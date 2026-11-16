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Pellegrini udelil ďakovné medaily dvom mladým Slovákom za hrdinstvo v Krakove – VIDEO

Prezident SR zdôraznil odvahu oboch mladých ľudí, ktorí napriek hrozbe zostali ľudskí a riskovali vlastné bezpečie, aby zachránili život. Prezident Slovenskej republiky

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16.11.2026 (SITA.sk) - Prezident SR zdôraznil odvahu oboch mladých ľudí, ktorí napriek hrozbe zostali ľudskí a riskovali vlastné bezpečie, aby zachránili život.

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v pondelok v Prezidentskom paláci udelil Ďakovné medaily študentke zdravotníctva Linde Trnkovej a slobodníkovi Máriovi Mačinovi, príslušníkovi Čestnej stráže prezidenta SR. Ocenenie získali za hrdinský čin pri záchrane ťažko zranenej ženy po streľbe v poľskom meste Krakov.

Príklad pre spoločnosť


Prezident SR zdôraznil odvahu oboch mladých ľudí, ktorí napriek hrozbe zostali ľudskí a riskovali vlastné bezpečie, aby zachránili život. "Napriek tomu, že ste boli v bezpečí a mohli ste zostať v kaviarni, rozhodli ste sa vyjsť na ulicu a zachraňovať človeka, ktorý bojoval o život po útoku útočníka," povedal Pellegrini a vyjadril úctu k ich činom.

Hoci sa osud zranenej ženy skončil tragicky, prezident pripomenul, že to nemení nič na hrdinstve a snahe mladých Slovákov, ktorí jej poskytovali prvú pomoc až do príchodu záchranárov. Čin oboch mladých považuje za príklad pre spoločnosť, ktorý ukazuje, že skutočné hrdinstvo spočíva v konkrétnych skutkoch v kritických momentoch.

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Prezident tlmočil aj poďakovanie Nawrockého


Osobitné poďakovanie adresoval slobodníkovi Máriovi Mačinovi ako príslušníkovi Ozbrojených síl SR a zdôraznil jeho príkladné správanie. Minister obrany a zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR sa zúčastnili slávnostného odovzdávania medailí.

Prezident tlmočil aj poďakovanie poľského prezidenta Karola Nawrockého, s ktorým hovoril o hrdinskom čine mladých Slovákov. Na záver im zaželal, aby už podobným situáciám nemuseli čeliť a aby si odvahu a ochotu pomáhať zachovali po celý život. "Želám vám, aby ste ešte veľa dobrého spravili pre ľudí, ktorých počas života stretnete," uzavrel Peter Pellegrini.



Zdroj: SITA.sk - Pellegrini udelil ďakovné medaily dvom mladým Slovákom za hrdinstvo v Krakove – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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