje sezónnosť. Black Friday, Vianoce či sezónne špičky menia podiel brandu. Porovnávajte rovnaké obdobia, nie susedné mesiace.
Ako vyzerá rozumný postup v praxi
Reálna zmena na účte zvyčajne prebieha v štyroch fázach. V prvom týždni sa zmapuje stav: podiel brandu v PMax, impression share brand Search kampane a organický brand dopyt. V druhom týždni sa zapnú brand exclusions a upraví sa rozpočet brand Search kampane. Nasledujúce štyri až šesť týždňov sa vyhodnocuje vývoj tržieb, nových zákazníkov a ceny za konverziu v nebrand kampaniach. Až potom sa rozhoduje o ďalších krokoch, napríklad o zmene štruktúry asset groups alebo o rozdelení rozpočtu medzi PMax a Search.
Takýto postup je pomalší ako rýchla úprava nastavení, no dáva čitateľný výsledok. V účtoch s väčším rozpočtom sa oplatí pripraviť aj experiment v Google Ads, pri ktorom časť kampane beží bez brandu a časť s ním, aby sa rozdiel dal posúdiť štatisticky. Pri menších rozpočtoch stačí porovnanie období, ak sa počas neho nemenia ostatné faktory.
Kedy brand v Performance Max zmysel dáva
Nie každý účet musí brand z PMax vylúčiť. Ak máte malý rozpočet a nemáte samostatnú brand Search kampaň, nemusí byť rozumné pridávať ďalšiu štruktúru na správu. Ak predávate cudzie značky a konkurujete cez Shopping, môže byť nutné ponechať brand dopyt v produktových reklamách. Podobne novej značke s minimálnym organickým dopytom brand exclusions veľa nepridajú. Rozhodnutie vždy stojí na dátach z vášho účtu, nie na univerzálnom pravidle.
Aj preto má zmysel pracovať s partnerom, ktorý vie premeniť technické nastavenia na obchodné rozhodnutia. Marketingová agentúra, ktorá spravuje vyhľadávacie aj Shopping kampane, by mala vedieť ukázať, aký podiel PMax tvoria brandové konverzie, koľko nových zákazníkov kampaň priniesla a ako sa po zmene štruktúry zmenili celkové tržby. Ak vám marketingová agentúra predloží iba ROAS z Google Ads, chýba jej polovica obrazu.
Zhrnutie pre firmy
Performance Max nie je zlý nástroj a pri správnych vstupoch dokáže zvýšiť počet konverzií. Zároveň je to kampaň, ktorá robí to, čo sa jej oplatí, a nie nutne to, čo firma potrebuje. Brandový dopyt je preto prvé miesto, kde treba skontrolovať, či sa platí za rast, alebo za účtovnú ilúziu.
Postup je jednoduchý a dá sa urobiť aj bez veľkých investícií: zmerajte podiel brandu v PMax, zapnite brand exclusions, oddeľte brand Search s vlastným rozpočtom, obmedzte podiel PMax na celkovom rozpočte a po zmene sledujte tržby, nie len ROAS. Po dvoch až troch mesiacoch bude zrejmé, koľko zo zlepšenia v reportoch bolo skutočné.
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