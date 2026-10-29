Dbajte na bezpečnosť a ochranu majetku počas Dušičiek, vyzývajú verejnosť policajti
Policajné hliadky budú dohliadať na verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a to najmä v okolí cintorínov, kostolov a na frekventovaných cestných úsekoch. Polícia vyzýva ...
29.10.2026 (SITA.sk) - Policajné hliadky budú dohliadať na verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a to najmä v okolí cintorínov, kostolov a na frekventovaných cestných úsekoch.
Polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti počas obdobia Dušičiek, keď sa výrazne zvyšuje návštevnosť cintorínov, kostolov a pietnych miest. S tým súvisí aj hustejšia cestná premávka a väčšia prítomnosť chodcov.
Ako uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, policajné hliadky budú dohliadať na verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a to najmä v okolí cintorínov, kostolov a na frekventovaných cestných úsekoch. „Cieľom je predchádzať dopravným nehodám, chrániť životy a zdravie a prispieť k pokojnému priebehu sviatočných dní,“ vysvetlila.
Polícia tiež vyzýva návštevníkov, aby počas pobytu na cintorínoch a iných pietnych miestach nezabúdali na ochranu svojho majetku. „Kabelky, peňaženky, mobilné telefóny a ďalšie cennosti nenechávajte bez dozoru, a to ani pri upratovaní hrobov či zapaľovaní sviečok. Rovnako si dávajte pozor na svoje osobné veci pri presunoch v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, prípadne vlakoch či autobusoch,“ doplnila Vilhanová.
Zvýšenú pozornosť by mali návštevníci pietnych miest venovať aj svojim vozidlám, pričom polícia odporúča po odchode z auta skontrolovať, či je riadne uzamknuté a či sa v ňom nenachádzajú na viditeľných miestach cennosti. Predovšetkým seniori by mali byť opatrní, aby sa nestali terčom zlodejov. „Odporúčame im nenosiť pri sebe väčšiu finančnú hotovosť a dbať na bezpečné uloženie osobných vecí,“ dodala hovorkyňa.
Sviatočné dni si vyžadujú zvýšenú opatrnosť aj v cestnej premávke. Vodiči by mali rátať so zvýšenou hustotou dopravy, možnými kolónami a obmedzeniami v parkovaní v blízkosti pietnych miest. Chodci sú vyzývaní, aby pri prechádzaní cez cestu využívali priechody pre chodcov a pri zníženej viditeľnosti nosili reflexné prvky.
Polícia pripomína, že počas Dušičiek môže byť viditeľnosť znížená a počasie nepriaznivé, preto je nevyhnutné dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá. Premyslená ochrana majetku a ohľaduplnosť k ostatným môžu zabezpečiť pokojný priebeh týchto dní bez zbytočných komplikácií.
Zdroj: SITA.sk - Dbajte na bezpečnosť a ochranu majetku počas Dušičiek, vyzývajú verejnosť policajti © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti počas obdobia Dušičiek, keď sa výrazne zvyšuje návštevnosť cintorínov, kostolov a pietnych miest. S tým súvisí aj hustejšia cestná premávka a väčšia prítomnosť chodcov.
Ako uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, policajné hliadky budú dohliadať na verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a to najmä v okolí cintorínov, kostolov a na frekventovaných cestných úsekoch. „Cieľom je predchádzať dopravným nehodám, chrániť životy a zdravie a prispieť k pokojnému priebehu sviatočných dní,“ vysvetlila.
Chráňte si svoj majetok
Polícia tiež vyzýva návštevníkov, aby počas pobytu na cintorínoch a iných pietnych miestach nezabúdali na ochranu svojho majetku. „Kabelky, peňaženky, mobilné telefóny a ďalšie cennosti nenechávajte bez dozoru, a to ani pri upratovaní hrobov či zapaľovaní sviečok. Rovnako si dávajte pozor na svoje osobné veci pri presunoch v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, prípadne vlakoch či autobusoch,“ doplnila Vilhanová.
Zvýšenú pozornosť by mali návštevníci pietnych miest venovať aj svojim vozidlám, pričom polícia odporúča po odchode z auta skontrolovať, či je riadne uzamknuté a či sa v ňom nenachádzajú na viditeľných miestach cennosti. Predovšetkým seniori by mali byť opatrní, aby sa nestali terčom zlodejov. „Odporúčame im nenosiť pri sebe väčšiu finančnú hotovosť a dbať na bezpečné uloženie osobných vecí,“ dodala hovorkyňa.
Opatrnosť aj na cestách
Sviatočné dni si vyžadujú zvýšenú opatrnosť aj v cestnej premávke. Vodiči by mali rátať so zvýšenou hustotou dopravy, možnými kolónami a obmedzeniami v parkovaní v blízkosti pietnych miest. Chodci sú vyzývaní, aby pri prechádzaní cez cestu využívali priechody pre chodcov a pri zníženej viditeľnosti nosili reflexné prvky.
Polícia pripomína, že počas Dušičiek môže byť viditeľnosť znížená a počasie nepriaznivé, preto je nevyhnutné dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá. Premyslená ochrana majetku a ohľaduplnosť k ostatným môžu zabezpečiť pokojný priebeh týchto dní bez zbytočných komplikácií.
Zdroj: SITA.sk - Dbajte na bezpečnosť a ochranu majetku počas Dušičiek, vyzývajú verejnosť policajti © SITA Všetky práva vyhradené.