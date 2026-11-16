Kto sa stane novým Jamesom Bondom? Odhalili meno herca
Pattinson vo svojom vyhlásení uviedol, že James Bond je jednou z najlegendárnejších postáv filmového sveta a stvárnenie tejto roly je preňho cťou na celý život.
Londýn 16. novembra - Agenta 007 Jamesa Bonda stvárni v nových filmoch britský herec Robert Pattinson. V pondelok to potvrdila produkčná spoločnosť Amazon MGM Studios, ktorá na sociálnej sieti Instagram zverejnila fotografiu Pattinsona v ikonickom smokingu s pištoľou v ruke.
„Amazon MGM Studios oznamuje, že Robert Pattinson stvárni kultovú postavu Jamesa Bonda v dlho očakávanom filme, čím sa začne nová éra jednej z najslávnejších filmových postáv,“ uviedlo štúdio.
Pattinson vo svojom vyhlásení uviedol, že James Bond je jednou z najlegendárnejších postáv filmového sveta a stvárnenie tejto roly je preňho cťou na celý život. „Povedať, že táto rola je pre mňa splneným snom, je slabý výraz,“ vyhlásil.
Pattinson stvárnil Batmana v rovnomennej snímke z roku 2022. Známy je aj zo ságy Twilight alebo série filmov o Harrym Potterovi. Pôsobil aj v nezávislejších, autorských filmoch, ako napríklad Dobré časy s bratmi Safdieovcami, Maják od režiséra Roberta Eggersa alebo Mickey 17 od Juhokórejčana Juna Ho Bonga. Tento rok sa predstavil ako Antinoos vo filme Odysea od Christophera Nolana.
V úlohe agenta 007 Pattinson nahradí Daniela Craiga, ktorý Jamesa Bonda stvárnil v piatich filmoch: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre a Nie je čas zomrieť.
Pattinson bude siedmym hercom v tejto úlohe. Okrem Craiga Jamesa Bonda stvárnili aj Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton a Pierce Brosnan.
Režisérom 26. filmu o Jamesovi Bondovi bude Kanaďan Denis Villeneuve. Režisér trilógie Duna, snímky Blade Runner 2049 alebo sci-fi trileru Prvý kontakt uviedol, že z voľby Pattinsona je nadšený. „Boli sme obklopení mimoriadnymi talentmi, ale agent 007 môže byť len jeden,“ uviedol.
Očakáva sa, že natáčanie filmu s pracovným názvom Bond 26 sa začne v roku 2027 a do kín dorazí v roku 2028, presné termíny však zatiaľ neboli oznámené. Scenár k novému filmu napíše Steven Knight, ktorý režíroval britský seriál Peaky Blinders.
Súvisiace články
Nový James Bond má horúceho favorita. Prezradili ho martini a stávkové kurzy?
Britský herec Callum Turner vedie súboj o legendárnu úlohu agenta 007. Podporil ho aj bývalý Bond Pierce Brosnan, zatiaľ čo fanúšikovia netrpezlivo čakajú na oficiálne rozhodnutie.
Skvelý Ivan Jakeš atakuje na Dakare stupne víťazov
Slovenský motocyklový pretekár Ivan Jakeš obsadil v 10. etape prestížnych pretekov Rely Dakar 2013 vedúcej z argentínskej Córdoby do strediska La Rioja 6. miesto. Tridsaťdeväťročný ...
Koncert Jamesa Blunta aj na Slovensku!!
Britský spevák James Blunt sa predstaví po prvýkrát i slovenským fanúšikom a 26. 10. 2008 odohrá svoj koncert v bratislavskej Incheba Expo Aréne!
Daniel Craig nevie šoférovať bondovské auto
Nový predstaviteľ Jamesa Bonda šokoval producentov filmu Casino Royale skutočnosťou, že nedokáže šoférovať slávne bondovské auto značky Aston Martin.
Clive Owen vraj úlohu Jamesa Bonda od začiatku odmietal
Britský herec Clive Owen údajne odmietol úlohu neohrozeného agenta 007 Jamesa Bonda, pretože sa obával, že by nebol dôstojným nasledovníkom Sira Seana Conneryho. Tento 41-ročný herec bol horúcim ...
James Bond sa sťahuje do Prahy
Je rozhodnuté. Agent Jej Veličenstva číslo 007 sa od januára budúceho roka presťahuje až do leta do Prahy.
Prečítajte si tiež
- Pokladničný blok z Kauflandu neukáže, ako nákupy zákazníkov menia regióny
- Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili ďalšie protiruské sankcie
- Galéria SPP predstaví výstavu Kristíny Mésároš. Horizont udalostí odhaľuje skryté svety a príbehy
- Európa odmieta ruské požiadavky na zmenu bezpečnostného poriadku, Francúzsko sľubuje tvrdý postup
- Golfista Sabbatini skončil tretí na finálovom turnaji PGA Tour Champions vo Phoenixe