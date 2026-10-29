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Dbajte na bezpečnosť a ochranu majetku počas Dušičiek, vyzývajú verejnosť policajti

Policajné hliadky budú dohliadať na verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a to najmä v okolí cintorínov, kostolov a na frekventovaných cestných úsekoch. Polícia vyzýva ...

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29.10.2026 (SITA.sk) - Policajné hliadky budú dohliadať na verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a to najmä v okolí cintorínov, kostolov a na frekventovaných cestných úsekoch.

Polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti počas obdobia Dušičiek, keď sa výrazne zvyšuje návštevnosť cintorínov, kostolov a pietnych miest. S tým súvisí aj hustejšia cestná premávka a väčšia prítomnosť chodcov.

Ako uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, policajné hliadky budú dohliadať na verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a to najmä v okolí cintorínov, kostolov a na frekventovaných cestných úsekoch. „Cieľom je predchádzať dopravným nehodám, chrániť životy a zdravie a prispieť k pokojnému priebehu sviatočných dní,“ vysvetlila.

Chráňte si svoj majetok


Polícia tiež vyzýva návštevníkov, aby počas pobytu na cintorínoch a iných pietnych miestach nezabúdali na ochranu svojho majetku. „Kabelky, peňaženky, mobilné telefóny a ďalšie cennosti nenechávajte bez dozoru, a to ani pri upratovaní hrobov či zapaľovaní sviečok. Rovnako si dávajte pozor na svoje osobné veci pri presunoch v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, prípadne vlakoch či autobusoch,“ doplnila Vilhanová.

Zvýšenú pozornosť by mali návštevníci pietnych miest venovať aj svojim vozidlám, pričom polícia odporúča po odchode z auta skontrolovať, či je riadne uzamknuté a či sa v ňom nenachádzajú na viditeľných miestach cennosti. Predovšetkým seniori by mali byť opatrní, aby sa nestali terčom zlodejov. „Odporúčame im nenosiť pri sebe väčšiu finančnú hotovosť a dbať na bezpečné uloženie osobných vecí,“ dodala hovorkyňa.

Opatrnosť aj na cestách


Sviatočné dni si vyžadujú zvýšenú opatrnosť aj v cestnej premávke. Vodiči by mali rátať so zvýšenou hustotou dopravy, možnými kolónami a obmedzeniami v parkovaní v blízkosti pietnych miest. Chodci sú vyzývaní, aby pri prechádzaní cez cestu využívali priechody pre chodcov a pri zníženej viditeľnosti nosili reflexné prvky.

Polícia pripomína, že počas Dušičiek môže byť viditeľnosť znížená a počasie nepriaznivé, preto je nevyhnutné dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá. Premyslená ochrana majetku a ohľaduplnosť k ostatným môžu zabezpečiť pokojný priebeh týchto dní bez zbytočných komplikácií.


Zdroj: SITA.sk - Dbajte na bezpečnosť a ochranu majetku počas Dušičiek, vyzývajú verejnosť policajti © SITA Všetky práva vyhradené.

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