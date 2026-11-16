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Kto sa stane novým Jamesom Bondom? Odhalili meno herca

Pattinson vo svojom vyhlásení uviedol, že James Bond je jednou z najlegendárnejších postáv filmového sveta a stvárnenie tejto roly je preňho cťou na celý život.

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Na snímke Robert Pattinson.
Na snímke Robert Pattinson.

Londýn 16. novembra - Agenta 007 Jamesa Bonda stvárni v nových filmoch britský herec Robert Pattinson. V pondelok to potvrdila produkčná spoločnosť Amazon MGM Studios, ktorá na sociálnej sieti Instagram zverejnila fotografiu Pattinsona v ikonickom smokingu s pištoľou v ruke.

„Amazon MGM Studios oznamuje, že Robert Pattinson stvárni kultovú postavu Jamesa Bonda v dlho očakávanom filme, čím sa začne nová éra jednej z najslávnejších filmových postáv,“ uviedlo štúdio.

Pattinson vo svojom vyhlásení uviedol, že James Bond je jednou z najlegendárnejších postáv filmového sveta a stvárnenie tejto roly je preňho cťou na celý život. „Povedať, že táto rola je pre mňa splneným snom, je slabý výraz,“ vyhlásil.

Pattinson stvárnil Batmana v rovnomennej snímke z roku 2022. Známy je aj zo ságy Twilight alebo série filmov o Harrym Potterovi. Pôsobil aj v nezávislejších, autorských filmoch, ako napríklad Dobré časy s bratmi Safdieovcami, Maják od režiséra Roberta Eggersa alebo Mickey 17 od Juhokórejčana Juna Ho Bonga. Tento rok sa predstavil ako Antinoos vo filme Odysea od Christophera Nolana.

V úlohe agenta 007 Pattinson nahradí Daniela Craiga, ktorý Jamesa Bonda stvárnil v piatich filmoch: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre a Nie je čas zomrieť.

Pattinson bude siedmym hercom v tejto úlohe. Okrem Craiga Jamesa Bonda stvárnili aj Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton a Pierce Brosnan.

Režisérom 26. filmu o Jamesovi Bondovi bude Kanaďan Denis Villeneuve. Režisér trilógie Duna, snímky Blade Runner 2049 alebo sci-fi trileru Prvý kontakt uviedol, že z voľby Pattinsona je nadšený. „Boli sme obklopení mimoriadnymi talentmi, ale agent 007 môže byť len jeden,“ uviedol.

Očakáva sa, že natáčanie filmu s pracovným názvom Bond 26 sa začne v roku 2027 a do kín dorazí v roku 2028, presné termíny však zatiaľ neboli oznámené. Scenár k novému filmu napíše Steven Knight, ktorý režíroval britský seriál Peaky Blinders.

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