Štvrtok 29. októbra 2026, meniny má Klára

Bratislava 8 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Štáty Európskej únie uvoľnia zo strategických rezerv 42,6 milióna barelov ropy

Približne polovicu zásob bude tvoriť nafta. Opatrenie má zmierniť nedostatok palív a rast cien spôsobený vojnou na Blízkom východe. Viaceré európske krajiny v najbližších ...

Zdieľať

gettyimages 2296997809 1 676x507
29.10.2026 (SITA.sk) - Približne polovicu zásob bude tvoriť nafta. Opatrenie má zmierniť nedostatok palív a rast cien spôsobený vojnou na Blízkom východe.

Viaceré európske krajiny v najbližších mesiacoch urýchlene uvoľnia zo strategických rezerv 42,6 milióna barelov ropy a ropných produktov.


Vo štvrtok to oznámil eurokomisár pre energetiku Dan Jörgensen v súvislosti s úsilím zmierniť napätie na svetových energetických trhoch.



Polovica bude nafta


„Členské štáty EÚ opätovne potvrdili záväzok urýchlene uvoľniť zo strategických rezerv 42,6 milióna barelov v najbližších mesiacoch, pričom približne polovicu bude tvoriť nafta,“ uviedol Jörgensen.

Opatrenie nadväzuje na októbrovú dohodu skupiny G7 o koordinovanom uvoľnení 100 miliónov barelov ropy a ropných produktov prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA). Dohoda počíta aj so zvýšením výkonu rafinérií a predchádzaním vývozným obmedzeniam.

Poľnohospodárstvo a priemysel


Svetové energetické trhy čelia vážnym výpadkom dodávok v dôsledku vojny s Iránom, obmedzenej plavby cez Hormuzský prieliv a útokov na ropnú infraštruktúru.

Mimoriadne napätá je situácia na trhu s naftou, ktorá je nevyhnutná pre dopravu, poľnohospodárstvo a priemysel.

Európska únia zároveň rieši prudký rast cien energií pred zimou. Zásobníky plynu sú naplnené približne na 75 percent, výrazne menej než pred rokom.


Zdroj: SITA.sk - Štáty Európskej únie uvoľnia zo strategických rezerv 42,6 milióna barelov ropy © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež