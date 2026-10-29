Cintoríny a iné pietne miesta v Košiciach budú počas Dušičiek otvorené dlhšie
Počas Dušičiek posilní svoju hliadkovú činnosť v okolí cintorínov aj Mestská polícia mesta Košice. Aj tento rok budú Verejný cintorín na Rastislavovej 83 a Krematórium a Urnový háj v Košiciach ...
29.10.2026 (SITA.sk) - Počas Dušičiek posilní svoju hliadkovú činnosť v okolí cintorínov aj Mestská polícia mesta Košice.
Aj tento rok budú Verejný cintorín na Rastislavovej 83 a Krematórium a Urnový háj v Košiciach otvorené počas obdobia Dušičiek dlhšie. Ako mesto informovalo na svojom webe, od piatku 30. októbra do 8. novembra budú pietne miesta otvorené každý deň od 7:00 do 22:00. Od pondelka 9. novembra prejdú na zimný režim a otvorené budú denne do 17:00.
„Verejný cintorín aj Krematórium spravuje od roku 2019 Správa mestskej zelene (SMsZ). Kancelárie na Verejnom cintoríne a Krematóriu budú v prevádzke aj počas sviatočných dní,” uviedlo mesto, dopĺňajúc, že úradné hodiny kancelárie na Verejnom cintoríne budú až do stredy 4. novembra predĺžené do 17:00.
„V sobotu a nedeľu 31. októbra a 1. novembra budú kancelárie občanom k dispozícii od 9:00 do 15:00. Kancelárie pri Krematóriu budú otvorené do 15:00, a to aj počas víkendu 31. októbra a 1. novembra,” informovala samospráva.
Doplnila, že Správa mestskej zelene pre komfort návštevníkov zabezpečila dostatok nádob na komunálny aj biologický odpad, požičovne drobného náradia a krhiel. V areáloch bude pre návštevníkov k dispozícii aj sedem mobilných chemických toaliet, a to až do 4. novembra.
Pri hľadaní hrobových miest si návštevníci môžu pomôcť virtuálnym cintorínom, ktorý nájdu v digitálnom infokiosku na Verejnom cintoríne alebo v GISPLÁNE mesta Košice. „Vďaka nemu môžu zistiť polohu hrobového miesta a fotografiu hrobového miesta, a to aj bez návštevy kancelárie správy pohrebísk. Správa mestskej zelene v Košiciach kompletne zmapovala Verejný cintorín, Urnový háj, kolumbárium a prírodný cintorín pri Krematóriu,” uviedlo mesto.
Návštevníci môžu využiť aj kvetinárstvo Správy mestskej zelene na Verejnom cintoríne, kde nájdu kvety, kytice, vence a rôzne výrobky, ktoré vyrábajú aj samotní pracovníci mestského podniku.
Motoristi sa pri návšteve Verejného cintorína musia pripraviť na zmeny v doprave a na obmedzenia, a to v súvislosti so stavebnými prácami na Rastislavovej ulici. „Premávka je v úseku od Alejovej po Cintorínsku ulicu vedená len v jednom smere, a to v smere do centra mesta. Motoristi prichádzajúci z centra mesta po Rastislavovej ulici budú môcť odbočiť doprava na parkovisko Verejného cintorína alebo doľava na Cintorínsku ulicu,” spresnilo mesto.
Doplnilo, že k zmene organizácie dopravy dôjde aj na Užhorodskej ulicu pri hornom vstupe na cintorín. Premávka tu bude do 4. novembra zjednosmernená a parkovať sa bude po oboch stranách ulice. Na zmeny v doprave upozorní vodičov dočasné dopravné značenie.
„Motorizovaní návštevníci Verejného cintorína môžu na závorovom parkovisku využívať 70 parkovacích miest a tri miesta pre ZŤP osoby. Prvé dve hodiny je parkovanie bezplatné, následne zaplatia vodiči jedno euro za každú začatú hodinu. Parkovisko je spoplatnené od pondelka do soboty v čase od 7:30 do 18:00. Po 18:00 a počas nedele a dní pracovného pokoja je parkovanie na cintoríne bezplatné,” dodalo mesto.
Na prepravu na pietne miesta môžu ľudia využiť aj spoje MHD, Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) avizuje výrazné posilnenie liniek, vzhľadom na predpokladaný zvýšený počet cestujúcich. Až do nedele 1. novembra budú na linkách 12 a 16 premávať výlučne veľkokapacitné autobusy. „Autobusová linka 33, premávajúca po trase Staničné námestie – Krematórium a späť, zabezpečí dopravu cestujúcich v hodinových intervaloch v čase medzi 8:00 až 21:00. Prvý spoj zo Staničného námestia odíde o 8:29 a posledný spoj späť z Krematória o 20:16,” uvádza mesto.
Doplnilo, že počas víkendu 31. októbra a 1. novembra bude mimoriadne premávať aj autobusová linka 54 na trase KVP, kláštor – Sídlisko Ťahanovce, Madridská. Jazdiť bude v 30-minútových intervaloch, aby sa zlepšila dostupnosť Verejného cintorína. „Prvé spoje odídu z Madridskej o 8:17 a zo zastávky KVP, kláštor o 8:28. Posledné spoje odídu z Madridskej o 17:47 a zo zastávky KVP, kláštor o 17:58. Okrem už spomínaných liniek budú môcť cestujúci idúci na Verejný cintorín od Rastislavovej ulice, resp. zo Železníkov, využiť aj električkové linky číslo 1, 3, 7, 9 a R2 alebo autobusové linky 15 a 16,” pripomenulo mesto. DPMK tiež cestujúcim odporúča, aby pri plánovaní cesty sledovali aktuálne cestovné poriadky a počítali s možnými dopravnými komplikáciami a obmedzeniami v okolí pietnych miest.
Počas Dušičiek posilní svoju hliadkovú činnosť v okolí cintorínov aj Mestská polícia mesta Košice (MsP). Zameria sa najmä na kontrolu verejného poriadku, ale aj dodržiavania bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. „Mestská polícia žiada vodičov o trpezlivosť pri prechádzaní a parkovaní áut v danej lokalite, rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Motorizovaných návštevníkov upozorňuje, aby si v autách nenechávali svoje doklady, mobilné telefóny, tašky či kabelky,” uzavrelo mesto Košice.
Zdroj: SITA.sk - Cintoríny a iné pietne miesta v Košiciach budú počas Dušičiek otvorené dlhšie © SITA Všetky práva vyhradené.
Aj tento rok budú Verejný cintorín na Rastislavovej 83 a Krematórium a Urnový háj v Košiciach otvorené počas obdobia Dušičiek dlhšie. Ako mesto informovalo na svojom webe, od piatku 30. októbra do 8. novembra budú pietne miesta otvorené každý deň od 7:00 do 22:00. Od pondelka 9. novembra prejdú na zimný režim a otvorené budú denne do 17:00.
„Verejný cintorín aj Krematórium spravuje od roku 2019 Správa mestskej zelene (SMsZ). Kancelárie na Verejnom cintoríne a Krematóriu budú v prevádzke aj počas sviatočných dní,” uviedlo mesto, dopĺňajúc, že úradné hodiny kancelárie na Verejnom cintoríne budú až do stredy 4. novembra predĺžené do 17:00.
„V sobotu a nedeľu 31. októbra a 1. novembra budú kancelárie občanom k dispozícii od 9:00 do 15:00. Kancelárie pri Krematóriu budú otvorené do 15:00, a to aj počas víkendu 31. októbra a 1. novembra,” informovala samospráva.
Návštevníkom pomôže virtuálny cintorín
Doplnila, že Správa mestskej zelene pre komfort návštevníkov zabezpečila dostatok nádob na komunálny aj biologický odpad, požičovne drobného náradia a krhiel. V areáloch bude pre návštevníkov k dispozícii aj sedem mobilných chemických toaliet, a to až do 4. novembra.
Pri hľadaní hrobových miest si návštevníci môžu pomôcť virtuálnym cintorínom, ktorý nájdu v digitálnom infokiosku na Verejnom cintoríne alebo v GISPLÁNE mesta Košice. „Vďaka nemu môžu zistiť polohu hrobového miesta a fotografiu hrobového miesta, a to aj bez návštevy kancelárie správy pohrebísk. Správa mestskej zelene v Košiciach kompletne zmapovala Verejný cintorín, Urnový háj, kolumbárium a prírodný cintorín pri Krematóriu,” uviedlo mesto.
Návštevníci môžu využiť aj kvetinárstvo Správy mestskej zelene na Verejnom cintoríne, kde nájdu kvety, kytice, vence a rôzne výrobky, ktoré vyrábajú aj samotní pracovníci mestského podniku.
Motoristi sa pri návšteve Verejného cintorína musia pripraviť na zmeny v doprave a na obmedzenia, a to v súvislosti so stavebnými prácami na Rastislavovej ulici. „Premávka je v úseku od Alejovej po Cintorínsku ulicu vedená len v jednom smere, a to v smere do centra mesta. Motoristi prichádzajúci z centra mesta po Rastislavovej ulici budú môcť odbočiť doprava na parkovisko Verejného cintorína alebo doľava na Cintorínsku ulicu,” spresnilo mesto.
Ľudia môžu využiť aj spoje MHD
Doplnilo, že k zmene organizácie dopravy dôjde aj na Užhorodskej ulicu pri hornom vstupe na cintorín. Premávka tu bude do 4. novembra zjednosmernená a parkovať sa bude po oboch stranách ulice. Na zmeny v doprave upozorní vodičov dočasné dopravné značenie.
„Motorizovaní návštevníci Verejného cintorína môžu na závorovom parkovisku využívať 70 parkovacích miest a tri miesta pre ZŤP osoby. Prvé dve hodiny je parkovanie bezplatné, následne zaplatia vodiči jedno euro za každú začatú hodinu. Parkovisko je spoplatnené od pondelka do soboty v čase od 7:30 do 18:00. Po 18:00 a počas nedele a dní pracovného pokoja je parkovanie na cintoríne bezplatné,” dodalo mesto.
Na prepravu na pietne miesta môžu ľudia využiť aj spoje MHD, Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) avizuje výrazné posilnenie liniek, vzhľadom na predpokladaný zvýšený počet cestujúcich. Až do nedele 1. novembra budú na linkách 12 a 16 premávať výlučne veľkokapacitné autobusy. „Autobusová linka 33, premávajúca po trase Staničné námestie – Krematórium a späť, zabezpečí dopravu cestujúcich v hodinových intervaloch v čase medzi 8:00 až 21:00. Prvý spoj zo Staničného námestia odíde o 8:29 a posledný spoj späť z Krematória o 20:16,” uvádza mesto.
Mestská polícia posilní hliadky
Doplnilo, že počas víkendu 31. októbra a 1. novembra bude mimoriadne premávať aj autobusová linka 54 na trase KVP, kláštor – Sídlisko Ťahanovce, Madridská. Jazdiť bude v 30-minútových intervaloch, aby sa zlepšila dostupnosť Verejného cintorína. „Prvé spoje odídu z Madridskej o 8:17 a zo zastávky KVP, kláštor o 8:28. Posledné spoje odídu z Madridskej o 17:47 a zo zastávky KVP, kláštor o 17:58. Okrem už spomínaných liniek budú môcť cestujúci idúci na Verejný cintorín od Rastislavovej ulice, resp. zo Železníkov, využiť aj električkové linky číslo 1, 3, 7, 9 a R2 alebo autobusové linky 15 a 16,” pripomenulo mesto. DPMK tiež cestujúcim odporúča, aby pri plánovaní cesty sledovali aktuálne cestovné poriadky a počítali s možnými dopravnými komplikáciami a obmedzeniami v okolí pietnych miest.
Počas Dušičiek posilní svoju hliadkovú činnosť v okolí cintorínov aj Mestská polícia mesta Košice (MsP). Zameria sa najmä na kontrolu verejného poriadku, ale aj dodržiavania bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. „Mestská polícia žiada vodičov o trpezlivosť pri prechádzaní a parkovaní áut v danej lokalite, rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Motorizovaných návštevníkov upozorňuje, aby si v autách nenechávali svoje doklady, mobilné telefóny, tašky či kabelky,” uzavrelo mesto Košice.
Zdroj: SITA.sk - Cintoríny a iné pietne miesta v Košiciach budú počas Dušičiek otvorené dlhšie © SITA Všetky práva vyhradené.
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