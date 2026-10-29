Štáty Európskej únie uvoľnia zo strategických rezerv 42,6 milióna barelov ropy
Približne polovicu zásob bude tvoriť nafta. Opatrenie má zmierniť nedostatok palív a rast cien spôsobený vojnou na Blízkom východe. Viaceré európske krajiny v najbližších ...
29.10.2026 (SITA.sk) - Približne polovicu zásob bude tvoriť nafta. Opatrenie má zmierniť nedostatok palív a rast cien spôsobený vojnou na Blízkom východe.
„Členské štáty EÚ opätovne potvrdili záväzok urýchlene uvoľniť zo strategických rezerv 42,6 milióna barelov v najbližších mesiacoch, pričom približne polovicu bude tvoriť nafta,“ uviedol Jörgensen.
Opatrenie nadväzuje na októbrovú dohodu skupiny G7 o koordinovanom uvoľnení 100 miliónov barelov ropy a ropných produktov prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA). Dohoda počíta aj so zvýšením výkonu rafinérií a predchádzaním vývozným obmedzeniam.
Svetové energetické trhy čelia vážnym výpadkom dodávok v dôsledku vojny s Iránom, obmedzenej plavby cez Hormuzský prieliv a útokov na ropnú infraštruktúru.
Mimoriadne napätá je situácia na trhu s naftou, ktorá je nevyhnutná pre dopravu, poľnohospodárstvo a priemysel.
Európska únia zároveň rieši prudký rast cien energií pred zimou. Zásobníky plynu sú naplnené približne na 75 percent, výrazne menej než pred rokom.
Zdroj: SITA.sk - Štáty Európskej únie uvoľnia zo strategických rezerv 42,6 milióna barelov ropy © SITA Všetky práva vyhradené.
Viaceré európske krajiny v najbližších mesiacoch urýchlene uvoľnia zo strategických rezerv 42,6 milióna barelov ropy a ropných produktov.
Vo štvrtok to oznámil eurokomisár pre energetiku Dan Jörgensen v súvislosti s úsilím zmierniť napätie na svetových energetických trhoch.
Polovica bude nafta
„Členské štáty EÚ opätovne potvrdili záväzok urýchlene uvoľniť zo strategických rezerv 42,6 milióna barelov v najbližších mesiacoch, pričom približne polovicu bude tvoriť nafta,“ uviedol Jörgensen.
Opatrenie nadväzuje na októbrovú dohodu skupiny G7 o koordinovanom uvoľnení 100 miliónov barelov ropy a ropných produktov prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA). Dohoda počíta aj so zvýšením výkonu rafinérií a predchádzaním vývozným obmedzeniam.
Poľnohospodárstvo a priemysel
Svetové energetické trhy čelia vážnym výpadkom dodávok v dôsledku vojny s Iránom, obmedzenej plavby cez Hormuzský prieliv a útokov na ropnú infraštruktúru.
Mimoriadne napätá je situácia na trhu s naftou, ktorá je nevyhnutná pre dopravu, poľnohospodárstvo a priemysel.
Európska únia zároveň rieši prudký rast cien energií pred zimou. Zásobníky plynu sú naplnené približne na 75 percent, výrazne menej než pred rokom.
Zdroj: SITA.sk - Štáty Európskej únie uvoľnia zo strategických rezerv 42,6 milióna barelov ropy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Top foto dňa (28. október 2026): Transfúzne centrum, jazvečíky v umení, baletní tanečníci a turnaj Pan Pacific Open
- Pri havárii vrtuľníka misie EUFOR v Bosne zahynuli traja ľudia, 12 utrpelo zranenia
- Odborníci diskutovali v Bratislave o smerovaní sociálnej ekonomiky. Akým výzvam čelí?
- Cintoríny a iné pietne miesta v Košiciach budú počas Dušičiek otvorené dlhšie
- Šéfovi Bugatti ukradli auto za státisíce eur, zlodeja naháňal na pomerne lacnom Porsche