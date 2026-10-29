Šéfovi Bugatti ukradli auto za státisíce eur, zlodeja naháňal na pomerne lacnom Porsche
Chorvátsky podnikateľ nechával kľúče v luxusných autách. Po krádeži Chironu a naháňačke cez tri krajiny svoj zvyk prehodnotil. Chorvátsky podnikateľ a šéf automobilky
29.10.2026 (SITA.sk) - Chorvátsky podnikateľ nechával kľúče v luxusných autách. Po krádeži Chironu a naháňačke cez tri krajiny svoj zvyk prehodnotil.
Tridsaťosemročný Rimac priznal, že vo svojich automobiloch vrátane Bugatti a elektrického hyperšportu Nevera bežne nechával kľúče.
„Som hrdý na to, aké je Chorvátsko bezpečné. Roky som nechával kľúče v autách a nikdy sa nič nestalo. Až doteraz. Už to robiť nebudem,“ vyhlásil na Instagrame.
Zlodej odviezol Chiron z firemného areálu neďaleko Záhrebu. Zamestnanci si krádež všimli a Rimac pomocou telemetrického systému sledoval pohyb vozidla smerujúceho cez Slovinsko do Rakúska.
„Sadol som do svojej 911-ky, ktorá mala plnú nádrž, a vyrazil za ním na plný plyn,“ opísal podnikateľ. Informácie o polohe auta priebežne odovzdával polícii.
Rakúski policajti napokon zadržali 36-ročného Chorváta. Muž tvrdil, že prišiel do firmy hľadať prácu, ale keď uvidel luxusné auto s kľúčmi vovnútri, neodolal pokušeniu.
„Už nebudeme nechávať kľúče v autách. A neskúšajte to, máme všetky údaje,“ odkázal Rimac prípadným nasledovníkom.
Podnikateľ nechce podať trestné oznámenie, zlodeja však pre vysokú hodnotu vozidla čaká trestné stíhanie. Poškodený Chiron sa podarilo získať späť a opravia ho.
Zdroj: SITA.sk - Šéfovi Bugatti ukradli auto za státisíce eur, zlodeja naháňal na pomerne lacnom Porsche © SITA Všetky práva vyhradené.
Chorvátsky podnikateľ a šéf automobilky Bugatti Mate Rimac zažil nečakané dobrodružstvo, keď mu v stredu ukradli luxusný Bugatti Chiron v hodnote približne troch miliónov eur.
Za zlodejom sa osobne vydal na Porsche 911 a dramatická naháňačka sa skončila až v Rakúsku.
Nemal to robiť
Tridsaťosemročný Rimac priznal, že vo svojich automobiloch vrátane Bugatti a elektrického hyperšportu Nevera bežne nechával kľúče.
„Som hrdý na to, aké je Chorvátsko bezpečné. Roky som nechával kľúče v autách a nikdy sa nič nestalo. Až doteraz. Už to robiť nebudem,“ vyhlásil na Instagrame.
Zlodej odviezol Chiron z firemného areálu neďaleko Záhrebu. Zamestnanci si krádež všimli a Rimac pomocou telemetrického systému sledoval pohyb vozidla smerujúceho cez Slovinsko do Rakúska.
„Sadol som do svojej 911-ky, ktorá mala plnú nádrž, a vyrazil za ním na plný plyn,“ opísal podnikateľ. Informácie o polohe auta priebežne odovzdával polícii.
Hľadal prácu, našiel Chirona
Rakúski policajti napokon zadržali 36-ročného Chorváta. Muž tvrdil, že prišiel do firmy hľadať prácu, ale keď uvidel luxusné auto s kľúčmi vovnútri, neodolal pokušeniu.
„Už nebudeme nechávať kľúče v autách. A neskúšajte to, máme všetky údaje,“ odkázal Rimac prípadným nasledovníkom.
Podnikateľ nechce podať trestné oznámenie, zlodeja však pre vysokú hodnotu vozidla čaká trestné stíhanie. Poškodený Chiron sa podarilo získať späť a opravia ho.
Zdroj: SITA.sk - Šéfovi Bugatti ukradli auto za státisíce eur, zlodeja naháňal na pomerne lacnom Porsche © SITA Všetky práva vyhradené.
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