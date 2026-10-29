Odborníci diskutovali v Bratislave o smerovaní sociálnej ekonomiky. Akým výzvam čelí?
Na medzinárodnej konferencii sa zišli zástupcovia sociálnych podnikov, verejnej správy, samospráv, akademickej obce a organizácií pôsobiacich v oblasti sociálneho zabezpečenia. Budúcnosť sociálnej ...
29.10.2026 (SITA.sk) - Na medzinárodnej konferencii sa zišli zástupcovia sociálnych podnikov, verejnej správy, samospráv, akademickej obce a organizácií pôsobiacich v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Budúcnosť sociálnej ekonomiky, inkluzívne zamestnávanie aj digitálna a zelená transformácia boli hlavnými témami medzinárodnej odbornej konferencie Quo vadis, sociálna ekonomika?, ktorá sa v stredu (28.10.) uskutočnila v Bratislave. Zišli sa na nej zástupcovia sociálnych podnikov, verejnej správy, samospráv, akademickej obce a organizácií pôsobiacich v oblasti sociálneho zabezpečenia. Informovala o tom Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES).
Témou konferencie bolo aj strategické smerovanie sociálnej ekonomiky a jej podpora na Slovensku. Jednou z výziev je podľa odborníkov prepájať skúsenosti sociálnych podnikov a regiónov s tvorbou strategických dokumentov a konkrétnych opatrení. Diskutujúci sa venovali aj ekonomickej udržateľnosti sociálnych podnikov a schopnosti spájať spoločenský prínos s fungovaním trhu.
„Prvoradým cieľom sociálneho podnikania je dosahovanie pozitívneho spoločenského vplyvu. Aby však sociálne podniky dokázali toto poslanie napĺňať dlhodobo, musia byť zároveň ekonomicky životaschopné a konkurencieschopné,“ zdôraznila odborná garantka a manažérka projektov ASES Eva Bútorová.
V ďalších paneloch sa hostia venovali možnostiam zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím a ďalších znevýhodnených skupín. Zaoberali sa aj tým, ako môžu sociálne podniky reagovať na digitálnu a zelenú transformáciu, rozvíjať obehové hospodárstvo a podieľať sa na recyklácii.
ASES počas konferencie predstavila pripravovanú mapu subjektov sociálnej ekonomiky, ktorá má uľahčiť orientáciu v sektore a zlepšiť dostupnosť informácií o jeho aktéroch.
Zdroj: SITA.sk - Odborníci diskutovali v Bratislave o smerovaní sociálnej ekonomiky. Akým výzvam čelí? © SITA Všetky práva vyhradené.
Budúcnosť sociálnej ekonomiky, inkluzívne zamestnávanie aj digitálna a zelená transformácia boli hlavnými témami medzinárodnej odbornej konferencie Quo vadis, sociálna ekonomika?, ktorá sa v stredu (28.10.) uskutočnila v Bratislave. Zišli sa na nej zástupcovia sociálnych podnikov, verejnej správy, samospráv, akademickej obce a organizácií pôsobiacich v oblasti sociálneho zabezpečenia. Informovala o tom Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES).
Témou konferencie bolo aj strategické smerovanie sociálnej ekonomiky a jej podpora na Slovensku. Jednou z výziev je podľa odborníkov prepájať skúsenosti sociálnych podnikov a regiónov s tvorbou strategických dokumentov a konkrétnych opatrení. Diskutujúci sa venovali aj ekonomickej udržateľnosti sociálnych podnikov a schopnosti spájať spoločenský prínos s fungovaním trhu.
„Prvoradým cieľom sociálneho podnikania je dosahovanie pozitívneho spoločenského vplyvu. Aby však sociálne podniky dokázali toto poslanie napĺňať dlhodobo, musia byť zároveň ekonomicky životaschopné a konkurencieschopné,“ zdôraznila odborná garantka a manažérka projektov ASES Eva Bútorová.
V ďalších paneloch sa hostia venovali možnostiam zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím a ďalších znevýhodnených skupín. Zaoberali sa aj tým, ako môžu sociálne podniky reagovať na digitálnu a zelenú transformáciu, rozvíjať obehové hospodárstvo a podieľať sa na recyklácii.
ASES počas konferencie predstavila pripravovanú mapu subjektov sociálnej ekonomiky, ktorá má uľahčiť orientáciu v sektore a zlepšiť dostupnosť informácií o jeho aktéroch.
Zdroj: SITA.sk - Odborníci diskutovali v Bratislave o smerovaní sociálnej ekonomiky. Akým výzvam čelí? © SITA Všetky práva vyhradené.
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