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 24hod.sk    Zo zahraničia

29. októbra 2026

Vzťahy medzi Slovenskom a Severným Macedónskom sú historicky prepojené už od čias sv. Cyrila a Metoda, vyhlásil Blanár v Skopje


Tagy: Medzinárodné vzťahy Zahraničná politika

Šéf slovenskej diplomacie navštívil aj mesto Tetovo, kde si uctil pamiatku podplukovníka príslušníka Armády Slovenskej republiky Ľubomíra Orsaga. Vzťahy medzi Slovenskom a Severným Macedónskom sú ...



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66dad4e5adf21324715959 scaled 1 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Šéf slovenskej diplomacie navštívil aj mesto Tetovo, kde si uctil pamiatku podplukovníka príslušníka Armády Slovenskej republiky Ľubomíra Orsaga.


Vzťahy medzi Slovenskom a Severným Macedónskom sú historicky prepojené už od čias sv. Cyrila a Metoda a vzájomný politický dialóg oboch krajín je v súčasnosti na veľmi dobrej úrovni. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár to vyhlásil v Skopje v rámci prvej oficiálnej pracovnej cesty šéfa slovenskej diplomacie do Severného Macedónska od roku 2014.

Blanár sa popri rokovaní s ministrom zahraničných vecí a zahraničného obchodu Severného Macedónska Timčom Mucunskim stretol aj s prezidentkou Gordanou Siljanovskou-Davkovovou a predsedom Zhromaždenia (miestny parlament, pozn. SITA) Afrimom Gašim.

Jedna z najlepšie pripravených krajín


„Slovenská republika je dlhodobo aktívnym podporovateľom integrácie štátov západného Balkánu do Európskej únie, pretože z nášho pohľadu bez nich Únia nie je kompletná," zdôraznil Blanár. Severné Macedónsko patrí podľa jeho slov medzi najlepšie pripravené kandidátske štáty, a to aj vďaka tomu, že dôsledne pokračuje v reformách a je jedným z najúspešnejších príjemcov prostriedkov z Plánu rastu pre západný Balkán v objeme šesť miliárd eur.

„Našu podporu Severnému Macedónsku chceme potvrdiť konkrétnymi krokmi. Sme pripravení podeliť sa o skúsenosti z nášho prístupového procesu a môjmu ministerskému kolegovi som rovnako ponúkol návštevu šéfov diplomacií Slavkovského formátu, ktorý okrem Slovenska tvoria Česko a Rakúsko,” pripomenul Blanár s tým, že tento rok už ministri S3 spoločne rokovali v rámci tohto formátu o európskej perspektíve s predstaviteľmi Albánska a Čiernej Hory.

Pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy, minister sa vyslovil za posilnenie hospodárskych väzieb, ktoré majú podľa neho stále výrazne nevyužitý potenciál. Obchodná výmena medzi Slovenskou republikou a Severným Macedónskom dosiahla minulý rok 286 miliónov eur, čo je nárast o 11,2 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Blanár si uctil aj slovenského vojaka


Ďalšie príležitosti by malo podľa Blanára otvoriť aj Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a agentúrou Invest North Macedonia podpísané vo februári 2026 či prvé zasadnutie zmiešanej komisie SR a Severného Macedónska pre hospodársku spoluprácu, ktoré sa uskutočnilo v marci tohto roka v Bratislave.

Priestor na posilnenie vzájomného obchodu sa podľa ministra ponúka najmä v automobilovom priemysle, keďže v Severnom Macedónsku vzniká perspektívna sieť dodávateľov a Slovensko je svetovým lídrom vo výrobe osobných automobilov na obyvateľa.

Šéf slovenskej diplomacie navštívil aj mesto Tetovo, kde si uctil pamiatku podplukovníka príslušníka Armády Slovenskej republiky Ľubomíra Orsaga, slúžiaceho v Pozorovateľskej misii Európskej únie, ktorý v júli 2001 tragicky zahynul na území Severného Macedónska pri monitorovaní situácie v oblasti ozbrojeného konfliktu.


Zdroj: SITA.sk - Vzťahy medzi Slovenskom a Severným Macedónskom sú historicky prepojené už od čias sv. Cyrila a Metoda, vyhlásil Blanár v Skopje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Medzinárodné vzťahy Zahraničná politika
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