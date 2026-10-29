Pri havárii vrtuľníka misie EUFOR v Bosne zahynuli traja ľudia, 12 utrpelo zranenia
Taliansky vojenský vrtuľník typu Chinook sa zrútil počas rutinného letu pri meste Brčko. Jeden zo zranených je v kritickom stave. Traja ľudia zahynuli a ďalších 12 utrpelo ...
29.10.2026 (SITA.sk) - Taliansky vojenský vrtuľník typu Chinook sa zrútil počas rutinného letu pri meste Brčko. Jeden zo zranených je v kritickom stave.
Vrtuľník CH-47 Chinook sa zrútil počas rutinného letu v obci Gorice neďaleko Brčka, približne 180 kilometrov severovýchodne od Sarajeva.
Podľa miestnych médií sa stroj pred pádom začal nekontrolovane otáčať vo vzduchu.
„Zranených prijali do nemocnice v Brčku, všetci lekári a zdravotníci boli povolaní do služby. Jedna osoba je v kritickom stave,“ uviedol Milič. Ťažko zranených plánujú previezť do ďalších zdravotníckych zariadení.
Podľa neoficiálnych informácií miestnych médií boli všetci mŕtvi aj zranení príslušníkmi talianskeho kontingentu.
EUFOR potvrdil úmrtia a vážne zranenia svojich príslušníkov, presný počet však neuviedol. Zdôraznil, že medzi civilistami nie sú obete ani zranení a nedošlo k poškodeniu civilného majetku.
Na mieste zasahovali polícia, hasiči a záchranári. Príčinu nešťastia vyšetrujú.
Zdroj: SITA.sk - Pri havárii vrtuľníka misie EUFOR v Bosne zahynuli traja ľudia, 12 utrpelo zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Traja ľudia zahynuli a ďalších 12 utrpelo zranenia pri štvrtkovom páde talianskeho vojenského vrtuľníka misie Európskej únie EUFOR v severovýchodnej Bosne a Hercegovine. Tragickú bilanciu potvrdil starosta dištriktu Brčko Siniša Milič pre denník Dnevni avaz.
Podľa miestnych médií sa stroj pred pádom začal nekontrolovane otáčať vo vzduchu.
„Zranených prijali do nemocnice v Brčku, všetci lekári a zdravotníci boli povolaní do služby. Jedna osoba je v kritickom stave,“ uviedol Milič. Ťažko zranených plánujú previezť do ďalších zdravotníckych zariadení.
Podľa neoficiálnych informácií miestnych médií boli všetci mŕtvi aj zranení príslušníkmi talianskeho kontingentu.
EUFOR potvrdil úmrtia a vážne zranenia svojich príslušníkov, presný počet však neuviedol. Zdôraznil, že medzi civilistami nie sú obete ani zranení a nedošlo k poškodeniu civilného majetku.
Na mieste zasahovali polícia, hasiči a záchranári. Príčinu nešťastia vyšetrujú.
Zdroj: SITA.sk - Pri havárii vrtuľníka misie EUFOR v Bosne zahynuli traja ľudia, 12 utrpelo zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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